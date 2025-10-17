L’auto da rottamare è cointestata: posso chiedere l’incentivo?

Posso rottamare l’auto cointestata al 50% tra me e mio padre per ottenere il voucher per l’acquisto di un’auto elettrica nuova beneficiando dell’incentivo ci chiede Enzo, un lettore di Anzio? Inviate domande e osservazioni allo Speciale Incentivi scrivendo a info@vaielettrico.it.

“Buongiorno, avrei un dubbio per generare il voucher per l’acquisto auto elettrica. Vivo ad Anzio che rientra tra le zone previste dal decreto, ho un Isee inferiore a 30.000 euro ed ho un’auto da rottamare. Il problema è che l’auto da rottamare è cointestata con il mio papà da quando l’ho acquistata, di fatto l’ho sempre utilizzata io che vivo e risiedo ad Anzio, pagato assicurazione bollo e tutte le manutenzioni, mentre mio padre risiede in Campania.

Sul libretto figura il mio papà come n.1 intestatario ed io come n.2 intestatario. Non vorrei che questa cosa creasse problemi. La cointestazione è al 50% , quindi siamo proprietari per legge alla pari non c’è un primo ed un secondo, anche se sul libretto figura per primo mio padre.

Io credo di avere il requisito, in quanto possiedo un auto da rottamare da più di sei mesi , vivo in un comune dove è previsto l’incentivo e rientro nell’Isee. Potete aiutarmi a fare chiarezza, vi ringrazio anticipatamente„. Enzo Stolfi

No, può farlo solo il primo intestatario

Risposta- Gentile Enzo, purtroppo lei non rientra nel requisito richiesto per aver diritto al voucher. C’è a proposito una specifica precisazione sul sito del MASE (al punto 17) che recita testualmente: «L’art. 3 del DM 08.08.2025, n. 236 non vieta che il veicolo M1 destinato alla rottamazione sia cointestato, a condizione che la persona fisica che richiede la prenotazione del bonus risulti prima intestataria del veicolo da almeno sei mesi».