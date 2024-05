Con l’elettrica nella ZTL di Torino. Ed è subito multa

Entra con l’auto elettrica nella ZTL di Torino e nel giro di qualche giorno riceve la notifica di una multa salata. Giovanni dice che è una vergogna e ci chiede che fare. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

“M “M i rivolgo a voi perché penso che siate quelli che possono divulgare la verità. Ho acquistato una Dacia Spring elettrica. Pensavo di aiutare il clima, l’inquinamento, e anche me. Purtroppo ho toccato con mano che non è così. Perché andando in centro a Torino mi hanno dato la multa per inquinamento.

Ma chiedo: cosa posso fare? Mi dicono che devo rivolgermi al giudice di pace!!!! Dico semplicemente che è una vergogna, sicuramente ero sull’elettrico ma da adesso in avanti….. State attenti ad acquistare auto elettriche. Ringrazio e allego verbale„. Giovanni Nepote

C’è poco da fare, ma finiamola con questa Babele nelle ZTL

Risposta- Ci spiace per lei, Giovanni, ma nutriamo seri dubbi sulla possibilità di ottenere l’annullamento della sanzione. Infatti il Comune di Torino consente ai possessori di auto elettrica l’ingresso nella ZTL solo previa autorizzazione.

12 ingressi nell’anno solare. Qui trova la pagina web con tutte le indicazioni. L’autorizzazione deve essere richiesta preventivamente compilando un modulo, ed è consentita per un massimo di. Qui trova lacon tutte le indicazioni.

Tuttavia siamo i primi a sostenere che bisognerebbe mettere ordine nella babele normativa che disciplina gli accessi alle ZTL.

Ogni Comune adotta le sue regole, e tutte diverse. Alcuni non ammettono esenzioni per le elettriche; altri, come Torino, prevedono esenzioni limitate e condizionate; altri ancora richiedono una registrazione e un apposito pass.

Infine altri, come Milano, rilevano gli ingressi con sistemi telematici che identificano automaticamente, attraverso le targhe, il tipo di motorizzazione e quindi non prevedono alcuna comunicazione preventiva.

In questo caos è frequente che gli automobilisti elettrici incorrano in violazioni, soprattutto quando si trovano in città diverse da quella di residenza.

Come abbiamo scritto tantissime volte, basterebbe dotare l’ auto elettrica di una targa che la differenziasse dalle termiche e la rendesse immediatamente riconoscibile sia dalle telecamere ai varchi di ingresso, sia dai vigili urbani durante la circolazione all’interno della ZTL e nei parcheggi, che spesso sono gratuiti per i BEV.