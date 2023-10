L’auto elettrica può attendere? Io la penso così…

L’auto elettrica può attendere: gli italiani fanno bene a restare alla finestra finchè non arriverà un prodotto maturo. Questa è la tesi di Giorgio Basili che ha scatenato un uragano di commenti sul blog – oltre un centinaio – e pochi di meno al nostro indirizzo mail info@vaielettrico.it. Ne abbiamo selezionati alcuni per un botta e risposta collettivo.

L’auto elettrica ci condanna a una vita di stenti

“Gli italiani invece fanno bene ad aspettare per l’acquisto di un auto elettrica. Certo hanno comprato il cellulare all’epoca, ma questo migliorava di molto la qualità della vita, invece che girare coi gettoni in tasca alla ricerca di una cabina telefonica.

Chi compra oggi auto elettriche si condanna ad una vita di stenti, pagando di più, per avere poca autonomia, tempi di ricarica assurdi in punti di ricarica inesistenti, e voi continuate a negarlo. Quando si potrà fare un pieno elettrico in 60 secondi, con una autonomia di 600/700 km almeno, in punti di ricarica diffusi come gli attuali distributori, pagando le auto elettriche come le termiche, vedrete che tutti le compreranno„. Antonio Battistini

Noi la usiamo tutti i giorni e ci troviamo benissimo

Risposta- Noi, caro Antonio, non facciamo chiacchiere. Usiamo l’auto elettrica ogni giorno, da anni. Dei 60 secondi per il rifornimento e 600-700 km di autonomia non sapremmo che farcene. Carichiamo quando l’auto sta ferma mentre noi facciamo i fatti nostri. E nei viaggi più lunghi, due o tre volte l’anno, ci fermiamo in Autogrill ogni 200-300 km esattamente come lei. Ma bevuto il caffè e visitata la toilette, stacchiamo la spina e ripartiamo, mentre lei sposta la macchina fino al distributore e perde altri 5 minuti per fare il pieno.

PS: in Italia abbiamo 22 mila distributori e 45.000 punti di ricarica: esattamente il doppio.

Ho due auto elettriche e non sono ancora convinto

“P “P remetto che ho sostituito le mie due auto termiche con due elettriche.

Tuttavia a distanza di 2 anni dall’acquisto della prima non sono ancora convinto di aver fatto bene. Mi spiego:

1) ho lasciato motori termici che sono un concentrato di tecnologia, una meraviglia della tecnica per cosa? Ammetto che anche il motore elettrico abbia della tecnologia, ma sospetto l’idea che fatti i dovuti paragoni di investimenti in ricerca e sviluppo sia poco più di un motore da lavatrice evoluto.

2) La letteratura giornalistica riporta che le case automobilistiche fanno margini sulle termiche e li usano per le elettriche. Mi domando se sia perché le prime hanno linee di produzione motori ammortizzate, mentre le seconde hanno linee che vogliono ammortizzate in tre-cinque anni. Così so che quando compro una elettrica pago una gran fetta di capannone, ma io non voglio pagare i costi fissi e gli investimenti: una fabbrica va ammortizzata in 20-50 anni non in 3 anni!

3) Il carburante è a circa a 1 euro per 10km, l’elettrico da 20 centesimi a 1 euro sempre per 10 km. Io riesco a tenermi gli 80 centesimi di questa forbice, così sono elettrico e felice per tanti altri aspetti sociali e ambientali. Ma sconsiglio fermamente l’elettrico a chi usa l’auto oltre certe percorrenze e modalità.

4) la percorrenza. Il limite umano è 1000 fino a 1500 km in un giorno. Le batterie dovrebbero pesare grosso modo 300 fino a 400 kg, come il motore termico che sostituiscono. Questo è il trade off. Non voglio percorrere l’autostrada a 100 km/h per risparmiare batterie, non voglio spostare una tonnellata di batterie.!

5) Quando sono disperso sulle strade del mondo e la carica sta per finire sono disperato! Le app funzionano non tanto, le colonnine non accettano contante. Incombe il pericolo del carro attrezzi per portare a casa l’auto. Parafrasando in queste condizioni “il terrore di morire è senza prezzo, per tutto il resto c’è una termica”.

