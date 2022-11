Le 4 elettriche di Zaccarini: Tesla, Kia, Ford…

Le 4 elettriche di Zaccarini, una dopo l’altra: l’imprenditore di Maranello racconta le sue esperienze con Tesla Model S e X, Kia EV6 e Ford Mustang Mach-e.

di Umberto Riccardo Zaccarini*

“C’erano una volta due Jaguar X-type, una Mercedes Coupè, una Volvo 850 SW, una Peugeot 407 coupè, una Mitsubishi Pajero sport, una Mazda CX-7, una Lexus RH 400 e molta, molta CO2. Mi piaceva la parte elettrica della Lexus, ma l’autonomia della batteria no, così dopo ore passate su YouTube guardando i video, ho scelto“.

Le 4 elettriche di Zaccarini: tutto cominciò con la Tesla Model S…

“I nostri uffici sono a 500 metri da Maranello e vediamo più cavalli stampati sui cofani che in campagna nei pascoli. I turisti sui test-drive ammiravano di più la nostra Rossa (Tesla) che quella su cui sedevano. Ai semafori calcio nella schiena, in città eri il vento silenzioso. E pulito. La guidabilità risentiva un po’ delle dimensioni, le sospensioni un po’ rigide, la selleria non era il massimo e l’assenza di punti di appiglio non trasmetteva sicurezza. Anche sull’assemblaggio e sulla climatizzazione ci sarebbe da ridire, ma nell’insieme un’auto molto superiore alla media, ed in quel periodo non era raro che la gente ti fotografasse mentre ti lasciavi sorpassare. L’app permette un controllo pressochè totale della situazione anche in tempo reale, al momento la migliore provata. Poi un giorno accadde il prevedibile: mio figlio si arrogò il diritto di utilizzarla a tempo indeterminato, non so come sia, ma pare che le girls apprezzino questo modello. Era il 2018 e l’alternativa agli antidepressivi fu tornare su YouTube e guardare come si comportava la sorellona“.

…e con la Tesla Model X, un’astronave in garage

“Era blu con interni bianchi, quando arrivò la bisarca per lo scarico, nel piazzale si radunò una piccola folla. Ti senti subito a tuo agio, lei fa quello che le dici di fare, senza sbavature, senza lamentarsi, la selleria è una cosa da salotto. E le prestazioni non risentono affatto dei quasi 3.000 chili sul groppone. Si è trascinata dietro alcune pecche della S, come la rigidità delle sospensioni e la rumorosità delle ruote per i passeggeri posteriori. Più alcuni problemi di assemblaggio che non dovrebbero comparire in queste premium. Ma si fa perdonare tutto quando ti accoglie aprendoti lo sportello, rendendoti facile la guida senza accendi-metti il freno a mano-spegni-dove-sono-le-chiavi. Un’altra pecca nella pur magnificenza dell’insieme: la schermatura del tetto panoramico è insufficiente il sole dà fastidio e sei costretto a mettere la rete-filtro di protezione (in dotazione) per molti mesi all’anno. Inizio 2022, scade il leasing, rimaniamo sull’elettrico, ma basta auto grosse, i tempi cambiano, cosa scegliamo? Facile, si va sul caro vecchio YouTube e si vede“.

Kia EV6 tra luci e qualche ombra di troppo

“Carina, molto elegante, piena zeppa di elettronica, uno scoiattolo nelle rotatorie. Onestissima nel prezzo e nelle prestazioni, i consumi un po’ elevati anche in assenza di climatizzatore. Agilissima in curva e molto curata nei dettagli interni. Rilevo alcuni difetti di gioventù, per me però intollerabili. Il riscaldamento generale si spegne quando vuole lui, quello dei sedili emana un fastidioso odore di plastica riscaldata (che non scompare nel tempo). Il filtro aria è un giocattolo e lascia passare qualunque cosa succeda davanti all’auto, abbiamo provato a sostituirlo con un Hepa ma non serve. Dopo due settimane il finestrino laterale non si chiude più, la guida è alquanto bassa e su Android auto meglio stendere un velo pietoso. Anche l’app anche non consente di fare granché. Elettronica molto da migliorare. Morale: quando scendi da una Model X, prima di salire su altre auto, meglio fare un periodo di decompressione. Venduta dopo 1.200 km. Ma su una cosa puoi sempre contare: YouTube: vediamo cos’altro c’è in giro“.

Le 4 elettriche di Zaccarini: Mustang Mach-e, che sorpresa

“Arrivata in poche settimane, il prezzo è di pochissimo superiore a quello della Kia, dunque non è che mi aspettassi chissà che, ma bisogna pur andare avanti. Decisamente al di sopra delle aspettative: il motore è brillante, pur senza calcio nella schiena, le sospensioni sono molto migliori di quelle delle elettriche precedenti,. Android auto è fantastico, se ti dimentichi la chiave in casa si apre con una combinazione sul montante lato guida, la telecamera 360° è utilissima. Il tetto panoramico protegge benissimo dai raggi del sole. Un po’ macchinosa la gestione dei comandi sullo schermo, di non immediata individuazione. I consumi sono sorprendenti, sui 420 km dichiarati: ai 70 all’ora costante nella modalità nonno-in-pensione e col clima spento si arriva a 700 km. D’inverno però col clima acceso con un pieno si scende anche a 320 km. Ci vuole un po’ per abituarsi alle pinze dei freni, inchiodano di brutto. L’app è dignitosa ancorchè scarsa nelle prestazioni. Nell’insieme si avvicina abbastanza alla Tesla X, pur costando attorno alla metà. Consigliabilissima. Ma la Tesla S è ancora sotto il car-pot a farle compagnia, qualche sfizio me lo tolgo ancora“.

*Zaccarini è co-fondatore di Skynet Italia Srl

