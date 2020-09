Le 10 elettriche più vendute al mondo (Model 3 primissimo)

I dati si riferiscono al primo semestre del 2020 e sono stati pubblicati dalla società specializzata Jato Dynamics sul profilo Twitter Car Industry Analysis. Confermano che la più piccola delle Tesla non è solo un grande successo: è anche l’unico vero prodotto globale nell’offerta di automobili a batterie. Le vendite sono state di 149 mila unità, con un aumento del 14% rispetto alla prima metà del 2019.

I due modelli che figurano sul podio alle spalle della Tesla vendono meno di un terzo del Model 3. Il distacco è dovuto anche al fatto che sia la Renault Zoe (38.000 consegne) sia la e-Golf (30.800immatricolazioni) sono vendute solo nel mercato europeo. La classifica non è destinata a cambiare molto nella seconda metà dell’anno. Mentre per il 2021 si aspettano con curiosità i risultati dei due nuovi modelli Volkswagen, la ID.3 e la ID.4. Quest’ultima in particolare, un Suv, è considerata dalla Casa tedesca il prodotto in grado di fare grandi numeri a livello globale (guarda l’articolo).

Un semestre difficile per l’ex leader Nissan Leaf

Tornando alla classifica: tra le 10 elettriche più vendute al mondo scivola fuori dal podio la Nissan Leaf, un modello che sta perdendo posizioni un pò su tutti i mercati. L’auto giapponese registra uno dei pochi segni rossi della Top Ten, con un arretramento del 33% a 24 mila vetture immatricolate. Va indietro anche la Hyundai Kona (19.500 consegne, -16%), alle prese con i soliti problemi di disponibilità di prodotto.

Per trovare un’auto cinese bisogna scendere al sesto posto, con un modello della GAC a quota 18.600. Comincia a prendere quota la Audi e-tron, dopo un avvio difficoltoso, e 16.800 macchine vendute in sei mesi per un modello così costoso non sono affatto male. Nella top ten, infine, fa capolino la Peugeot e-208, un’altra macchina che sconta il fatto di essere venduta soltanto in Europa.