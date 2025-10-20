L’Australia accelera verso il 100% di energia rinnovabile

L’Australia si avvicina a un obiettivo che fino a pochi anni fa sembrava un’utopia: una rete elettrica alimentata interamente da fonti rinnovabili. Addio al carbone, avanti con vento, sole e stoccaggio.

Il gestore nazionale AEMO (Australian Energy Market Operator) ha dichiarato che la transizione non è solo possibile, ma “inevitabile”, grazie alla progressiva chiusura delle centrali a carbone e all’ascesa di solare, eolico e sistemi di accumulo. Un cambiamento che potrebbe offrire un modello di riferimento globale per la decarbonizzazione delle reti elettriche.

Australia: stop totale al carbone in 10 anni

Il CEO di AEMO, Daniel Westerman, ha sottolineato che il processo non nasce da imposizioni legislative, ma da logiche di mercato: le centrali a carbone, sempre più costose e inaffidabili, vengono sostituite dall’energia più economica disponibile, quella rinnovabile.

Oggi, circa il 35% dell’elettricità australiana proviene da rinnovabili, mentre il carbone mantiene ancora il 46%. Tuttavia, AEMO prevede che il 90% della capacità a carbone scomparirà entro il 2035, con una chiusura totale possibile entro il decennio successivo. L’obiettivo più vicino è simbolico ma cruciale: il primo giorno senza carbone nella rete nazionale, un traguardo che potrebbe arrivare già nei prossimi anni.

Le ragioni del successo: sole, vento e una rete unica

L’Australia gode di condizioni naturali eccezionali per la generazione rinnovabile: un territorio vasto, ventoso e soleggiato, ma con una popolazione di appena 27 milioni di abitanti. A ciò si aggiunge un vantaggio istituzionale non trascurabile: un unico mercato elettrico nazionale, che favorisce la diffusione rapida delle nuove tecnologie, senza la frammentazione regolatoria tipica di altri Paesi.

Lo Stato ha inoltre evitato il protezionismo energetico, aprendo le porte a importazioni di tecnologie low-cost, soprattutto dalla Cina. Il risultato: picchi record del 77% di elettricità da fonti rinnovabili sulla rete nazionale, e una penetrazione del fotovoltaico domestico senza eguali al mondo, con oltre 4 milioni di abitazioni dotate di pannelli solari.

Sistemi innovativi e visione industriale

La sfida principale semmai è come mantenere la stabilità del sistema senza i grandi generatori a carbone, che offrivano “inerzia” e servizi di rete come regolazione di frequenza, tensione e potenza reattiva.

Per sostituire questi “ammortizzatori” del sistema, l’Australia sta sperimentando soluzioni ingegnose: batterie avanzate, synchronous condensers e una tecnologia tanto semplice quanto efficace: una frizione sui generatori a gas, che consente loro di fornire inerzia senza bruciare combustibili fossili.

Un esempio è la conversione dell’impianto a gas di Townsville, nello Stato del Queensland, da parte di Siemens Energy: il primo progetto al mondo di questo tipo, a metà del costo rispetto alla costruzione di un nuovo stabilizzatore sincrono.

Oltre alle batterie, l’Australia punta su nuove tecnologie di accumulo a lunga durata, come quella della canadese Hydrostor, che a Broken Hill realizzerà un impianto di stoccaggio ad aria compressa capace di generare 200 MW per 8 ore.

La particolarità è che questi sistemi includono masse rotanti in grado di contribuire anch’esse alla stabilità del sistema elettrico, proprio come facevano le vecchie turbine a carbone.

Progetti come questo mostrano come il Paese abbia adottato un approccio pragmatico: integrare innovazione e infrastruttura esistente, puntando su ciò che funziona e si può realizzare subito.

Un modello per il mondo?

L’esperienza australiana rappresenta oggi un laboratorio vivente della transizione energetica, con lezioni preziose anche per l’Europa e l’Italia. In un contesto dove il dibattito su reti, accumulo e rinnovabili è spesso frenato da burocrazia e resistenze locali, l’approccio “can do” di Canberra mostra che una rete 100% rinnovabile è una sfida tecnica, non più ideologica.

Come ha sintetizzato Audrey Zibelman, ex direttrice di AEMO: “Quando si parte dal chiedersi come farlo funzionare, invece che perché è difficile, le soluzioni arrivano”.