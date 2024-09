Le acrobazie di Salvini per attaccare le auto elettriche. Acrobazie verbali, naturalmente, tese a mistificare una realtà che non piace al vice-premier.

Le acrobazie di Salvini sulle emissioni (dei cinesi)

Non c’è niente da fare, a Matteo Salvini l’auto elettrica proprio non va giù. E pur di attaccarla si affida ad acrobazie verbali che, dicendo una mezza verità, finiscono per diventare una bugia. Come questa detto all’assemblea di Conflavoro. “Tenete presente i dati scientifici non ideologici. I dati scientifici di oggi dicono che dal momento della costruzione all’avvio in strada, un’auto elettrica prodotta in Cina emette di più, inquina di più e costa di più rispetto a un Euro 6 diesel prodotta in Italia. Quindi non vedo perché qualcuno intenda proseguire in quello che è un suicidio annunciato che poi va a ricadere sul mercato. I signori Stellantis, molto banalmente, chiudono in Italia, aprono all’estero, vendono in Italia e pagano le tasse all’estero. Mentre le pmi difficilmente possono delocalizzare. Per me non esistono imprese di serie A e di serie B”.

Le auto non si considerano solo “dalla costruzione all’avvio in strada”…

Prodotta in Cina o no, per quel che riguarda le emissioni un’auto va considerata in tutto il suo ciclo di vita, non solo “dal momento della costruzione all’avvio in strada“. Che facciamo, ignoriamo tutto quello che viene emesso nelle centinaia di migliaia di km che costituiscono il ciclo di vita di qualsiasi vettura? Troppo comodo, sarebbe come se, in un campionato di calcio, si considerasse solo il girone d’andata e non quello di ritorno. Non a caso in tutto il mondo, per valutare le emissioni di un’auto, si prende in esame tutto l’arco di vita, demolizione compresa. Dalla culla alla tomba. Quanto alle auto elettriche cinesi, è stata l’odiatissima (da Salvini) Commissione UE a imporre dazi pesanti sulle importazioni. La verità ha senso se la si racconta tutto, non solo nella parte che fa comodo.