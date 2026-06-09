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il9 Giugno 2026
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Le auto che durano di più? Tesla nei primi posti

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Le auto che durano di più? C’è un marchio elettrico, Tesla, nei primi posti, alle spalle solo delle solite giapponesi e dell’americana GMC.  

Le auto che durano 400 mila km e più

Le auto che duranole auto che durano

La statistica è stata realizzata da una società americana specializzata nel mercato dell’usato, iSeeCars. Selezionando le auto che possono raggiungere la soglia delle 250.000 miglia, oltre 400 mila km. Come al solito i giapponesi sbancano questo tipo di classifiche e Toyota e Lexus occupano primo e secondo posto, seguite da Honda e Acura. In 5° posizione c’èil primo marchio occidentale, l’americana GMC (gruppo Generale Motors). E al 6° posto, spiazzando chi ancora crede che l’elettrico sia da buttare dopo 100 mila km o poco più, c’è Tesla. Cosa per noi tutt’altro che sorprendente, avendo pubblicato numerose testimonianze di lettori che con la Model 3 o Y hanno già alle spalle chilometraggi ragguardevoli. La classifica prende in esame 32 marchi e molto dietro Tesla si piazzano nomi illustri come Audi, BMW, Mercedes, Volkswagen, Ford, Nissan, Porsche e Jeep. Un solo marchio italiano compare nella ricerca di iSeeCars ed è Maserati, purtroppo in ultima posizione.

In che condizioni sono dopo una simile percorrenza?

le auto che durano

Naturalmente c’è da chiedersi in che condizioni si trovi un’auto dopo centinaia di migliaia di km. E che cosa abbia perso delle qualità originali. Anzitutto per quel che riguarda la capaictà residua della batteria, e quindi l’autonomia reale. Qualche tempo fa abbiamo pubblicato il puntuale resoconto di Gianluca Vergari, che ha acquistato una Tesla Model 3 Performace usata con 200 mila km. Riscontrando un degrado del 14%, quindi 10 kWh disponibili in meno rispetto all’originale (da 75 a 65 kWh). Un taglio che lasciava comunque una buona percorrenza. Per il resto auto in ottime condizioni. Tutti dati che contribuiscono a spiegare perché nell’usato le Tesla conservano buone quotazioni. Anche se chi le ha, in genere, se le tiene molto allungo.

  • E le cinesi come vanno? Lo raccontano i lettori, qui il resoconto  per la BYD Dolphin

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