6) non ho ancora fatto incidenti, mi dicono che è l’elettronica che costa in caso di riparazione. Non c’è una auto elettrica analogica? Che fa 1000 km? E pesa una tonnellata? Questa è quella che serve, con l’elettronica a manovella!

7) Da ultimo io spero di fare 300.000 km con la mia auto, ma non c’è alcuna garanzia di riuscirci, non c’è abbastanza storia.

Per questo tanti italiani per l’auto elettrica fanno bene ad attendere „ Nicola Gandin Sanson

Una tonnellata di batteria? Forse lei ha una camion

Risposta-Le risponderò con alcune domande. E’ proprio sicuro di aver comprato due auto elettriche e non due camion? Solo un camion, infatti può avere una batteria da una tonnellata. Quante volte si è trovato disperso per le vie del mondo? Se ogni 10 km risparmia 80 centesimi perché dice che l’auto elettrica non conviene “oltre certe percorrenze”? Sarà vero il contrario: più km si percorrono, più si risparmia. Le auto elettriche non hanno storia ma hanno una garanzia su motore e batterie di 7-8 anni. Quante sono le termiche con una garanzia analoga?

Con lo stipendio da operaio l’elettrica è fuori portata

“S “S ì, anch’io aspetto. 5 anni fa ero in procinto di comprare un’auto elettrica sia per un risparmio economico che per un discorso ecologico, però per un problema sopraggiunto non l’abbiamo comprata. Ero molto indeciso ma volevo fidarmi della nuova tecnologia. Ora sto aspettando un’auto che non costi molto, affidabile e che abbia delle batterie sicure e longeve.(devono durare dai 10 a 15 anni). L’autonomia per me non è un grosso problema, si ricarica anche se devo avere almeno 500 km reali con una guida attenta. Un problema è il costo di ricarica al kwh; avevo fatto dei conti e con un costo di 0.20 euro al kW potevo farlo. Ma purtroppo siamo in balia dei gestori e della speculazione. Occorre che ci sia un prezzo al kWh stabile cosicché una persona fa i conti con una certa sicurezza. Non può raddoppiare o triplicare il costo al kW della corrente in pochi mesi. Ora sto sul gpl che mi permette con 0.65 euro al litro di fare 700-750 km con 25 euro. Ho una Suzuki Celerio. In casa lavoro solo io, siamo in 5 e ho uno stipendio da operaio „ . Marco Doniselli

Massimo rispetto per chi non si può permettere un’elettrica. Ma la Suzuki Celerio non era in regalo

Risposta- Massimo rispetto per chi non ha i mezzi per acquistare e mantenere un’auto elettrica con le caratteristiche che gli servono (ammesso che serva un’autonomia di 500 km reali a chi lavora in fabbrica con orari fissi). Ma non penso che la sua Suzuki Celerio, cinque anni fa, fosse in un pacco regalo.

L’auto elettrica è matura solo come seconda auto

“T ra due anni sostituirò la mia auto motore benzina. Leggo con interesse i vs. articoli e quanto scrivono i lettori. L’auto elettrica a mio giudizio è matura come seconda auto di famiglia. Non occorre grande autonomia, si può caricare nottetempo nel proprio garage (ove possibile) senza doversi dannare con colonnine occupate da auto a benzina, colonnine che ci sono ma mai allacciate o fuori uso senza tre o quattro abbonamenti e relative app. Notevole a questo proposito la lettera del lettore che in Norvegia (paese all’avanguardia) se ricordo bene scriveva che un norvegese a cui si era rivolto per problemi di ricarica gli disse che aveva un numero spropositato di abbonamenti e app. Oggi conviene come seconda auto con autonomia limitata e costo di conseguenza contenuto. Quando autonomia, costo batterie, facilità di ricarica saranno migliori allora sarà l’auto per ogni utilizzo. „ Mauro Tonelli

Per molti la citycar è il primo passo. Ma poi…

Risposta- Diciamo da sempre che l’auto elettrica va bene per molti ma non per tutti. Come citycar è indubbiamente perfetta. Ma molti che ne hanno acquistata una solo a questo scopo, scoprono usandola che anche qualche viaggetto a medio raggio non è precluso. E lasciano sempre più spesso in garage l’auto termica formato famiglia. Così almeno ci dicono. Fra due anni, poi, auto e rete di ricarica saranno molto migliorate, ci può scommettere.

