L’auto italiana può vincere la sfida elettrica se gioca d’anticipo

L’auto elettrica, insomma, non è causa della crisi dell’industria italiana dell’auto, ma può rappresentare un’occasione per rilanciarla. A condizione, però, che il Paese sappia guardare oltre l’emergenza e costruire una strategia industriale capace di durare più di una legislatura. È la posizione di Marco Santucci, manager con circa trent’anni di esperienza nel settore automotive, oggi managing director di Jameel Motors Italia, distributore dei marchi cinesi Geely e Zeekr. Lo dice a Vaielettrico nella puntata di Fuoco Amico dedicata alla concorrenza cinese.

Per Santucci, la sfida non consiste nel difendere ad ogni costo il modello industriale esistente, ma nel prepararsi ai cambiamenti che stanno trasformando l’automobile: elettrificazione, software, intelligenza artificiale, connettività e sicurezza. Ambiti nei quali, sostiene, disponiamo ancora di competenze industriali, tecnologiche e scientifiche importanti.

«Per essere competitivi nel futuro bisogna vedere non tanto quello che abbiamo davanti, ma quello che c’è oltre la curva», afferma. E individua nelle batterie, nell’elettronica, nei materiali, nella ricerca e nelle energie rinnovabili altrettante opportunità per il nostro sistema produttivo.

La lezione della Spagna: serve una strategia industriale

Il confronto con la Spagna è centrale nel ragionamento del manager. Negli ultimi anni, osserva, il Paese iberico ha saputo attrarre investimenti automobilistici anche grazie a una politica industriale di lungo periodo e allo sviluppo delle fonti rinnovabili. Il risultato è una produzione di auto che, secondo i dati citati nell’intervista, è quasi cinque volte quella italiana.

«La vera condizione che serve è una strategia Paese che duri più di una legislatura», sottolinea Santucci. Una direzione chiara permetterebbe anche ai grandi gruppi internazionali di valutare nuovi investimenti in Italia, con ricadute che coinvolgerebero l’intero ecosistema industriale.

Il manager non chiede semplicemente di imporre obiettivi sulle motorizzazioni, ma di mantenere una rotta riconoscibile nel tempo. A suo giudizio, l’Europa si era limitata a indicare con largo anticipo la direzione della transizione, mentre la Cina ha saputo interpretarla e investire più rapidamente. «La Cina non ha inventato questa transizione all’elettrico, ha semplicemente letto molto bene la direzione nella quale il mondo stava andando e ha investito prima e più velocemente di altri».

Green Deal e indipendenza energetica

Santucci considera la transizione elettrica una questione che va ben oltre l’ambiente. «La transizione non è solo una questione ambientale, è anche una questione industriale, economica, ma soprattutto strategica», afferma. L’elettricità, ricorda, può essere prodotta in Europa e in Italia, anche attraverso le fonti rinnovabili: ridurre la dipendenza dai combustibili importati significa quindi rafforzare la sicurezza energetica e creare nuove opportunità industriali.

Il problema, secondo Santucci, è l’incertezza che accompagna le decisioni di acquisto degli automobilisti italiani. Incentivi nazionali e regionali, regole locali e limitazioni differenti da una città all’altra rendono difficile capire quale automobile scegliere e come utilizzarla.

«Se un cliente non riesce a capire quale auto sia meglio per il suo utilizzo, figuriamoci che cosa farà nei prossimi 12 mesi: rimanda l’acquisto». Una prospettiva stabile permetterebbe invece di rafforzare la fiducia di consumatori e investitori: «Regole coerenti generano fiducia nel mercato e la fiducia genera grandi investimenti».