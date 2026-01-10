L’autonomia vera? Nulla di strano, serve solo più trasparenza

Tre diverse autonomie dichiarate per tre diverse tipologie di viaggio: in autostrada, in città e in extraurbano. E’ l’alternativa al dato ufficiale WLTP che ci propone Alberto per informare gli utenti sull’ “autonomia vera delle auto elettriche”. Ma dire la verità, aggiunge, «sembra che non faccia comodo». Per scriverci: info@vaielettrico.it.

“Perché è una vicenda strana? Prima che entrassero i nuovi standard, non ricordo quanti anni fa, anche sulle termiche ci si lamentava della differenza tra il dichiarato e l’effettivo, che era quasi un 30%. Ad esempio, sul mio Berlingo 29 km/litro, ma facevo fatica a farne 20.

Poi anni fa, quando i limiti erano simbolici, sulle autostrade ho fatto diverse volte un percorso di poco oltre i 300 km con un’auto a benzina, con un CX molto favorevole. Sempre con serbatoio pieno pieno (circa 60 litri), se avevo fretta e correvo arrivavo alla fine sulle ultime curve che si accendeva la riserva. Ma mi capitava di dover fare lo stesso percorso, ad andatura sui 130 perché carico, ed allora consumavo il primo quarto e poco più di metà del secondo quarto, cioè consumavo la metà e forse anche meno.

Questo esiste da sempre e giustamente voi parlate di maggiori attriti che oltre i 100 all’ora sono maggiori quelli dell’aria che tutti gli altri, almeno così mi insegnavano. Poi i motori termici comunque tendono a consumare sempre non avendo il recupero, anche in città. Nelle auto elettriche il recupero della frenata in modalità risparmio aiuta a risparmiare al di là del fatto che quando si è fermi non si consuma.

Tre dati basterebbero per dire la verità

In autostrada questi vantaggi rispetto al termico non ci sono. La soluzione molto semplice sarebbe dare i 3 consumi distinti invece che combinati … Anche perché le due tecnologie sono totalmente diverse e quindi non capisco perché quello che è stato messo a punto negli anni per una debba andare bene anche per l’altra. Ma al solito, le soluzioni semplici che dicono la verità sembra che non facciano comodo„. Alberto Cordioli

Non esiste una verità sola (e nemmeno tre): ogni viaggio ha la sua autonomia

Risposta- Dubitiamo fortemente che la sua soluzione – dichiarare tre consumi diversi nelle situazioni standard autostrada, urbano ed extraurbano – equivalga a “dire la verità”. Quale verità? Poniamo che il dato di consumo autostradale sia certificato a 130 km/h. Pensa davvero che un driver possa percorrere tratti di 100 o 200 km alla media massima consentita dal codice?

Quando mai le è capitato di non aver mai dovuto togliere il piede dall’acceleratore? Quando mai ha iniziato e concluso un viaggio ai due caselli autostradali, senza percorrere alcuni km in città per entrate in autostrada e altri per raggiungere la sua destinazione? Bene che vada, con traffico scarso e più del 90% del percorso in autostrada, la media finale sarà compresa fra i 100 e i 115 km/h. Provare per credere. E il carico, la temperatura esterna, il dislivello da affrontare possono sempre essere gli stessi?

Come dice giustamente il professor Massimo Ceraolo nell’articolo, «non esiste

l’autonomia “vera” o “reale» e «Ogni viaggio ha la sua autonomia vera». Di solito lo si capisce dopo un settimana di utilizzo dell’auto elettrica. Dopodichè si impara a considerare consumi e autonomia WLTP come un parametro di riferimento generico, ben sapendo che in condizioni reali svantaggiose, come l’autostrada o il freddo intenso, si può fare molto peggio.

Solo un simulatore intelligente può calcolare l’autonomia

O anche un po’ meglio, circolando sempre in città. E se proprio l’esperienza da sola non basta a superare l’ansia da autonomia, con poche decine di euro ci si può dotare di strumenti intelligenti come ABRP o PCC che pianificano e monitorano ogni percorso partendo dai dati reali di consumo prelevati direttamente dall’auto su cui sono installati.

