Il lavoro si crea anche con la transizione elettrica (leggi qui). Sicuramente ci sono delle opportunità per i giovani che parteciperanno all’incontro del 26 novembre, in modalità online, organizzato da Cna Education di Reggio Emilia.

L’evento promosso dall’associazione degli imprenditori artigianali, in collaborazione con Cna Industria e Unimore, venerdì 26 novembre dalle 17 alle 19.30 prende il nome di Job Day. Si tratta di un incontro tra studenti e imprese interessate all’inserimento di profili della laurea triennale in “Tecnico per l’industria intelligente“.

Il webinar, rientra nell’ambito del progetto Regionale “Serendigiti- trasformazioni ed evoluzioni digitali nelle imprese artigiane”, è dedicato al tema delle competenze in impresa, con particolare attenzione ai temi Industry 4.0 e innovazione tecnologica.

L’iniziativa prevede una prima parte in plenaria, aperta a tutti, in cui dopo una breve presentazione del percorso di laurea triennale, le imprese potranno illustrare agli studenti la loro realtà aziendale e il progetto di collaborazione, e un secondo momento, in cui gli studenti potranno rivolgersi alle imprese di proprio interesse in “stanze virtuali” specifiche.

Anche imprese elettriche tra le 12 che offrono lavoro

Sono 12 le imprese che hanno aderito all’iniziativa e sono trasversali come ambito produttivo: Ict, consulenza Industry 4.0, progettazione di macchinari per il packaging, ma anche automotive e motori elettrici, lavorazione della fibra di carbonio e meccatronica, automazione industriale. Settori di interesse per la transizione tecnologica della Motor Valley in e-Valley.

Programma

Ore 17.00 – apertura lavori

Giorgio Lugli – presidente Cna Reggio Emilia

Relazioni

Le competenze in ambito Industry 4.0 per lo sviluppo dei progetti aziendali

Giuseppe Conti -presidente Cna Industria Reggio Emilia

La laurea professionalizzante in Ingegneria per l’industria intelligente e il placement

Prof. Cristian Secchi – presidente corso di laurea professionalizzante Unimore

17.30 – Le imprese si presentano

18.45 – Studenti e imprese si incontrano

19.30 – Question time e conclusione lavori a cura di Ughetta Fabris – responsabile Cna Education

Coordina

Stefano Pavani – Responsabile Cna Industria Reggio Emilia

Per info: Cna Education, Ughetta Fabris (0522 356366, ughetta.fabris@cnare.it) – Cna Industria, Stefano Pavani (0522 356327, stefano.pavani@cnare.it).