Le 2 cose da sapere sul nuovo Suv Mercedes, l’EQB

Le 2 cose da sapere sul nuovo SUV elettrico Mercedes, presentato a Shanghai. Misure&spazio, prestazioni&autonomia, ricarica. Il prezzo ancora non c’è.

Le 2 cose… / In 4,68 di lunghezza puoi avere 7 posti

Pur non essendo enorme (lunghezza/larghezza/altezza: 4.684/1.834/1.667 mm), l’EQB si caratterizza per la possibilità di avere una terza fila di sedili (opzionale). I posti salgono così a 7, sacrificando il bagagliaio, ma nell’ultima fila per starci decentemente, i passeggeri devono essere alti al massimo 1,65. Non a caso la Mercedes parla di “Suv per famiglie”, ovviamente numerose. “Nella terza e nella quarta fila di sedili possono essere fissati fino a quattro seggiolini complessivi, ai quali se ne aggiunge un altro sul sedile del passeggero anteriore” si legge in un comunicato.

In pratica: un kinderheim viaggiante. Il bagagliaio ha un volume di carico compreso tra 495 e 1.710 litri e tra 465 e 1.620 litri (rispettivamente per il modello a 5 e a 7 posti). “L’inclinazione degli schienali dei sedili della seconda fila è regolabile di serie su più posizioni, e a richiesta questa fila può scorrere di 140 mm in senso longitudinale. Si ottengono così fino a 190 litri di capacità in più nel bagagliaio“, spiega la Mercedes.

Batteria da 66 kWh con autonomia fino 419 km

In Cina, dove viene prodotto, l’EQB si presenta nel modello top di gamma dotato nella (versione AMG Line) e con potenza di 215 kW. In Europa, invece, i clienti potranno scegliere tra diverse versioni, con trazione anteriore o integrale e diversi livelli di potenza, fino a oltre 200 kW. La capacità utile delle batterie del modello che sarà in vendita in Italia nell’ultimo trimestre dell’anno è di 66,5 kWh con autonomia WLTP di 419 km. La Mercedes fa sapere però che in un secondo momento “è prevista anche una versione con autonomia particolarmente elevata”. Questi accumulatori vengono prodotti negli stabilimenti Daimler di Kamenz (Germania) e Jawor (Polonia). Quanto ai consumi della EQB 350 4MATIC, siamo a 19,2 kWh/100 km, ovviamente con emissioni zero. L’EQB è il quarto modello della nuova gamma elettrica Mercedes, dopo EQC, EQA e EQS, quest’ultima un’ammiraglia con 770 km di autonomia omologata.