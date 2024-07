L’auto volante EHang a Bologna con Dronitaly

Le auto volanti di EHang faranno il loro debutto europeo a Bologna, durante la manifestazione fieristica Dronitaly (9 all’11 ottobre 2024). Quest’anno la manifestazione dedica un’area alla “Innovative Air Mobility&Delivery” sul trasporto persone e merci. Affianca quella tradizionale, dedicata alle “Aerial Operations”.

Il colosso cinese EHang sceglie la decima edizione di Dronitaly organizzata da BolognaFiere Water&Energy (BFWE), per presentare per la prima volta il suo ultimo modello di drone passeggeri elettrico a guida autonoma.

Taxi volanti elettrici a guida autonoma, e molto altro: il biposto EH216

Il settore dello UAM/AAM Urban Air Mobility/Advanced Air Mobility rivoluzionerà il mondo come ha fatto internet. Il giro d’affari

secondo la società di investimenti globali Morgan Stanley, arriverà a valere 1.500 miliardi di dollari entro i prossimi 20 anni.

I droni elettrici passeggeri diventeranno air taxi per destinazioni complesse e mezzi di trasporto turistici per ammirare dall’alto città d’arte, lagune e parchi naturali. Ma

anche indispensabili mezzi aerei, veloci ed economici per il soccorso pubblico ed il trasporto organi.

Su questo fronte in prima linea EHang dal 2014 ha sviluppato il drone elettrico a due posti EH216, il più piccolo e performante al mondo, puntando tutto sulla guida autonoma.

EHang è stata anche la prima azienda ad ottenere la certificazione per un velivolo eVTOL unmanned (senza

pilota), battendo tutti sul tempo, americani ed europei. Ha ricevuto il via libera al volo del suo EH216-S dall’autorità aereonautica cinese, la Civil Aviation Administration of China (CAAC).

“Siamo particolarmente felici che EHang abbia puntato proprio sull’Italia per lanciare la mobilità aerea del futuro nel bacino del Mediterraneo e orgogliosi del fatto che abbia deciso di farlo attraverso il nostro Dronitaly, che dal 2014 è l’appuntamento italiano di riferimento per il settore droni”, ha commentato Paolo Angelini, AD di BFWE, BolognaFiere Water&Energy.

A seguito dei grandi sviluppi tecnologici e normativi in atto, BFWE ha lanciato un nuovo format di divulgazione, il ConventionHUB, dove saranno collocati la sala convegni, l’area per gli incontri B2B con gli stakeholders, l’esposizione di una selezione delle migliori progettualità in atto, oltre la presenza del drone passeggeri elettrico a guida autonoma EHang216-S.

Gli eventi nella loro completezza ospiteranno oltre 600 espositori, circa 40.000 i visitatori attesi.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –