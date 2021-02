Le 10 auto elettriche più vendute al mondo nel 2020

Le 10 auto elettriche più vendute al mondo. La classifica 2020 l’ha compilata un sito specializzato EV Sales Blogspot, confermando la leadership di Tesla Model 3.

Le 10 auto elettriche / Model 3, poi una cinese e la Zoe

Un’americana, una cinese e un’europea sul podio: la classifica 2020 dà l’idea di una competizione tra le tre maggiori potenze economiche del globo. Ma al momento il primato della Tesla Model 3 sembra inattaccabile: vende più di tre volte la sua più diretta inseguitrice, la citycar cinese Wuling HongGuang, 365 mila macchine contro 119 mila. Ottima terza la Renault Zoe, che per la prima volta buca il muro delle 100 mila auto immatricolate in un anno.

Modello Auto vendute Quota di mercato Così nel 2019 1° Tesla Model 3 365.240 12% 1° 2° Wuling HongGuang Mini EV 119.255 4% N / D 3° Renault Zoe 100.431 3% 8° 4° Tesla Model Y 79.734 3% N / D 5° Hyundai Kona EV 65.075 2% 9° 6° Volkswagen ID.3 56.937 2% N / D 7° Nissan Leaf 55.724 2% 3° 8° Audi e-tron 47.928 2% 25° 9° Baojun E-Series 47,704 2% 5° 10° GW ORA R1 / Nero Cat 46.796 1% 27°

Della Tesla Model 3 e della Zoe sappiamo praticamente tutto. Un po’ meno della Honguang Mini EV, l’elettrica più venduta in Cina, una macchinetta da città che non raggiunge i 3 metri di lunghezza ( 2,91 per la precisione). Che offre comunque 4 posti e la possibilità di abbattere i sedili posteriori ottenendo un vano di carico di 741 litri. È disponibile con due diverse batterie: da 9,2 kWh, con autonomia di 120 km, oppure da 13,8 kWh per percorrere fino a 170 km. Motore un po’ fiacchino, da 13 kW (17,5 Cv), ma con quel che costa (l’equivalente di di 5 mila euro) non puoi pretendere di più…

Due modelli Volkswagen puntano al podio 2021

Scorrendo la top ten troviamo un’altra Tesla al 4° posto, il Model Y, ancora non disponibile in Europa. Lo sarà nella seconda parte dell’anno, appena entrerà in funzione la GigaFactory di Berlino. Al 5° posto una coreana ormai collaudata come la Hyundai Kona EV. Ma quel che colpisce di più è il 6° posto conquistato dalla Volkswagen ID.3, nonostante questa vettura sia stata in consegna solo negli ultimi 4 mesi dell’anno. È chiaro che per il 2021 la Volkswagen conta di scalare la classifica. Puntando anche sul nuovo Suv ID.4, che già per quest’anno ha un target di vendita di almeno 100 mila macchine. Seguono la Nissan Leaf, che scende dal 3° al 7° posto ed è destinato ad uscire dalla top ten nel 2021, e l’Audi e-tron. Chiudono la classifica due cinesi, la Bajoun e-Series e la GW Ora R1. Domandina finale: vedremo un’italiana, la 500e, nella top ten di quest’anno? Se solo costasse un po’ meno…