L’auto giusta in vacanza? Gli italiani dicono Tesla Model S

E’ a sorpresa un’ auto elettrica, e per di più la lussuosa Tesla Model S, l’auto preferita dagli italiani che si apprestano ad andare in vacanza. Lo deduce il sito di rivendita diretta on line brumbrum analizzando i dati di vendita on line dell’usato nel mese di giugno. Nel periodo dedicato a organizzare le ferie la Model S ha visto un vero boo di scambi: +300 %.

Auto in vacanza, la riscossa

L’auto rimane il mezzo preferito dagli italiani per muoversi in vacanza, sostiene brumbrum in un comunicato. «Ancora di più in questo atipico 2020 _ si legge _, dove non è così semplice e sicuro viaggiare all’estero e su mezzi quali aereo e treno». Ma ci vuole il mezzo giusto, il veicolo adatto per ogni situazione. Chi abitualmente non ne dispone, spesso ne acquista uno usato all’ultimo momento. Confrontando quindi le transazioni del mese di giugno sul mercato on line con la media dei mesi pecedenti si ottiene un indicatore plausibile degli orientamenti degli automobilisti italiani.

Il 2020 conferma in larga misura le attese più ragionevoli (privilegiate le diesel e le utilitare più capienti), ma proprio al primo posto c’è la sorpresa.

L’auto con il maggiore incremento di vendite on line rispetto alla media dei mesi passati è Tesla Model S. L’elettrica prodotta da Elon Musk, a giugno 2020 ha triplicato infatti i volumi. Secondo posto per Fiat Tipo Station Wagon che segna un importante +185%. Chiude il podio Citroen C5 Aircross (+182%). Degno di nota il clamoroso quarto posto di Fiat Uno: l’utilitaria, celebre tra gli anni ‘80 e ‘90, è ancora una best seller e a giugno ha incrementato le sue vendite del 179%. Discorso simile per Peugeot 307, anche lei nella top ten.

Le altre vetture in classifica sono i SUV urbani Ford Ecosport e Mazda CX-3, la sportiva BMW Z4 Coupé e le monovolume Volkswagen Sharan e BMW Serie 2 Gran Tourer.

Model S, autonomia e comfort

Brumbrum non specifica i numeri assoluti, nè i prezzi medi ai quali sono state vendute le vetture. Però glieli abbiamo chiesti noi: confidiamo di averli nel giro di quache giorno. Le quote delle diverse motorizzazioni, comunque, danno conto ancora di una marginalità dell’elettrico, che nel complesso non va oltre l’1%.

Va detto che, Tesla a parte, i modelli elettrici più datati hanno ancora autonomie di 150-200 km al massimo. Un range che può creare qualche problema nei viaggi più lunghi. Una conferma indiretta può venire anche dalla percentuale ancora elevata di auto diesel comprate a ridosso delle vacanze: il 48% contro il 33% circa nelle nuove immatricolazioni. E anche dallo scarso successo delle alimentazioni alternative, come GPL e metano (leggi).

