Le 5 migliori pieghevoli tra le e-bike 2020, selezionate da Bicilive. Create per chi, come i pendolari più sportivi, non vuole rinunciare al piacere di pedalare.

Quando si parla di e-bike può capitare di dimenticarsi di una categoria che negli ultimi anni sta emergendo nello scenario urbano: le bici elettriche pieghevoli. Le “folding bike” sono dei mezzi perfetti da poter trasportare sul treno, nel bagagliaio dell’auto oppure da riporre sotto la scrivania una volta arrivati in ufficio. Da qualche anno i produttori di biciclette propongono nel catalogo elettrico anche qualche modello e-Pieghevole. Il vantaggio sostanziale di una e-Bike dotata di queste caratteristiche è quello di occupare poco spazio e di essere facilmente trasportabile. Ma soprattutto di non affaticarti troppo quando si pedala per le vie della città. Tutto molto apprezzate dai pendolari che scelgono tale mezzo anche per evitare non arrivare sudati al lavoro, cosa che potrebbe accadere con una bici tradizionale. Per individuarle le migliori, facciamo affidamento sulla App della nuovissima app sviluppata da un sito di riferimento comei Bicilive.it, utilizzando l’apposita funzione eBike Finder. I prezzi comprendono l’ IVA.

Le 5 migliori pieghevoli / Gocycle Gli – 4.199 euro

La Gocycle GXi è la new entry del brand fondato da Richard Thorpe, il cui prezzo non proprio economico è giustificato dalle tecnologie messe in campo. Sviluppata prestando attenzione ai dettagli, questa e-Pieghevole con telaio in alluminio è dotata di sistemi ingegneristici avanzati, tra cui spicca soprattutto il meccanismo di chiusura rapida: meno di 10” per piegarla.

Le altre soluzioni di cui dispone la GXi sono:

le ruote in magnesio Pitstop Wheel da 20×2” , che attualmente detengono il record mondiale di velocità;

, che attualmente detengono il record mondiale di velocità; il montaggio laterale dei cerchi, che consente di evitare di smontare la ruota per sostituire la camera d’aria;

che consente di evitare di smontare la ruota per sostituire la camera d’aria; la trasmissione Cleandrive Shimano Nexus a 3 velocità con Predictive Shifting e il futuristico display integrato nel manubrio.

a 3 velocità con Predictive Shifting e il futuristico display integrato nel manubrio. Il motore Gocycle da 250W, con la batteria agli ioni di litio da 375Wh.

Bad Bike Big Bad – 1.974 euro

La Bad Bike Big Dad è la prima bici a pedalata assistista fat pieghevole, con ruote da 24” e pneumatici tassellati con battistrada largo, da 4”. Come notiamo scorrendo la scheda bici della nuova App BiciLive, questo modello è dotato di un motore Bafang 8 Fun da 250W (coppia da 32Nm) situato nel mozzo posteriore. E di una batteria con celle Samsung da 468Wh posizionata sotto la sella.

L’autonomia dichiarata è di circa 40-60 km a seconda del livello di supporto e del tipo di percorso affrontato. La Big Bad è inoltre equipaggiata con componenti di qualità, come il pratico cambio meccanico Shimano Altus a 7 velocità con comandi Revoshifter. E i freni a disco idraulici Tektro Auriga (dischi da 180/160 mm), che assicurano frenate potenti e sicure.

Atala Club – 1.449 euro

La Club è una tra le quattro e-Pieghevoli nel catalogo e-Bike di Atala. Pratica e comoda, è dotata di tutti gli accessori a vivere al meglio la città, come il sistema di luci, i parafanghi, il portapacchi posteriore, il cavalletto e gli ingegnosi pedali pieghevoli.

Il compatto motore centrale AM80 Agile da 250W ha un’ottima coppia da 80Nm, che consente di superare in agilità ogni difficoltà di percorso. La batteria da 313Wh è invece integrata nel telaio in alluminio e garantisce elevata autonomia, dichiarata a un massimo di circa 140 km. Altri elementi di qualità: come il sistema di trasmissione Shimano Tourney Revoshift a 7 velocità, i freni idraulici Shimano con dischi da 160 mm. E le ruote da 20 pollici con copertoni Schwalbe Big Apple e il reggisella telescopico.

Wayel Click 504 Wh – 1.419 euro

Dando uno sguardo alla “scheda bici” della Wayel sull’App BiciLive si nota subito la capiente batteria da 504Wh con celle Samsung. Capace di garantire una autonomia massima di 85 km. Leggera e scattante, si piega in poche mosse, diventando compatta e facile da trasportare. La Wayel Click è stata infatti pensata per tutti i pendolari alla ricerca di un mezzo pratico che non sacrifichi le performance.

Questa e-Bike pieghevole consente infatti di affrontare senza troppe preoccupazioni anche le salite più impegnative, con pendenze fino al 15%. Il tutto grazie al perfetto equilibrio tecnologico messo a punto dai tecnici del brand. Unendo al cambio Shimano Tourney a 7 rapporti, il motore posteriore Five da 250W e le ruote da 20”. Con un peso dichiarato di 19 kg, la Wayel Click 504 Wh è dotata di una forcella anteriore con escursione da 30 mm, cha garantisce comfort a chi monta in sella.

B’Twin Tilt 500E – 799 euro

Tra le migliori e-Pieghevoli presenti sull’App Bicilive, merita di essere citata la B’Twin Tilt 500E, il cui prezzo è inferiore ai mille euro. È caratterizzata da un motore da 250W e da una batteria integrata da 187 Wh, che può essere facilmente rimossa per essere caricata. La sua capacità non è elevata, ma consente comunque di percorrere fino a 35 km in modalità Eco. Un chilometraggio abbastanza consono alle pedalate quotidiane in città.

La Tilt 500E ha un telaio in alluminio garantito a vita da B’Twin, insieme all’attacco manubrio e al manubrio stesso. La ruote sono da 20 pollici, la trasmissione Shimano Tourney è a 6 velocità, mentre i freni sono del tipo V-Brake. Come si evince dalla App BiciLive, questa e-Pieghevole è richiudibile in meno di 15 secondi, ha un peso di 18,6 kg e vanta un buon rapporto qualità-prezzo.

