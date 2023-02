C’è lavoro nell’elettrico? Pilota di droni con Flowdron

C’è lavoro nell’elettrico. La conferma dai 2mila piloti di droni iscritti alla piattaforma Flowdron dove si incrocia domanda e offerta. Un servizio anche per le aziende alla ricerca di professionisti del settore.

La storia di Flowdron che fa incontrare piloti e aziende

La Flowdron è nata nel 2017 dall’iniziativa di Rudy Lazzarin che ha dato vita alla piattaforma digitale per favorire il confronto e lo scambio di informazioni fra operatori, produttori e professionisti che operano in ambito UAS (Unmanned Aircraft System – Aeromobili con pilotaggio da remoto).

La tecnologia ha conosciuto un forte sviluppo negli ultimi e soprattutto si sono moltiplicate le applicazioni pratiche e aziendali. Flowdron ha esplorato le innumerevoli possibilità di impiego: “Partecipiamo a importanti progetti – spiega Zaini – di ricerca grazie ai quali realizzeremo soluzioni per l’agricoltura, la sicurezza, la logistica e la gestione magazzini delle aziende di numerosi settori manifatturieri fra cui, ad esempio, farmaceutico e alimentare“.

Dai magazzini industriali alla fauna selvatica

Vediamo più nel dettaglio i possibili usi dei droni attraverso i progetti della società. A iniziare dall‘inventario magazzini dove vengono utilizzati per effettuare una conta automatica degli item in un magazzino di un’impresa del settore arredamento.

Un altro progetto in corso riguarda il controllo perimetrale agricolo. Più nel dettaglio: “Il progetto prevede l’utilizzo di droni per il controllo perimetrale di un terreno agricolo dall’invasione di animali selvatici. Ma si lavora anche ai controlli di sicurezza in un cantiere ferroviario e al delivery in ambito biomedicale per la consegna di apparati biomedicali del peso di circa 4kg dal luogo di produzione ad una struttura ospedaliera distante circa 20km, con volo in BVLOS in ambiente urbano”.

Le opportunità di impiego sono infinite. Nella sezione ricerca piloti della piattaforma le aziende possono indicare per quali attività vengono richiesti. Viceversa il pilota si candida specificando le mansioni, fasce orarie e dove vuole lavorare. Quando viene scelto è libero o meno di accettare l’incarico.

Una comunità utile per i professionisti del volo e per le aziende. Da un lato si propone ad aziende ed organizzazioni di grandi e medie dimensioni servizi realizzati tramite droni, ad esempio agricoltura di precisione, fotogrammetria, controllo delle infrastrutture, logistica e sicurezza, dall’altro promuove e gestisce una piattaforma di incontri fra piloti e piccole medie imprese.

Una società in crescita, riunisce 2mila piloti

Sempre più professionisti, dai periti agrari ai geometri, utilizzano i droni. Il mercato cresce, si parla di Drone Economy e nel 2022 G2 Startups, società di advisory sull’open innovation, è entrata nel capitale sociale di Flowdron e ha deciso di partecipare direttamente allo sviluppo dell’azienda con Francesco Zaini, partner di G2, che ha assunto la carica di presidente esecutivo.

“Possiamo già contare su una Community di oltre 2mila piloti e stiamo investendo per sviluppare ulteriormente la piattaforma software proprietaria, asset fondamentale della nostra azienda, che oltre a promuovere incontri fra operatori di droni e clienti, prevede lo sviluppo di servizi di Community per operatori e appassionati del settore e di un marketplace di prodotti e servizi“. Parole di Francesco Zaini che ricorda la partecipazione “a importanti progetti di ricerca“.

“Siamo in contatto costante con gli enti di regolamentazione e con i principali enti di ricerca, fra cui il Politecnico di Milano. Riteniamo quindi ci siano tutti gli elementi affinché Flowdron diventi uno dei principali player di questo nuovo mercato”.

