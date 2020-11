L’auto a metano non si vende più, scommessa persa

L’auto a metano non se ne vendono più, una scommessa persa anche dall’Italia, che aveva puntato molto su queste motorizzazioni. Vincono le elettrificate.

L’auto a metano? Restano solo Volkswagen e FCA

I dati del mercato dell’auto di ottobre sono impietosi: le vendite di auto a metano sono calate del 45% rispetto allo stesso mese del 2019. È una discesa che si è molto accentuata in questa seconda parte dell’anno e che ha una spiegazione sola: lo spostamento verso modelli elettrificati. Ibride, plug-in, elettriche pure…Tutte queste motorizzazioni vedono le vendite salire mese dopo mese e complessivamente valgono ormai il 30% del mercato.

— La più venduta è una Skoda, poi la Arona e la Panda —

Al metano ormai resta un misero 1,6%, destinato a svanire in fretta. E basta guardare la classifica dei modelli più venduti per capire il perché: sono rimasti solo due gruppi a venderne, Volkswagen e FCA. Macchine di altre marche non ce ne sono. E la Volkswagen, tutta concentrata sull’elettrico, ha già annunciato che il metano non fa parte dei piani futuri. Mentre a Torino non si vede da anni un modello nuovo a gas.

L’auto a metano k.o. E va di moda l’ibrido plug-in-in

Da una scommessa persa a una scommessa vinta. I numeri stanno dando ragione a FCA, invece, nelle ibride plug-in, ovvero le auto con il doppio motore benzina-elettrico, quest’ultimo da ricaricare con la spina. Delle due Jeep, Compass e Renegade, sono già stati venduti quasi 2 mila pezzi in neppure tre mesi. In un mercato che corre oltre ogni previsione, nonostante prezzi non proprio popolari.

— Il boom trainato da due Jeep, Compass e Renegade —

Qui non ci sono, come nell’elettrico, anche le citycar come la Smart, la 500e e la stessa Zoe. Il doppio motore si monta solo su macchine di una certa dimensione, tipo le Renault Captur e Megane come minimo. Tanto per dare un’idea dei prezzi: la Jeep Compass, la più venduta, costa 45.900 euro. La Renegade è comunque sopra i 40 mila euro, per la precisione a 40.900. Ma in queste macchine non c’è l’ansia da ricarica e questo spiega molte cose.

SECONDO NOI. Per il metano si sta chiudendo un’epoca. Tanto più la rete di rifornimento è sempre rimasta a metà, in decenni non si è fatto quel che nell’elettrico si è fatto in pochi anni. Quanto all’ibrido plug-in, confermiamo: è una tecnologia-ponte, il cui ruolo diventerà marginale man mano che le batterie saranno più capaci e meno costose.

–Le tabelle sono tratte dall’analisi mensile del mercato auto pubblicata da Unrae-