Tutto quel che è Green diventa ideologia, ribelliamoci

“Non so se avete avuto modo di ascoltare la puntata di oggi di “Giù la maschera”. Alle mie orecchie è parsa ideologicamente orientata e capace di ascoltare solo coloro che hanno dubbi e mai dei tecnici del settore. Parlano dell’aria che in Europa sta cambiando, ed è vero, perché la transizione incomincia ad essere impopolare e non solo in Italia.

Mai mai nessuno parla del fatto che si sta parlando di una TRANSIZIONE lunga, non breve, 13 anni sono tanti e che questo lungo periodo forse riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi? Nessuno mai dice che all’alba di una nuova tecnologia, ogni tecnologia, le avanguardie sono di chi se le può permettere? Storicamente è normale e non è sbagliato, serve per raggiungere numeri per l’economia di scala. Si incomincia ora a vedere delle auto del segmento A e B e ci vorrà ancora tempo per un abbassamento significativo delle auto piccole che oggi sembra debbano essere fornite tecnologicamente come le top di gamma.

Ricordo quando uscì la prima Panda, a nessuno piaceva, ma in tanti la comprarono. Va bene la nuova Topolino, ma occorre una golf ed un 500 elettrica con il costo contenuto per la rivoluzione e probabilmente non siamo ancora pronti. Ma bisogna continuare a lavorarci, perché è necessario, ce lo impone lo stato dei fatti e questo ogni tanto nei dibattiti diventa un vezzo green.

Ascoltatela e fate intervenire i tecnici che possano confutare una tale trasmissione ideologizzata, anche questo termine, pare che se ne appropri il primo che lo usa e ciò che è green diventa oggi ideologico.„ Roberto Pallaoro

Ideologia e pragmatismo: l’assurdo dibattito all’italiana

Risposta- Sottoscriviamo in pieno. Ci pare poi che in questa inversione logica (la transizione energetica sarebbe ideologia, la difesa dello status quo sarebbe pragmatismo) l’Italia rappresenti un’anomalia in Europa.

La transizione energetica è incompatibile col mercato

“P “P tanti veleni emessi dai motori endotermici. Non vedo altra opzione, almeno sino a quando non si arriverà al teletrasporto .. quello dei film di fantascienza del Capitano Kirk ed i vulcaniani ..! remetto che considero l’auto elettrica una scelta obbligata se si intende davvero affrancare le aree urbane e chi le abita, dai. Non vedo altra opzione, almeno sino a quando non si arriverà al teletrasporto .. quello dei film di fantascienza del Capitano Kirk ed i vulcaniani ..!

In rete mi imbatto in molte discussioni tra favorevoli e contrari e noto che tra questi ultimi, il problema dell’inquinamento atmosferico e dell’alto tasso di decessi smog correlati (Italia è prima in Europa) praticamente è inesistente. Evidentemente non tutti hanno lo stesso metro di giudizio in fatto di Qualità della Vita.

Tra i favorevoli invece, solo una parte vagamente ecologista mostra qualche ansietà per il cambiamento climatico causato dall’immissione in atmosfera di anidride carbonica. E dire che le auto endotermiche sono solo una parte del problema!.

Ma aldilà di questo penso che il motivo primario per cui in Italia l’elettrico incontra una certa ostilità, sia la poca credibilità di coloro che lo hanno promosso. In primis i politici che a livello europeo hanno approvato la giusta norma del blocco dei motori a scoppio al 2035 ma poi non fanno nulla o quasi, per fermare altre fonti emissive di Co2 + veleni vari (per esempio mega navi da crociera, mega navi portacontainers, traffico aereo, incenerimento dei rifiuti, allevamenti intensivi, sfruttamento delle foreste ect.).

In seconda battuta i finti ambientalisti politicizzati che per vari motivi nuocciono alla “causa”. Quello di essere politicizzati è per l’appunto il principale.

