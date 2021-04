Lavori elettrici? Ci sono. Anche in un settore della mobilità elettrica ancora tutto da sviluppare come la nautica. Qualcosa si muove anche in Italia dove Sealence annuncia l’assunzione di 30 nuove risorse dopo averne assunte 26 nel 2020.

Preparate il cv per i lavori elettrici

Sealence è conosciuta per DeepSpeed (leggi qui) il motore elettrico marino che vuole rivoluzionare la nautica a emissioni zero. Innovazione che gode di grande fiducia come conferma il gran successo del crowdfunding di fine 2020 dove ha raccolto ben 2,7 milioni di euro in soli 17 giorni (leggi). Parliamo di motori di grande potenza che permetteranno di estendere la nautica elettrica a imbarcazioni di una certa dimensione.

Vediamo la proposta di lavori elettrici per Sealence: “Il nostro nuovo piano di espansione prevede l’assunzione di oltre 30 persone nei prossimi mesi“. Bene. Segue l’annuncio di “inizio 2020, in piena epoca Covid, che aveva poi portato all’ingresso in azienda di 26 risorse nei successivi 14 mesi“. Si diventa grandi.

Organico da 60 persone, i profili

I fondi arrivati, il piano prevedeva la raccolta di 7 milioni sul mercato, stanno facendo crescere l’azienda. “Il team DeepSpeed ha in programma di crescere ancora di più, dandosi l’obiettivo di raggiungere un organico di 60 risorse entro il 2021“.

I profili ricercati appartengono a diverse aree aziendali: dalla

R&D, al marketing, al quality assurance, alla certificazione di prodotto, fino al reparto produzione e logistica. Si respira ottimismo nell’azienda guidata dal manager William Gobbo.

“In un momento di grande apprensione per i riflessi negativi di

questa emergenza sanitaria sul mondo del lavoro, la

Sealence dà un’ennesima dimostrazione di forza e di fiducia

nel nostro Paese, deliberando un nuovo piano di investimenti

che vedono l’Italia al centro della propria strategia di crescita“.

Tutto bene, ma come ci si candida? Queste le indicazioni: “A breve ci si potrà candidare tramite la pagina Linkedin di Sealence dove saranno pubblicate le nuove job description“.

