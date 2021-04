Le 7 elettriche meno costose del mercato: con gli incentivi si può scendere sotto i 10 mila euro, prezzo competitivo con le citycar a benzina. Ma poi mantenere un’auto a batterie costa molto meno, per rifornimenti e manutenzione. Più altri vantaggi: non pagare il bollo per 5 anni, accedere gratis a ZTL e parcheggi…

Le 7 elettriche…/ Dacia Spring, la prima low-cost

Per ora la si può prenotare, da maggio la si potrà vedere e provare in concessionaria, le consegne inizieranno da settembre. Si tratta di un piccolo Suv costruito dalla marca rumena del Gruppo Renault. Queste le caratteristiche:

Lunghezza 3,73 metri (10 cm. in più della 500 elettrica), con spazio a bordo per 4 adulti. Autonomia di 230 km WLTP (fino a 305 km in città), con batteria da 27,4 kWh.

(10 cm. in più della 500 elettrica), con spazio a bordo per 4 adulti. Autonomia di 230 km WLTP (fino a 305 km in città), con batteria da 27,4 kWh. La potenza massima (33 kW, 45 Cv) non è il suo punto forte, ma nella video-prova

Disponibili 3 versioni: la versione per privati e piccole Aziende. La Business, dedicata al car sharing. E, infine, a partire dal 2022, la versione Cargo, per chi la usa per lavoro, con un volume di carico pari a 1.100 litri.

la versione per privati e piccole Aziende. La Business, dedicata al car sharing. E, infine, a partire dal 2022, la versione Cargo, per chi la usa per lavoro, con un volume di carico pari a 1.100 litri. I prezzi partono da 19.900 euro, ma con gli incentivi (rottamando una vecchia auto) si può scendere fino a 9.460. È di gran lunga l’elettrica meno cara in assoluto.

Le 7 elettriche…La Twingo, una delle più vendute

Costa circa 3 mila euro in più della Dacia Spring (22.950 per la versione base, la Zen), ma anche qui si può scendere a poco più di 12 mila euro rottamando una vecchia auto. È al 5° posto tra le elettriche più vendute in Italia nel 2021. Le caratteristiche principali:

Lunghezza 3,60 metri con spazio a bordo per 4 adulti. Autonomia media di 190 km, ma in città il dato omologato sale a 270 km. La batteria ha 22 kWh di capacità.

con spazio a bordo per 4 adulti. Autonomia media di 190 km, ma in città il dato omologato sale a 270 km. La batteria ha 22 kWh di capacità. La potenza massima è di 60 kW (82 Cv), si tratta chiaramente di un’auto per la città, dotata comunque di un’accelerazione piacevole (da 0 a 100 in 12,6 secondi).

Disponibili tre allestimenti: oltre alla Zen citata, proposte le versioni Vibes (24.850 euro) e Intens (25.150 euro)

oltre alla Zen citata, proposte le versioni Vibes (24.850 euro) e Intens (25.150 euro) La ricarica può avvenire solo in corrente alternata, anche in trifase fino a 22 kW. In pratica serve mezz’ora per immettere l’energia necessaria per fare 80 km.

Smart EQ ForTwo, un classico ormai solo in elettrico

Non tutti sanno che la Smart da due anni ormai è una marca solo elettrica. La versione più venduta (soprattutto a Roma) è quella a due posti, la ForTwo appunto.

La lunghezza di 2,74 metri ne fa un veicolo unico per chi cerca agilità nel traffico e facilità di parcheggio. Batteria da 18 kWh e 143 km di autonomia

di 2,74 metri ne fa un veicolo unico per chi cerca agilità nel traffico e facilità di parcheggio. Batteria da 18 kWh e 143 km di autonomia La potenza è 60 kW pari a 82 kW, il motore è lo stesso della Twingo. Su un’auto così leggera, lo scatto ai semafori è divertente (11, 5 secondi nello 0-100 km/h).

Disponibili due allestimenti : il più economico, Pure, costa 25.210 euro , prezzo da cui detrarre incentivi e sconti. La versione Passion è a listino a 27.600 euro.

: il più economico, Pure, costa , prezzo da cui detrarre incentivi e sconti. La versione Passion è a listino a 27.600 euro. In arrivo il nuovo modello. La nuova Smart dovrebbe arrivare nel 2022, costruita in Cina nell’ambito della joint venture tra Daimler-Mercedes e Geely. Il fatto che questa serie sia alla fine potrebbe facilitare l’ottenimento di buoni sconti.

