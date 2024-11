L’auto elettrica in Italia e in Europa? E’ tutto da rifare

L’auto elettrica in Italia e in Europa è tutta da rifare. Massimo dice la sua su transizione energetica, industria dell’automotive, ban al termico dal 2035 e nuovi modelli di mobilità. Concludendo che la sua prossima auto sarà una ibrida plug-in. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Sono ingegnere elettrotecnico, quindi…

“Vorrei esporre il mio punto di vista sulla situazione dell’auto elettrica in Italia. Premetto che sono ingegnere elettrotecnico, vedo quindi naturalmente con favore una transizione alla mobilità elettrica, anche se non possiedo (ancora) un’auto elettrica. Per la cronaca, uso ancora una Stilo del 2004; mi muovo il più possibile in bicicletta, coi mezzi pubblici e in treno. In verità viaggio comunque parecchio.

Premetto anche che dal 1984 al 2020 ho lavorato all’ENEA nella Ricerca sulle tecnologie energetiche. Ovvero, dopo un brevissimo periodo nel settore nucleare ho partecipato alla ricerca e sviluppo internazionale delle turbine eoliche prima e dell’energia solare poi. Ora sono prodotti commerciali. Son contento. La mia tesi di laurea, nel 1981, era sulla fusione nucleare (calda…). E sui veicoli elettrici all’ENEA si sperimentava già negli anni ’80.

Ciò per denotare come le questioni e le tecnologie energetiche non evolvono dall’oggi al domani. Le “automobili elettriche” sono solo uno degli aspetti della mobilità elettrica. E la questione che oggi dovrebbe essere vista come fondamentale, di tipo “sociale”, è l’influenza antropica sul clima. Il singolo “consumatore” ragiona invece principalmente in termini di “quanto mi costa questo e quell’altro prodotto “automobile”. Il consumatore è anche colui che, in una società regolata o meglio determinata dal mercato, compie la scelta finale su come spostarsi. In realtà si illude di scegliere, sceglie fra ciò che è messo a disposizione.

Tornando alla questione fondamentale, è evidente che se la prendiamo sul serio “noi umani” (noi consumatori) dobbiamo ridurre sia il consumo di energia che (e ciò è più accettabile sul piano del consenso) la produzione di gas serra a parità di servizio; ovvero dobbiamo sostanzialmente ridurre la combustione di fossili.

La sostenibilità è un obiettivo “sociale”

A tal fine sono attualmente disponibili le tecnologie rinnovabili che traggono energia dal sole e dal vento, e le tecnologie nucleari. Entrambe producono energia elettrica. E’ da questo fatto che emerge il ruolo dell’elettrificazione dei trasporti, che appunto hanno senso compiuto solo se l’energia primaria è rinnovabile o nucleare.

Un altro obiettivo “sociale” è quello di evitare l’emissione di inquinanti pericolosi per la salute (gas e polveri nocive) dovuti alla combustione, soprattutto in ambienti urbani densamente popolati.

Per entrambi gli obiettivi emerge però un aspetto: se dobbiamo rinnovare la mobilità rendendola elettrica, ciò non implica che dobbiamo adottare lo stesso paradigma che abbiamo seguito finora, che ha privilegiato la mobilità privata. Per di più con automobili sempre più performanti, super-accessoriate, appariscenti eccetera. Veri e propri oggetti di culto consumistico e di affermazione personale.

Nella cosiddetta transizione green dell’automotive si è invece dato per scontato questo modello di prodotto, e questo è stato a mio avviso un errore . Di fronte all’evidente difficoltà del settore (con fabbriche che languono o chiudono) occorre porsi delle domande sulla correttezza della direzione che è stata intrapresa.

La scadenza del 2035 è un azzardo

Ho l’impressione che l’obbligo di produzione, a partire dal 2035, ovvero fra una decina d’anni, unicamente di vetture elettriche, affidandosi per il resto al “mercato”, sia stata una mossa azzardata, che ora rischia di ritorcersi contro la stessa praticabilità del “Green deal”. Oltre al fatto che non è detto che sarà vietato importare auto non elettriche, anche se fra 10 anni avessi tutte auto elettriche, nel centro di Roma non le posso comunque ammassare, visto che già ora non c’è parcheggio. Questo è un altro indizio sul fatto che la rivoluzione green della mobilità non si risolve semplicemente cambiando la motorizzazione dei nuovi prodotti europei.

Esaminando comunque la direttiva, essa è stata essenzialmente indirizzata a orientare l’industria, con un messaggio del tipo “preparatevi, cambiate la catena produttiva; avete una dozzina d’anni per farlo. E datevi da fare per venderle anche all’estero; siate competitivi!”. Del resto sono i cinesi stessi che sono più avanti di noi nella tecnologia delle auto elettriche, da tempo.

