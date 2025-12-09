Energia, il settore dove il posto è assicurato: ma non si trovano lavoratori

Secondo l’ultimo rapporto International Energy Agency (IEA), nel 2024 i lavoratori nel settore dell’energia sono continuato a crescere. Del 2,2%, per l’esattezza, più del doppio rispetto alla media dell’economia globale. Complessivamente, sono oggi 76 milioni a livello mondiale — 5,4 milioni in più rispetto al 2019. Peccato che le aziende facciamo sempre più fatica a trovarne: se ne formano troppo pochi, soprattutto per nel campo dell’elettrificazione.

La transizione verso l’elettrico avanza. E lo si vede anche nei dati della ricerca di lavoratori. Il settore energetico globale continua ad espandersi, grazie alla crescente diffusione delle tecnologie pulite — fotovoltaico, mobilità elettrica, stoccaggio. Ma dietro la crescita sostenuta dei posti di lavoro c’è un problema che si sta facendo strutturale. Molte aziende non riescono a reperire lavoratori con le competenze tecniche necessarie.

L’elettricità è il primo datore di lavoro del settore energia. Fotovoltaico e batterie trainano le nuove assunzioni

Come ha fatto notare anche il sito specializzato Qualenergia.it, da un lato abbiamo il rallentamento delle attività legate a petrolio e gas contrapposto alla netta accelerazione della filiera elettrica (generazione, distribuzione, accumulo). Così, per la prima volta l’elettricità è diventata il principale datore di lavoro dell’intero settore energetico. Il motore principale – anche in questo caso – è il fotovoltaico: nel solo 2024 ha creato oltre 300.000 nuovi posti di lavoro. Anche la mobilità elettrica fa la sua parte: la produzione di veicoli elettrici e batterie ha generato circa 800.000 nuovi impieghi.

Nonostante il boom occupazionale, molte aziende segnalano difficoltà crescenti a trovare tecnici e operatori qualificati. Su oltre 700 imprese, sindacati e centri di formazione consultati dall’IEA, più della metà registra “colli di bottiglia” nelle assunzioni. Le figure più richieste — elettricisti, tecnici di linea, operai specializzati, ingegneri — sono diventate difficili da reperire. Il problema è aggravato dall’invecchiamento della forza lavoro: nelle economie avanzate, il rapporto tra lavoratori vicini alla pensione e under-25 è circa 2,4 a 1. Se questa tendenza continua, entro il 2035 “due nuove assunzioni su tre” serviranno solo a sostituire il personale che va in pensione.

Il risultato è che circa il 60% delle aziende segnala deficit di manodopera qualificata. E — osserva l’IEA — la formazione universitaria non sta crescendo al ritmo necessario: i laureati in percorsi energetici o tecnici aumentano molto meno rispetto alla domanda, non riuscendo a colmare il gap.

Al 2035 saranno necessari 15 milioni di lavoratori in più

Per il settore energetico globale, le stime indicano che, se si vuole restare in linea con lo scenario “net-zero emissioni” al 2050, entro il 2035 saranno necessari quasi 15 milioni di occupati in più rispetto ad oggi. Per raggiungere questo obiettivo — e permettere la transizione verso un sistema energetico davvero sostenibile — sarà cruciale aumentare la capacità formativa globale. Si stima che servirebbero circa 2,6 miliardi di dollari l’anno, poco meno dello 0,1 % della spesa mondiale per l’istruzione.

Alcune imprese stanno già reagendo aumentando la formazione interna o cercando personale tra settori limitrofi. Ma senza un cambio di passo su scala globale — recuperando il ritardo nella formazione e attraendo nuovi talenti — la carenza di competenze rischia di diventare un freno serio alla decarbonizzazione.

In sintesi: la “rivoluzione energetica” è in marcia e crea occupazione su scala globale. Ma senza formazione adeguata e una strategia per preparare nuovi profili specializzati, la transizione rischia di rallentare. Le tecnologie pulite non bastano: servono persone pronte a realizzarle.