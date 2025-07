Italia Nostra e Cai – Club Alpino Italiano bocciate dal Consiglio di Stato per le pale eoliche al Mugello. Respinto senza se e senza ma il ricorso contro Regione Toscana e Agsm Aim sulla costruzione dell’impianto eolico Monte Giogo di Villore. Quello assaltato e preso di mira da una cinquantina di violenti. I giudici demoliscono le motivazioni delle associazioni contrarie al sito, ora devono pagare 6mila euro di spese processuali. Tanto rumore e violenza per solo sette pale.

Sentenza che smonta le 18 motivazioni di Italia Nostra e Cai

L’oggetto del contenzioso è «l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico denominato Monte Giogo di Villore», in particolare la valutazione di impatto ambientale favorevole rilasciata dalla Regione Toscana. Le associazioni hanno presentato 18 motivi che la sentenza analizza e confuta. Alla fine viene confermata la legittimità dell’autorizzazione regionale.

Italia Nostra e Cai, invece, sono state condannate al pagamento delle spese legali. I giudici hanno smantellato non solo le argomentazioni di tipo burocratico, ma pure le osservazioni sui cosiddetti danni ambientali prodotti dalle sette pale eoliche al Mugello.

Centrale la transizione energetica rispetto al paesaggio

Secondo le associazioni l’impianto si collocherebbe in un’area vietata. Per il Consiglio di Stato il motivo è infondato. Le censure delle associazioni non hanno evidenziato con la necessaria specificità «profili di illogicità, incongruità, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria nella scelta della Regione». Non c’è una prova contraria.

Il dato importante anche per le tante altre contestazioni che si registrano in tutta Italia è il riferimento alla decisione del Consiglio dei Ministri del 1° settembre 2022, che ha «rimarcato la centralità degli interessi di politica energetica (PNIEC) rispetto alla tutela paesaggistico-ambientale».

Una sentenza da far leggere, in particolare in Sardegna, a chi sostiene che i piani e le leggi regionali hanno più valore rispetto alle leggi nazionali e agli impegni internazionali.

Motivazioni giudicate infondate

Il documento è molto lungo e non possiamo sintetizzarlo tutto, ma sono significativi alcuni passaggi. Ad esempio le associazioni sostengono che il progetto ricade in una zona che interferisce con aree Natura 2000, con impatti sulle reti ecologiche, e carenza di monitoraggio per specie come l’aquila reale e i chirotteri. I giudici rigettano il motivo perché in parte inammissibile e in parte infondato. In particolare per difetto di chiarezza e specificità riguardo alla violazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Anche qui non c’è prova contraria.

Le associazioni sostengono che la relazione geologica sarebbe errata e carente in profili tecnici rilevanti (prove penetrometriche, stabilità del terreno, rischio di frane, posizione su versante instabile). I giudici rispondono che manca il necessario grado di approfondimento e di specificità, «non evidenziando profili di inattendibilità tecnico-scientifica».

Passo falso anche sull’inquinamento acustico delle pale eoliche al Mugello

Italia Nostra e Cai – Club Alpino Italiano chiedevano di bocciare anche la relazione tecnico-acustica perché non avrebbe esaminato la contestazione del passaggio di classe acustica e non avrebbe considerato l’effetto del rumore sull’avifauna.

Netta la confutazione dei giudici: «Le censure sulla limitazione dell’analisi e sul passaggio di classe acustica sono generiche, non specificando quali elementi non sarebbero stati considerati o perché la reclassificazione sarebbe manifestamente irragionevole».

Inoltre «l’impatto sull’avifauna è stato oggetto specifico delle valutazioni d’incidenza delle Regioni Toscana ed Emilia Romagna, che hanno espresso parere favorevole (con prescrizioni), e le associazioni non hanno articolato profili di erroneità su tali valutazioni».

In altri termini le contestazioni sono superficiali. Per i giudici c’è una evidente lacuna nelle argomentazioni delle due associazioni. Ma, lo ripetiamo, il dato centrale della sentenza è la priorità del processo di transizione energetica.

Il Governo e l’Unione Europea hanno espresso la necessità di decarbonizzare le attività umane attraverso l’uso di energia rinnovabile. Questo passaggio non può essere fermato da leggi regionali e la priorità dettata dal cambiamento impone anche dei sacrifici a livello paesaggistico. Soprattutto quando stiamo parlando di sole sette pale eoliche. Per leggere la sentenza clicca qui.

