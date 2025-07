Le app più convenienti per ricaricare: le ha rilevate l’Osservatorio prezzi di Adiconsum e TariffEV sui dati di giugno. Con qualche sorpresa.

Le app più convenienti: Tesla a 0,29 nei Supercharger

Iniziamo da un dato positivo: i dati di giugno evidenziano una lieve diminuzione dei prezzi medi rispetto a maggio. In controtendenza con quanto accade con benzina e gasolio, che normalmente vedono i prezzi alzarsi durante le vacanze estive. La riduzione più significativa si registra sulle HPC. Calo dovuto principalmente al fatto che qualche CPO (Charge Point Operator) è diventato anche operatore (EMSP), ottimizzando i costi e introducendo tariffe più competitive. Inoltre, il CPO/EMSP (Tesla) con la migliore offerta HPC ha abbassato la propria tariffa di qualche centesimo, mantenendo il primato per convenienza.

L’Osservatorio ricorda che la parità di costo con un litro di benzina/diesel si raggiunge in media intorno a 0,60-0,65 €/kWh. E ribadisce che il fatto che la corsa dei prezzi si sia finalmente fermata è legata soprattutto a una maggiore concorrenza, con l’arrivo di nuovi operatori.

Ecco i prezzi medi di giugno, in lieve ribasso: ti ci ritrovi?

Resta il fatto che, per avere i prezzi migliori, gli automobilisti elettrici devono destreggiarsi tra decine di app. E aggiornarsi continuamente, per verificare chi è al momento più competitivo. Va tenuto conto poi che alcune delle reti censite tra le più economiche sono tutt’altro che capillari . E, quindi, utili per un numero limitato di potenziali clienti. Adiconsum insiste sulla necessità di classificare la ricarica come servizio di pubblica utilità, garantendo trasparenza, equità e accessibilità.

Ricordando che, nonostante queste lievi correzioni al ribasso, la ricarica in Italia resta tra le più care in Europa. E che solo chi ha la possibilità di rifornire a casa gode di prezzi competitivi. Conclusione: “Serve una collaborazione tra aziende, politica e rappresentanti dei consumatori competenti per incrementare le colonnine di ricarica, stabilizzare i costi e rendere la mobilità elettrica più conveniente. Accelerando la transizione verso una mobilità sostenibile per tutti”.

