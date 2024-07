Le 5 novità più interessanti di Eurobike 2024

Eurobike 2024 porta novità nel mondo eBike, che si dimostra dinamico e in grande forma. Da motori sempre più piccoli a selle performanti anche da donna, fino alle nuove bici che accenderanno il 2025

Stupire è sempre più difficile in un mondo come quello delle due ruote elettriche che corre ogni giorno. Le innovazioni sono tante e si rincorrono, grazie al fatto che le aziende attive si moltiplicano in un mondo in cui e le tecnologie di base restano comunque le stesse. Allora ha ancora senso cercare la novità dentro una fiera enorme come Eurobike 2024. La risposta è sì, assolutamente. Soprattutto alla luce di quanto visto nei giorni scorsi a Francoforte perché oggi davvero il mondo eBike appare il più frizzante all’interno del cosmo elettrico.

1.DJI: dai droni ai motori eBike

Di sicuro al primo posto delle segnalazioni va messo il motore eBike griffato DJI. Stiamo parlando di un’azienda fino a ieri nota esclusivamente per i droni, entrata nel mondo delle eBike con il nuovo Avinox Drive System. Propulsore che ha subito meritato l prestigioso Eurobike Award 2024 nella categoria Componenti secondo la giuria accreditata.

Il sistema Avinox si distingue per le sue prestazioni eccezionali: offre una coppia di 105 Nm in un’unità motrice che pesa solo 2,52 kg. Questa potenza, unita a batterie da 600 Wh o 800 Wh, promette di ridefinire gli standard delle eMTB in termini di autonomia e prestazioni sui sentieri più impegnativi. L’Avinox si distingue per la modalità Boost, che fornisce una potenza istantanea fino a 1.000 W e una coppia di 120 Nm. Qualcuno ha storto il naso di fronte a tanta potenza (che può durare comunque 30 secondi al masimo), ricordando che I big del settore Bosch e Shimano sui loro motori elettrici più performanti arrivano ad un massimo di 85 Nm di coppia massima.

Amflow Bikes è il primo produttore a montare questo innovativo sistema sulle sue eMTB. Bici che sono distribuite anche in Italia. Le due batterie da usare per alimentare il nuovo Avinox Drive System sono da 800 Wh con peso di 3,74 kg, e l’altra da 600 Wh che pesa 2,87 kg. Il motore DJI ha un touch screen da inserire nel tubo centrale e anche un antifurto.

2.Trasmissione Sram buona per tutti

Il marchio statunitense Sram ha portato a Eurobike 2024 la novità Eagle AXS Transmission, la S-1000 entry level molto adattabile. Si tratta diun gruppo che va a posizionarsi alla base della gamma Eagle Transmission e che inizialmente sarà presente solo sui primi montaggi. Sram ha voluto dare ai produttori la possibilità di proporre dei prezzi più interessanti senza rinunciare alle potenzialità della trasmissione elettromeccanica senza fili. Iniziativa interessante perché l’abbattimento dei costi appare la via fondamentale per fare breccia sul mercato.

I componenti della nuova Sram S-1000 1 di 5

Il gruppo Sram S-1000 è composto da cambio, pacco pignoni e guarnitura ed è compatibile con tutti gli altri componenti della famiglia. Il deragliatore posteriore Sram S-1000 Eagle Transmission utilizza la stessa architettura del GX Eagle Transmission. Lo Sram S-1000 gode delle stesse tecnologie presenti negli altri cambi Eagle Transmission, per permettere al rider di mixare i vari componenti e per garantire lo stesso livello di prestazioni. Quindi basta ai famigerati problemi di incompatibilità tra tecnologie di anni diversi. Il pacco pignoni è riconoscibile dalla sigla XS-1270 ed include delle novità interessanti. È rifinito con un esclusivo rivestimento in nichel-cromo. Sram XD potrà sfruttare una gamma completa di rapporti, dal 10 al 52, grazie all’integrazione dell’ingranaggio a 10 denti e della relativa ghiera di bloccaggio.

3.Motori Hepha forgiati nel fuoco

Hepha sta per Efesto, dio greco del fuoco primo operaio metallurgico della storia. E l’azienda che porta questo nome ha presentato a Eurobike 2024 la novità di due propulsori per eBike. La combinazione di alta tecnologia e design è la chiave che ispira Hepha, l’azienda bavarese che a Eurobike ha presentato i due suoi motori per e-bike: Hepha S80 e Hepha P101. Motori che potete trovare sui modelli di eBike e eMTB a marchio Hapha. Bici molto belle tra l’altro.

