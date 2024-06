Le app per risparmiare ci sono, eccole

Le app per risparmiare, in alternativa a Enel X e Be Charge, ci sono e Claudio, un lettore ci esorta a segnalarle, riportando le tariffe di alcune app. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Le app per risparmiare? Northe, Wroom, Freshmile: ecco quanto spendi in meno

“L’ auto elettrica è viva e vegeta e vi ringrazio per il vostro impegno in questo mondo. Volevo segnalarvi una novità: Ionity ha fatto due nuove tariffe di ricarica dove, con un contributo mensile di 11,99 euro, si può pagare il kWh 47 centesimi. Ma non ho visto in rete nessuno che ne parla… Inoltre volevo segnalarvi due app per ricarica. La prima è Northe, dove si puo caricare alle colonore a2a con 40 centesimi. E poi anche l’app Wroom, con cui ricarichi alle colonine Enel X con 44 centesimi e l’app Freshmile, dove si può ricaricare alle Free to X a 30 cent al kWh e 30 cent al minuto. Facendo una stima di caricare 60 kWh in 30 minuti, si dovrebbe pagare 45 cent per kWh, senza avere nessun abbonamento. Secondo me sarebbe utile fare ogni tanto dei video dove consigliate alle persone come risparmiare sulla ricarica. E, soprattuto, che ci sono altre alternative oltre le nostre Enel X e Be Charge. Vi ringrazio “ . Claudio

E sì, l’auto elettrica è viva e vegeta: i numeri

Risposta. Grazie delle segnalazioni, sempre preziose, anche se molte di queste informazioni sono già note a chi segue Vaielettrico. Delle nuove tariffe Ionity, per esempio, ci siamo occupati pochi giorni fa, il 28 maggio. E delle altre app (Northe, Wroom e Freshmile) ci occupiamo continuamente, spesso proprio grazie a segnalazioni di altri lettori. Quanto all’affermazione iniziale (“l’auto elettrica è viva e vegeta“), concordiamo in pieno, nonostante che in rete e sui principali media si legga il contrario. Non siamo noi a dirlo, ma i numeri. Anche in aprile le vendite in Europa sono aumentate di un 15%, nonostante due grandi mercati come la Germania e l’Italia fossero in netto calo per il problema incentivi. Si sono vendute 144.588 EV, come mostra il grafico messo in rete da Jato Dynamics. E il bello deve ancora venire, con un’ondata di nuovi modelli dai prezzi (finalmente) più abbordabili. Grazie delle segnalazioni, sempre preziose, anche se molte di queste informazioni sono già note a chi segue Vaielettrico. Delleper esempio, ci siamo occupati pochi giorni fa,. E delle altre app (Northe, Wroom e Freshmile) ci occupiamo continuamente, spesso proprio grazie a. Quanto all’affermazione iniziale (“l’auto elettrica è viva e vegeta“), concordiamo in pieno, nonostante che in rete e sui principali media si legga il contrario. Non siamo noi a dirlo,. Anche in aprile le vendite in Europa sono, nonostante due grandi mercati comefossero in netto calo per il problema incentivi. Si sono vendute, come mostra il grafico messo in rete da Jato Dynamics. E il bello deve ancora venire, con un’ondata di nuovi modelli dai prezzi (finalmente)