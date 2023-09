L’auto elettrica secondo Alessandro Abbotto. Sabato 7 ottobre on line

Tutto quello che c’è da sapere sull’auto elettrica e sulla sfida della decarbonizzazione dei trasporti, spiegato on line, sabato 7 ottobre, dal professor Alessandro Abbotto in un workshop interattivo organizzato nell’ambito della manifestazione Milano Digital Week.

Il settore dei trasporti, in particolare quello su strada, è responsabile di un quarto delle emissioni di gas serra e i combustibili fossili che utilizza producono sostanze tossiche per l’uomo e per l’ambiente, oltre a essere soggetti a oscillazioni di prezzo per ragioni geopolitiche.

L’auto elettrica on line a Milano Digital Week

Può la mobilità elettrica dare una risposta efficace a questi problemi? Abbotto, partendo da dati scientifici, cercherà di rispondere a questa domanda, smontando falsi miti e consolidate credenze.

Abbotto è autore di diverse pubblicazioni sui temi chiave della decarbonizzazione e della transizione energetica. E’ noto ai lettori di Vaielettrico per gli apprezzati articoli di taglio divulgativo e per racconti sulla sua personale esperienza di automobilista elettrico.

Insegna Scienza dei materiali all’Università Milano Bicocca, è presidente della Divisione di Chimica Organica della Società Chimica Italiana, coordinatore nazionale dei Giochi e Campionati Internazionali della Chimica della Società Chimica Italiana, co-chair del XXVIII Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana (Milano, 26-30 agosto 2024).

Ecco il link per seguire l’evento dalle 10 alle 11

Sabato prossimo 7 dalle 10 alle 11 dialogherà con il co fondatore di Vaielettrico Massimo Degli Esposti sul tema “La mobilità elettrica. Il futuro è dietro l’angolo“. L’evento è pubblico e gratuito: per pratecipare alla diretta on line basta cliccare su https://www.milanodigitalweek.com/la-mobilita-elettrica-il-futuro-e-dietro-langolo . Tutti i partecipanti potranno porre domande attraverso la chat abilitata dalla piattaforma ZOOM.