Il secondo motivo risiede nel fatto che la gestione della transizione tra endotermico ed elettrico sia stata affidata al mercato.

l’Italia è un paese che si è fortemente impoverito (pand-isterie, guerre, insipienza dei governanti succedutisi ) e dove la cultura ambientalista latita (vuoi per disinteresse, vuoi per gretta ignoranza). Figuriamoci se milioni di persone in difficoltà economiche vanno a comprarsi medie utilitarie full electric ad oltre 40 mila euro .!. e per di più perchè lo dice l’odiato Establishment mondiale accortosi dopo 40 anni della crisi climatica !! ( in realtà le motivazioni sono politico strategiche ..).

A me pare chiaro che se non si mette a fuoco le suddette questioni si assisterà ad uno scontro infinito che non approderà a nulla. Un dibattito tra sordi, anzi un delirio generalizzato!

Ricapitolando:

1. chi detta le regole deve essere credibile (ma chi le detta è chiamato a farlo dai cittadini e dunque anch’essi devono esserlo, almeno per quanto attiene alla capacità di acquisire le giuste informazioni, evitando di farsi irretire)

2. liberarsi dalla soffocante logica del mercato: se il cambiamento climatico è un problema epocale (e lo è) da risolvere a tutti i costi, gli Stati devono fare gli Stati dimostrando di poter andare oltre il mercato diventando essi stessi pianificatori, imprenditori e costruttori. Alludo ad una sorta di New Deal dove il Piano risponda ad una ferrea logica realizzare ciò che serve all’Umanità.

E nel nostro caso cosa serve? Servono due tipi di auto accessibile a tutti: una city car ed una famigliare monovolume per le medie distanze, da sussidiare ed incentivare il più possibile. Le case automobilistiche che vogliono costruire SUV full electric da 70-80 mila euro (ovvero cose che non hanno senso) ma anche auto di medio basso livello eccessivamente costose (per ragioni di design o performance), possono farlo ma non devono ricevere neanche un centesimo di denaro pubblico.

Inoltre la mobilità e la produzione energetica pulita devono essere integrate. Oggi questo è lasciato troppo al caso ed alle singole disponibilità economiche delle famiglie. Quest’ultime devono invece diventare il primo interlocutore proprio in materia di produzione energetica pulita. Più essa è capillare e più può ritenersi democratica. „ Corrado Cucciniello

C’è il Green Deal europeo. Ma il dirigismo è estraneo alla cultura dell’Occidente

Risposta-Contestiamo due passaggi ed esprimiamo perplessità su un terzo. Non è vero che l’Europa si concentri solo sull’auto mentre ignora le altre fonti di emissioni e di inquinamento. Il New Deal che lei invoca è stato approvato e reso pubblico dalla Commissione europea a fine 2019: si chiama European Green Deal e indica gli obiettivi di decarbonizzazione dell’intera economia da qui al 2050.

direttive su trasporto aereo, navigazione, edilizia, trasporto pesante. Da poche settimane è stato approvato definitivamente il pacchetto “Fit for 55” che contiene tutte le misure concrete da adottare nei prossimi 15 anni per restare in linea con il target “net zero” di metà secolo. Tra queste c’è lo stop alle auto termiche dal 2035, su cui tanto si è discusso, ignorando invece le

L’Establishment mondiale si occupa di sostenibilità dagli anni 90, quando approvò il Protocollo di Kyoto, che l’Europa ha rispettato alla lettera ottenendo un calo delle emissioni rispetto ai livello del 1990 di oltre il 20% già nel 2020.

Siamo perplessi invece sul suo appello al dirigismo che è la norma in Cina, ma è estraneo alla cultura dell’Occidente.

