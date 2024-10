L’auto elettrica ha ancora senso? Sì, oggi più che mai

La fine degli incentivi ha imposto una nuova strategia ai produttori di auto che cominciano ad abbassare i prezzi dei modelli premium elettrici. Se verrà estesa anche nei segmenti A e B dimostrerà che l’auto elettrica ha più senso che mai. E’ la tesi del professor Alessandro Abbotto.

di Alessandro Abbotto∗

Ha ancora senso oggi acquistare un’auto elettrica elettrica? La risposta è sì, più che mai. Nonostante in Italia le vendite di auto elettriche siano ancora sotto il 4% (contro il 13% del diesel e il 30% della benzina), il mercato italiano sta dimostrando una maturità senza precedenti. Anche senza il sostegno degli incentivi statali, stanno emergendo strategie innovative e inedite che segnano una svolta significativa, sebbene rappresentino solo un primo passo.

Se si dà un’occhiata ai listini è facile rimanere perplessi. Il modello elettrico più economico della Fiat, una citycar per eccellenza, la 500e, ha un prezzo di partenza di circa 30.000 euro. Sembra dunque che la competitività con le vetture a combustione interna sia ancora lontana.

Inoltre, il recente esaurimento degli incentivi in poche ore sembra aver aggravato irrimediabilmente la situazione. Basti vedere le quote di immatricolazione prima riportate. Senza il “paracadute” degli aiuti statali e con l’incertezza su un eventuale ritorno, molti potenziali acquirenti sono rimasti scoraggiati o, al più, in prudente attesa. In effetti, è difficile sapere quando ci saranno nuovi incentivi, quanto saranno consistenti e quanto dureranno, se mesi o, nuovamente, poche ore. Un’incertezza che ha congelato il mercato elettrico, almeno per chi era già convinto di fare il grande passo.

Eppure, è proprio questa mancanza di incentivi che ha spinto le case automobilistiche, a cominciare dalle più grandi, a reagire. Di fronte alla stagnazione del mercato e al mancato ritorno di importanti investimenti, e senza poter più contare sugli aiuti statali, hanno adottato strategie commerciali aggressive, proponendo offerte estremamente vantaggiose per attirare i consumatori.

BMW e Mercedes dimostrano che la parità con le termiche non è più tanto lontana

Ad esempio, BMW, attraverso i suoi principali centri di vendita in Lombardia, propone in questo momento il suo bestseller X1 in versione elettrica (iX1) a poco più di 37.000 euro, rispetto ai circa 48.000 euro di listino (configuratore BMW). Il suo omologo superiore, iX2, si può acquistare a poco più di 40.000 euro, contro un prezzo di listino di oltre 52.000 euro. Precisiamo che stiamo parlando di vetture nuove, da ordinare.

Lo stesso vale per alcuni dei principali concessionari Mercedes (come anche pubblicizzato recentemente su Vaielettrico.it, ma la stessa promozione era disponibile anche in altri casi, come in Lombardia) che offrono i modelli elettrici EQA ed EQB a poco più di 45.000 euro, contro un prezzo di listino che parte da 57.000 euro.

Si tratta in tutti i casi di auto premium per confort e prestazioni, come dimostrano i nomi delle case e i prezzi di listino. Per fare un confronto con quello che può essere considerato il modello di riferimento del mercato, la Tesla Model Y in questo momento viene venduta a partire da 42.690 euro.

Questa è la vera rivoluzione: il mercato ha risposto all’assenza di incentivi superando di fatto l’effetto degli incentivi stessi, mettendo a disposizione modelli premium a prezzi ormai comparabili a quelli delle auto a combustione interna.

Per esempio, la BMW X1 Diesel più economica, con cambio automatico, parte, nel configuratore BMW, da un prezzo di listino di oltre 47.500 euro, paragonabile, se non superiore, alla versione elettrica in promozione.

Non stiamo più parlando solo dell’aggressiva concorrenza cinese, con la sua manodopera a basso costo e il (supposto) dumping sul mercato globale, ma anche con la sua qualità e innovazione in costante e inarrestabile crescita. Qui si tratta di colossi europei che propongono promozioni accessibili per periodi prolungati.

La nuova era è iniziata: le nuove auto elettriche saranno più convenienti, non solo per ambiente

Le grandi case automobilistiche stanno dimostrando che gli incentivi statali non sono più indispensabili per rendere competitive le auto elettriche. Questa è l’occasione per comprendere che oggi gli incentivi possono assumere una forma diversa: non più come strumenti per rendere accessibili le citycar con prezzi di listino da berlina premium, ma come un vero sostegno all’economia verde e decarbonizzata, che guarda alla salute del pianeta e alla nostra.

Grazie a questa evoluzione, le auto elettriche non solo sono una scelta ecologica e sostenibile, ma possono diventare più convenienti rispetto alle loro controparti a combustione interna. Una rivoluzione che nemmeno i più scettici potranno fermare.

Proprio come nel mercato dell’energia, dove oggi l’80% dei nuovi impianti sono eolici o fotovoltaici perché più efficienti e remunerativi (le centrali a carbone che chiudono ormai non si contano più). Lo stesso avverrà per il settore dei trasporti su gomma.

Si può dare, quindi, a questi segnali una nuova interpretazione, che probabilmente sta preparando la strada alla nuova era del mercato elettrico.

Il segnale dai costruttori è arrivato, ora spetta a noi consumatori coglierlo

Tuttavia, non basta. È necessario coprire anche altri segmenti. Ora che gli incentivi sono assenti, le case automobilistiche devono avere il coraggio di lanciare sul mercato i loro modelli elettrici di segmento A e B (city car e berline/SUV di piccole dimensioni) a prezzi davvero competitivi, proprio come si è già fatto per il settore premium. Questa sarà la vera mossa vincente. E ha senso farla proprio adesso, che non ci sono gli incentivi.

Questi segnali devono essere supportati. Le grandi case automobilistiche europee hanno iniziato a muoversi. Spetta ora a noi, come consumatori, rispondere e sfruttare questa opportunità, abbracciando il cambiamento fin da subito.

∗ Dipartimento di Scienza dei Materiali Università di Milano – Bicocca. Presidente della Divisione di Chimica Organica della Società Chimica Italiana