Bici, motori, batteria Hepha 1 di 4

Il motore P101 è il più potente del lotto. Si tratta di una power unit con la centralina che riceve i dati da 4 sensori ed ha un motore full power che raggiunge i 100 Nm di coppia massima. Ha la struttura in magnesio e pesa 2,8 kg. Ha una sua App dedicata che permette di personalizzare il livello di assistenza alla pedalata (Eco, Tour, Turbo) fornita dal motore Hepha P101. C’è poi il secondo motore che viene montato sulle biciclette elettriche da Trekking, il modello S80 che raggiunge un picco massimo di 80 Nm. I tecnici di Hepha hanno sviluppato anche due batterie: una da 708 Wh che pesa 3,8 kg e l’altra da 804 Wh che invece pesa 4,03 kg. Con il caricabatteria Hepha da 6 A, la batteria da 708 Wh si ricarica al 50% in 1,6 ore, completamente in 4 ore.

4. Qualche eBike novità a Eurobike 2024

Partiamo con Orbea Diem 10: sicurezza, comfort e precisione. Un telaio dal designo brevettato, la tecnologia Diamond-Glide e il sistema di batteria SBS. Inoltre il cambio automatico caratterizza la Diem 10, frutto di un’impresa cooperativa. Già perché più della metà dell’azienda è di proprietà dei suoi dipendenti. Questo aspetto sottolinea l’impegno di Orbea verso un futuro sostenibile e comunitario.

Merita una menzione particolare il design compatto e modulare della cargo eBike Carrie di Riese & Müller. La Flex Box pieghevole e bloccabile offre ampio spazio di stoccaggio per due bambini o la spesa. Il telaio è realizzato per l’81% in alluminio riciclato certificato ASI, e gli accessori sono facili da smontare, pulire e riparare, rendendo questa bici un esempio di design circolare e sostenibilità.

La Tern Orox ha invece un concetto diverso di cargo eBike, perché non si ferma alla strada cittadina. Dotata di pneumatici voluminosi e di un potente motore Bosch, conquista anche i terreni più difficili, unendo la robustezza di una mountain bike, la versatilità di una bici da trekking e l’utilità pratica di una cargo.

Altre eBike novità di Eurobike 2024

Complicata da pronunciare, quanto apparentemente semplice da guidare. La i:SY Skyfly E5 ZR F CX si distingue per la sua leggerezza e il design minimalista. Pesa 18,8 kg, è una delle bici compatte più leggere e rimane estremamente robusta grazie al telaio e alla forcella in carbonio. Il cambio al mozzo Shimano Nexus a 5 velocità, la trasmissione a cinghia GATES e il potente motore Bosch Performance Line CX con batteria da 545 Wh offrono prestazioni e agilità. La luce posteriore con funzione di stop e il sistema di sgancio rapido integrato con protezione antifurto migliorano la sicurezza.

Infine Möve di Avian si presenta come la prima eBike al mondo in titanio con batteria completamente integrata in un design monoscocca. La combinazione di materiali innovativi e tecniche di produzione avanzate dà vita a una bici sia funzionale che esteticamente d’impatto. E dal peso molto ridotto per essere una eBike (11,8 kg per la versione Pure-Line o 13,5 kg per la Tour-Line).

5.Selle per eBike che passione

C’è grande fermento nel mondo delle selle dedicate alle eBike, come avevamo scritto qualche tempo fa. A Eurobike 2024 l’azienda Prologo ci ha regalato altre novità che volentieri aggiungiamo. Partiamo con Dimension R2, una sella di alta gamma leggerissima e pensata per ogni tipo di utilizzo quotidiano e pro. Solo 139 grammi di peso grazie all’utilizzo di un nuovo foam in EVA che ha ridotto lo spessore dell’imbottitura nella parte posteriore. La base della Prologo Dimension R2 è in carbonio mentre il rail è in Nack (Nano Carbon Fiber).

Per favorire una posizione più avanzata ma al tempo stesso anche più aerodinamica la punta e il segmento centrale hanno una superficie più piatta. La nuova Prologo Dimension R2 sarà disponibile in due varianti colore (bianco, antracite) a partire da metà settembre, i prezzi non sono stati ancora comunicati.

Ma Prologo è andata oltre e ha pensato a una sella per le cicliste: Dimension EVA. Sarà disponibile con due differenti tipi di binario: Nack e TiroX. La forma anatomica della sella è stata ridisegnata per adattarsi al meglio al corpo femminile, spostando in avanti di 5mm il “centro anatomico”.

Questa soluzione permette di avanzare la seduta, aumentando così la superficie d’appoggio per il bacino femminile, generalmente più largo rispetto a quello maschile. Novità anche per gli amanti di gravel e ciclocross. Prologo rinnova la sella Dimension AGX presentandone una con 143 mm di larghezza e l’altra da 153 mm. Ha un nuovo foam che migliora l’assorbimento delle vibrazioni e aumenta il comfort quando si pedala in fuoristrada.