Mi sono ricreduto dopo un “viaggio della speranza”

“Vi seguo perché pensavo in futuro di acquistare elettrico, innanzi tutto pensavo ci sarebbero bastate delle macchine più economiche ad oggi, cmq lavoro per una grande azienda dove in 5 hanno un elettrica con formula 4 anni e nessuno dei 5 la riscatterà, solo 1 ne parla bene usando la 500 come seconda macchina. Inoltre un nostro fornitore nella flotta ha inserito 2 elettriche mi ha detto che sono ancora poco pratiche ed alla scadenza non prenderà più elettrico, per ora. I miei esempi tangibili non sono positivi. Per non parlare dei 2 viaggi fatti con suv Audi della nostra amica, un viaggio Milano Livigno e uno in Austria, sembravano i viaggi della speranza. Tra colonnine che non andavano, la noia di non superare i 100 altrimenti consumava troppo. Ad oggi mi sono ricreduto, tengo la mia benzina anche se usciranno delle elettriche più economiche. „ Alessandro Tst

Milano-Livigno in Audi e-Tron: come può diventare un “viaggio della speranza”?

Risposta- Tanti criticano l’auto elettrica senza saperne nulla. Almeno lei, Alessandro, qualche esperienza indiretta ce l’ha. Non ci pare però che il suo campione aziendale sia significativo. A noi risulta che chi fa retromarcia e torna al termico sia una minoranza. Alcune indagini, non sappiamo quanto attendibili, danno percentuali di “pentiti” che oscillano fra il 20 e il 50%.

Ci meraviglia inoltre che un viaggetto Milano-Livigno sia diventato un viaggio della speranza. Sono solo 220 km, quasi tutti su viabilità ordinaria, a fronte di un’autonomia che per i tutti i SUV Audi supera i 400 km. E sul percorso abbiamo contato quasi 40 punti di ricarica, sette dei quali fast o ultrafast (uno proprio a Livigno). Se questa fosse la densità media delle colonnine nel mondo, saremmo pronti ad affrontare la Parigi-Pechino già domani. Forse alla sua amica è mancato un minimo di esperienza

Solo fanatismo ecologico: l’auto elettrica può attendere

“In merito al vostro invito a comunicarvi ulteriori motivazioni in merito allo scarso riscontro in Italia delle auto elettriche…volevo indicare anche che a fine ciclo, dovendo cambiare il pacco batterie, la spesa sarebbe quasi pari al costo di una nuova auto….quindi non tutti potrebbero sostenerlo. Come non tutti possono sostenere, nonostante i vari bonus, un’ auto da famiglia elettrica che costa circa il 50 per cento in più di una termica. Chi li dà questi soldi alle famiglie. Le colonnine arriveranno ma nel tempo che intercorre come si fa? Paragonare le auto elettriche ai telefonini mi sembra inappropriato. Senza considerare che fare il pieno di benzina è alla portata anche di un pensionato di 80 anni che non credo possa districarsi bene in tutto il marasma degli acquisti delle ricariche alla colonnina con mille offerte molte delle quali con abbonamenti mensili dove si devono anticipare parecchi soldi. Il futuro non si può cambiare purtroppo ma almeno in Italia si cerca di ritardarlo quando è dettato solo da fanatismo ecologico e interessi economici di pochi „ . Antonio Ma quale fanatismo? Chi ha scelto l’auto elettrica ha fatto i suoi conti

Risposta- Non credo che possa accusare di fanatismo ideologico chi ha scelto l’auto elettrica oggi, senza aspettare l’arrivo dell’ auto a batteria dei sogni. Tutti abbiamo guidato auto termiche per decenni; quando abbiamo deciso di cambiare tecnologia l’abbiamo fatto a ragion veduta, calcolando bene costi e benefici. E soprattutto non abbiamo preso per oro colato quello che si dice al bar o, purtroppo, si legge sui giornali e si sente in TV.

Le batterie non si devono necessariamente cambiare. Si sostituiscono se sono difettose e sono garantite per 7-8 anni. Le auto elettriche “da famiglia”, immagino che lei intenda le segmento C, costano il 20-30% in più di quelle termiche ma il differenziale si recupera in 3-4 anni risparmiando sull’alimentazione, sul bollo, sulla manutenzione.

Se un pensionato di 80 anni non è in grado di utilizzare una RFDI card contactless (questo serve per ricaricare a una colonnina) forse è meglio che rinunci del tutto alla guida. Comunque potrà comprarsi una termica fino al 2034, quando avrà 91 anni, e continuare a guidarsela fino a cent’anni e più, con tutti i nostri migliori auguri.