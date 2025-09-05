L’autunno del nucleare (che l’Italia ignora)

Mentre l’Italia tenta di rilanciare un suo programma nucleare, la tecnologia dall’atomo continua ad arrancare in Europa, surclassata da fonti energetiche più accessibili, sicure ed economiche come il solare e l’eolico. Ancora una volta, insomma, rischiamo di arrivare “fuori tempo massimo”.
Secondo il nuovo briefing di Global Energy Tracker (qui il PDF del documento), infatti, il settore nucleare europeo ha perso 122 GW di capacità pianificata a causa della cancellazioni di nuovi progetti. Altri 68 GW sono stati ritirati e il 90% dei reattori rimanenti ha più di 35 anni.
Solare ed eolico crescono 14 volte più del nucleare
Sono invece in pre-costruzione o costruzione oltre 600 GW di capacità eolica e solare su scala pubblica. E’ una cifra quattordici volte superiore ai 9,3 GW di nuova capacità nucleare in costruzione.
Invecchiamento delle infrastrutture, piani non realizzati e costi elevati riducono il ruolo delle centrali atomiche nei programmi di decarbonizzazione energetica europei. A livello mondiale non va molto meglio. I dati del Global Nuclear Energy Tracker mostrano che 566 gigawatt (GW), ovvero quasi il 40%, di tutta la capacità nucleare mai proposta in tutto il mondo è stata cancellata, più di quella attualmente operativa (401 GW) o ritirata (116 GW) messe insieme. E dei 9,3 GW di nuova capacità nucleare in costruzione, la maggior parte è destinata soltanto alla sostituire le unità in via di dismissione.
Tempi troppo lunghi e costi troppo elevati
Inoltre, gran parte dei 600 GW di capacità rinnovabile in via di realizzazione dovrebbe essere operativa molto prima dei nuovi progetti nucleari. Questo a causa dei tempi di realizzazione tipici dei progetti rinnovabili che vanno da uno a quattro anni rispetto a un decennio o più per il nucleare.
Questa discrepanza nelle tempistiche rappresenta una sfida cruciale per gli obiettivi climatici. Con una finestra ristretta per limitare il riscaldamento a 1,5-2°C, i lunghi cicli di sviluppo e i rischi di cancellazione del nucleare lo rendono poco adatto a contribuire in modo significativo entro i tempi richiesti.
Il caso di scuola? La centrale di Hinkley Point C
Joe Bernardi, Project Manager del Global Nuclear Power Tracker di Global Energy Monitor commenta così: «Il nucleare è in ritardo rispetto all’eolico e al solare per quanto riguarda i costi, i tempi di costruzione e la crescita del mercato. Hinkley Point C nel Regno Unito, a cui mancano ancora anni al completamento, illustra i lunghi cicli di costruzione tipici dei nuovi reattori. Ritardi analoghi in Francia e Finlandia rafforzano questo schema. Nel frattempo, lo sviluppo del nucleare è minimo nella maggior parte dell’Europa, mentre l’eolico e il solare continuano a espandersi rapidamente con costi più bassi e tempi di realizzazione più brevi».
Non è mica una gara nucleare vs rinnovabili…
Ogni tecnologia ha pro e contro.
Fotovoltaico ed eolico sono adatti a diminuire in modo massiccio l’uso di combustibili fossili.
Nucleare, geotermico e idroelettrico sono adatti a fare da carico di base.
Idroelettrico e biomasse sono adatti ad essere dei jolly, da usare alla bisogna.
Se l’obiettivo è diminuire l’uso di combustibili fossili allora facciamo anche solo fotovoltaico eolico ed idroelettrico, ma se vogliamo ottenere una decarbonizzazione completa la situazione cambia.
Il baseload è necessario, MA non si possono trascurare i tempi di realizzazione (sorvolando sui costi).
Smettere di emettere CO2 serve adesso, non fra 20 anni. E adesso, l’unica cosa che lo permetta, sono le rinnovabili, soprattutto eolico che prescinde da notte/giorno e solitamente è complementare al fotovoltaico dato che i giorni di “tempesta” che vedono oscurato il FV sono invece ottimali per l’eolico. E ovviamente spingere verso le BESS, che siano gravitazionali, Energy Dome, sali fusi, sabbia, non esiste solo il litio. Ma serve una volontà comune e una regia che al momento non si vede. Investitori in Italia, scordiamoceli (e come dargli torto), non commento sul resto dell’Europa perchè non ne so nulla.
In Italia continua ad esistere un grandissimo conflitto di interessi dato dall’azionariato comune di chi produce energia e importa gas metano, a mio parere.