A Vicenza l’auto di rappresentanza del Comune deve essere elettrica oppure ibrida e offerta dagli sponsor, concessionarie e autosaloni, che si devono occupare pure delle spese di manutenzione. Non è un ordine di requisizione, ma un sempre più consueto contratto pubblicitario dove lo sponsor in cambio del prestito ottiene visibilità.

Iniziativa a costo e a emissioni zero per la collettività

Il dato interessante non è il comodato d’uso, ma la richiesta di auto a emissioni zero o al limite basse con l’opzione ibrida. Si risparmiano sia risorse economiche sia emissioni inquinanti. Questa la filosofia dell’amministrazione comunale di Vicenza.

Questo il testo che abbiamo letto su un post della pagina Facebook comunale: «Auto di rappresentanza, ibride o elettriche, in comodato d’uso gratuito, cioè a costo zero per la collettività».

Più nel dettaglio. «Il Comune di Vicenza ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse, rivolto a concessionarie d’auto e autosaloni, per individuare uno sponsor che fornisca in comodato d’uso gratuito uno o due mezzi da destinare ad attività istituzionali, per la durata di 12 mesi rinnovabili per un altro anno».

Attenzione oltre il sistema di propulsione si dettano altre condizioni. «Le auto, nuove o a chilometro zero, dovranno avere delle caratteristiche tecniche minime, come una cilindrata compresa tra 1400 e 1600, una classe ambientale Euro 6, e il cambio automatico». Anche il colore della carrozzeria che «dovrà essere nero, blu o grigio». Infine pure la manutenzione dei mezzi sarà a carico dello sponsor.

A Vicenza l’auto di rappresentanza elettrica e in tutto il centro storico da 20 anni le consegne sono a emissioni zero

La richiesta dell’amministrazione comunale non poteva che essere elettrica o ibrida visto che dal lontano 2005 la logistica del cuore della città è a emissioni zero e più recentemente il trasporto passeggeri (ne abbiamo scritto qui). Una società controllata dal Comune permette la distribuzione delle merci con camion a batteria o altri mezzi più ecologici, ci sono corriere a due ruote.

La flotta comunale conta naturalmente, come la CZero della foto sopra, auto elettriche e fino al 2024 le ricariche erano gratuite. Una situazione anomala e non più sostenibile con le tariffe schizzate alle stelle.