Onestamente quindi, visto che la direttiva è venuta dall’Europa, credevo che i “legislatori” si fossero in tal senso messi ben d’accordo con le maggiori industrie europee. Avessero fatto cioè come nel caso delle turbine eoliche, del fotovoltaico, delle pompe di calore, dell’edilizia innovativa, in cui sostanzialmente i settori produttivi hanno mandato il messaggio, una ventina d’anni fa: “abbiamo la tecnologia, i costi sono competitivi; fate dei regolamenti e degli schemi di finanziamento pubblico per far decollare questo nuovo business!”. Parlo del Nord Europa, in particolare della Germania, ma anche dell’Italia, ad esempio nel settore edile.

Invece mi sembra che ormai si stia profilando un disastro abbastanza clamoroso, proprio sul piano produttivo, con un tentativo di mettere in piedi una cosiddetta “politica industriale” mal congegnata o, peggio, azzardata. Ora come ora, dopo il Covid e in piena guerra, l’Europa si ritrova come un pugile suonato, che piglia botte senza riuscire a reagire. Covid e guerra hanno cioè creato una crisi economica per le classi popolari e medie, quindi chi comprerà le nuove auto? E le auto la gente non le sta più comprando già adesso! La VW chiude fabbriche di auto a benzina e diesel, la Stellantis pure. Oltre a quelle poche elettriche che avevano introdotto. L’indotto andrà in malora.

Dobbiamo cambiare il modello di mobilità

Le vendite di auto sono comunque in calo massiccio, mi sembra abbastanza chiaro. La gente non ha soldi e non ha più grande voglia di cambiare auto. A parte, effettivamente, i ricchi. Ma non si può passare da un’automobile come bene quasi primario, ovvero accessibile a tutti, a un’automobile come bene di alta gamma, se non di lusso, senza danneggiare un’industria che era stata concepita come produzione per le masse. Questi qui (i produttori) invece han pensato, mi sembra di capire “intanto facciamo auto elettriche di alta gamma, tanto quello è comunque il mercato target, che consente i margini di profitto maggiori, poi si vedrà”.

Ma appunto, chi le dovrebbe comprare ora, se i cittadini europei sono in crisi, la Cina le auto elettriche le fa meglio di noi, anzi metterà i dazi in risposta ai nostri e a maggior ragione se scoppia la guerra che si profila per Taiwan (diciamo probabilità 50%). Il mercato russo è bloccato causa guerra. Il mercato americano sarà bloccato da Trump. Gli indiani non comprano certo macchine europee. Gli altri continueranno a prendere eventualmente le nostre di seconda mano (a benzina e diesel), e quelle nuove le compreranno giapponesi o cinesi o indiane.

Io vedo veramente grossa crisi in arrivo. In realtà andrebbe incrementata la mobilità elettrica di tipo pubblico, e poi nel settore navale e trasporti merci, prima di imporre la mobilità elettrica privata in una situazione di urbanizzazione e socio-economica come la nostra (italiana) che è totalmente diversa da quella norvegese. Ci sarebbe da approfondire in concreto la questione ricariche, nella realtà italiana, ma lascio perdere.

Faccio un pensierino alla ibrida plug-in

In quanto a me, se esce una ibrida plug-in a buon mercato che mi consente 100 chilometri di autonomia in città in elettrico e sopporta 130 all’ora a benzina in autostrada (con qualche guizzo nel sorpasso) quando me ne vado a fare un viaggetto fuori (quindi motore elettrico ben dimensionato, motore a benzina poco pretenzioso) ci faccio un pensierino. Ovviamente il mio caso non fa testo …..„ Massimo Falchetta

Un briciolo di coerenza in più no?

Risposta- E’ proprio sicuro, Massimo, che il suo caso non faccia testo? Secondo noi, invece lo fa. Purtroppo, aggiungiamo. Lei, come tanti italiani, è consapevole dell’urgenza della transizione energetica. E’ attento all’evoluzione tecnologica. Ha gli strumenti culturali ed economici per padroneggiarla. Ha compreso che la mobilità sostenibile implica un cambio di paradigma e non solo la sostituzione “uno ad uno” del mezzo di trasporto.

Ma, tirando le somme di tutto ciò, conclude che la sua prossima auto sarà una ibrida plug-in. E solo quando un’ibrida pug-in le permetterà di replicare pari pari il modello di mobilità che ha sempre adottato. Un briciolo di coerenza in più non guasterebbe.

