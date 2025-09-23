L’auto a zero emissioni 2035? Solo elettrica (e molto migliore)

Sviluppo tecnologico, competitività industriale, sostenibilità: Fuoco Amico fa il punto mentre l’Europa si appresta a rivedere le regole sull’auto a zero emissioni in vista della revisione delle regole 2035. Ci aiuta il professor Massimo Ceraolo, ordinario di Sistemi Elettrici per l’Energia all’Università di Pisa e autore del libro “Capire l’auto elettrica, Architettura, utilizzo, impatto aziendale“.

E’ sacrosanto avere un approccio tecnologicamente neutrale alla mobilità sostenibile, così come a qualsiasi altro problema tecnico-scientifico: come potrebbe negarlo un ingegnere e docente universitario? Tuttavia Massimo Ceraolo aggiunge che sono i fatti, alla fine, a decretare quale sia la soluzione più efficiente.

E venendo all’auto del futuro, cioè quella che permetterà alla mobilità privata di sopravvivere, senza inquinare e senza emettere gas clima alteranti, è convinto che solo quella a batteria sia in grado di intraprendere il percorso verso la decarbonizzazione già dal 2035. Detto in altre parole: tutte le altre tecnologie arriveranno, se arriveranno, anni dopo, quindi in ritardo.

Ma per quella data, confermata e difesa dall’Unione europea, riusciranno le auto elettriche a soddisfare tutte le esigenze degli automobilisti? Colmeranno cioè il gap di prestazioni e di praticità rispetto alle termiche attuali?

Celle a stato solido e cambio: sfruttare tutta l’energia

Ceraolo pensa di sì. Nuove soluzioni come le celle a stato solido, già in fase avanzata di sviluppo, consentiranno alle batterie al litio di passare dalla capacità attuale di 250 wh per chilogrammo a 35o-400 wh/kg. In termini di autonomia significherà raggiungere 600-700 chilometri riducendo il peso e il volume del 20-30%. Nuove architetture e nuove chimiche (il sodio per esempio) permetteranno poi il riciclo completo dei materiali e con minori costi di approvvigionamento.

Altri componenti del powertrain elettrico, inverter e motore, hanno già oggi efficienze altissime: rispettivamente il 97 e il 95%. Facendo quindi 100 l’energia immessa, quella trasmessa alle ruote supera il 90% nella media dei regimi di utilizzo. Contro il 27-30% medio del motore termico. Che margini di miglioramento possiamo aspettarci?

La risposta di Ceraolo è sorprendente. Proprio uno studio interdisciplinare della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa ha dimostrato che un cambio meccanico che consentisse al motore elettrico di lavorare sempre alla massima coppia potrebbe aumentare di alcuni punti percentuali l’efficienza media complessiva, sfruttando meglio l’energia contenuta nella batteria. Un componente complesso come un cambio meccanico, indispensabile in tutti i veicoli termici, aumenterebbe il costo dell’auto elettrica.

Ma risparmi significativi potranno venire anche dall’abbandono dei motori a magneti permanenti, che contengono Terre rare, in favore di motori sincroni con rotore ad eccitazione rivisitati e corretti.

Ma dov’è questo vantaggio tecnologico cinese?

Proprio il monopolio dell’estrazione e della lavorazione delle Terre rare è uno dei vantaggi competitivi dell‘industria auto cinese. Tuttavia, fa notare Ceraolo, nella Top Ten delle classifiche di efficienza stilate da EVDatabase figurano solo due modelli di auto cinesi, contro otto fra europei e americani. «Nelle tecnologie in forte evoluzione _ nota Ceraolo – le gerarchie cambiano in fretta. Chi poteva scommettere dieci anni fa su Tesla? E chi, solo due anni, fa avrebbe scommesso contro Tesla? Oggi i cinesi sembrano inarrestabili ma non credo che godano di un vantaggio tecnologico incolmabile».

A proposito di scommesse, gli chiediamo, scommetterebbe sulla sopravvivenza delle auto termiche alimentate da carburanti alternativi oltre la tagliola del 2035? Abbiamo già anticipato che la risposta è un convinto no. E il professor Ceraolo, ce lo spiega con i numeri. Ma fa una premessa. La sfida dell’umanità è procurarsi sempre più energia, producendola in modo sostenibile, cioè senza emettere CO2. Poichè non è facile escludendo gli idrocarburi, va sfruttarla tutta e meglio possibile.

Ecco perchè non c’è gara con i carburanti alternativi

Questi sono i numeri. Dalla centrale alla ruota l’auto elettrica traduce in movimento il 70% dell’energia immessa. Un’auto a idrogeno verde (ricavato con elettricità pulita con l’elettrolisi dell’acqua) traduce in movimento il 25% circa. Un’auto termica alimentata a carburante sintetico, solo il 15%.

Cosa significa questo per un Paese come l’Italia? Se tutte le auto fossero elettriche servirebbero 70 TWh all’anno di energia elettrica aggiuntiva per alimentarli, rispetto ai 300 TWh dei consumi complessivi. Una cifra ampiamente alla nostra portata.

Un intero parco auto termico tutto alimentato a carburanti alternativi richiederebbe invece da 250 a 300 TWh all’anno, cioè l’intera produzione italiana. Insostenibile.

Tuttavia Ceraolo ritiene che la ricerca su idrogeno ed e-fuels non debba interrompersi poichè molti settori industriali e quello dei trasporti aerei non potranno decarbonizzarsi con energia elettrica stoccata nelle batterie. E dovrà per forza passare dall’idrogeno verde e a carburanti sintetici da esso ricavati.