Smart EQ For Four: quattro posti, stessa batteria

Costa poco più della versione a due posti, con un listino che parte da 25.832 euro. Ma qui i posti sono quattro, l’ideale per chi deve trasportare i figli sugli appositi seggiolini.

Dimensioni : lunghezza di 350 cm, comunque tale da garantire una certa agilità nel traffico. Batteria da 18 kWh e autonomia che si riduce a 138 km, causa maggior peso

: lunghezza di 350 cm, comunque tale da garantire una certa agilità nel traffico. Batteria da 18 kWh e autonomia che si riduce a 138 km, causa maggior peso Potenza omologata di 60 kW (82 Cv), con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 12,7 secondi, ovviamente più lenta della sorellina a due posti.

Disponibili quattro allestimenti: oltre alla meno costosa, la Pure, ci sono la Passion (28.152 euro), la Pulse (391 euro) e la Prime (poco più di 31 mila euro).

Fiat Nuova 500: la più venduta in Italia

Saliamo sopra i 26 mila euro (di listino, meno sconti e incentivi) con la versione meno cara della 500 elettrica. È la Action Berlina, con autonomia limitata.

Lunghezza di 363 cm, con 4 posti (i due dietro un po’ sacrificati, anche se lo spazio è maggiore rispetto al modelli a benzina). Batteria da 23 kWh e autonomia 180 km.

di 363 cm, con 4 posti (i due dietro un po’ sacrificati, anche se lo spazio è maggiore rispetto al modelli a benzina). Batteria da 23 kWh e autonomia 180 km. Potenza massima 70 kW (95 Cv), con un’accelerazione da 0 a 100 in poco più di 9 secondi, niente male per una piccolina.

Disponibili diversi altri allestimenti , tutti con batteria da 42 kWh e autonomia fino a 330 km. Si va dai 29.900 euro della Passion fino ai 38.900 de La Prima Cabrio. Queste versioni sono anche più potenti: 87 kW, pari a 118 Cv.

, tutti con batteria da 42 kWh e autonomia fino a 330 km. Si va dai della Passion fino ai 38.900 de La Prima Cabrio. Queste versioni sono anche più potenti: 87 kW, pari a 118 Cv. Nel 2021 la Nuova 500 è l’elettrica più venduta in Italia, con oltre 2 mila auto immatricolate. Lo stesso numero di auto è stato venduto sul mercato francese.

Opel Corsa-e, cominciamo a salire di categoria

Con la Opel Corsa-e non siamo più nella categoria delle piccole: questa vettura tedesca appartiene al cosiddetto segmento B, con spazi interni ben superiori. Caratteristiche:

Le dimension i. Siamo a 406 cm.di lunghezza, con un’abitabilità interna per famiglie più numerose rispetto delle auto descritte sopra. I posti sono 5, abbastanza comodi.

i. Siamo a 406 cm.di lunghezza, con un’abitabilità interna per famiglie più numerose rispetto delle auto descritte sopra. I posti sono 5, abbastanza comodi. Il motore ha una potenza massima di 100 kW (136 Cv). L’autonomia può arrivare fino a 337 km, con una batteria da 50 kW.

Disponibili quattro versioni : la meno costosa, la e-Edition, parte da 32.400 euro, da cui togliere gli incentivi e gli sconti. Questi ultimi piuttosto generosi.

: la meno costosa, la e-Edition, parte da da cui togliere gli incentivi e gli sconti. Questi ultimi piuttosto generosi. Nel rapporto valore-prezzo in questo momento è probabilmente una delle offerte più competitive per chi cerca un’elettrica da usare anche per viaggi fuori-città.

Le 7 elettriche…E per finire la e-208, più pretenziosa

Chiudiamo la carrellata delle 7 elettriche meno costose con la Peugeot e-208, cugina francese (un po’ più pretenziosa) della Opel Corsa-e. Con cui condivide base tecnica, motore e pacco batterie.

Le dimensioni. Anche questa è un’auto da oltre 4 metri (4,06 per la precisione) con 5 posti. E un’autonomia non solo da città: 340 km, con batteria da 50 kWh.

Anche questa è un’auto da oltre 4 metri (4,06 per la precisione) con 5 posti. E un’autonomia non solo da città: 340 km, con batteria da 50 kWh. Anche la potenza massima è la stessa della Corsa-e: siamo a 100 kW (136 Cv), con un’accelerazione da 0 a 100 km in soli 8,1 secondi.