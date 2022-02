Laura: “Non si guida elettrico, si vive elettrico”

Laura, una giovane lettrice che guida una Tesla Model 3, spiega per quale ragione passare all’elettrico è molto più della scelta di un motore. L’invito a raccontarsi è sempre aperto a tutti: potete scrivere a info@vaielettrico.it

di Laura Baccarini

“Sono Laura, ho quasi ventitré anni e sono innamorata delle auto elettriche. Vorrei raccontare della mia esperienza in questo universo- Sfatare qualche luogo comune e magari portarvi 1kW più vicini a compiere la scelta che svolterà la vostra vita quotidiana“.

Laura: “Mi dicevano: Le elettriche? Non sono vere auto

“A chi mi chiede perché sono pro-elettrico io rispondo, perché no? Potrei dire che sia per una questione ecologica, per il risparmio economico sul carburante, per l’idea di guidare l’evoluzione, ma non sarebbe corretto. È per un mix di queste ragioni e per molto altro: l’elettrico è uno stile di vita che, una volta abbracciato, non ti permette di tornare indietro. È cominciato tutto qualche anno fa leggendo per caso un articolo. Parlava di Tesla e ricordo di avere pensato: auto elettriche? Che follia è mai questa. Ancora non sapevo che ormai il danno era fatto. Sarebbe stato il primo di una sfilza di articoli sempre più tecnici e di testimonianze di chi aveva avuto l’onore di partecipare ad un test drive. Ho capito che era un argomento controverso quando mi si chiedeva che auto avrei desiderato. E io rispondevo una Model 3 con il sorriso a 32 denti di chi agogna di vederne una dal vivo. La replica standard era: “Non è una vera auto, quelle vere hanno il motore che romba”. Non sapevo come controbattere, lasciavo perdere e continuavo a leggere e a parlarne con mio padre, compagno di viaggio in questa avventura“.

Laura: “Ora ho una Model 3, l’ho chiamata Yoda”

“Alla fine una Model 3 l’ho vista dal vivo, ne ho viste decine grazie all’arrivo degli eco incentivi. L’ho guidata dieci minuti in un test drive al quale ci eravamo iscritti io e mio padre per toglierci lo sfizio. Chi ha avuto in prova un’elettrica può ben immaginare come si è conclusa questa storia: in garage c’è una M3 SR+ che si chiama Yoda. Il mio primo consiglio è: non paragonate mai una EV ad una termica. Appartengono a due mondi diversi, hanno pregi e difetti entrambe. Ma non avrete mai un quadro obbiettivo se userete una delle due come termine di paragone. Informatevi. Leggete, ascoltate, guardate recensioni, testimonianze, prove tecniche. Il web è colmo di info, questa stessa community è un ottimo punto di inizio. Arriverete a valutare con occhio critico tutti quei dati che vengono snocciolati dalle pubblicità, sulle brochure o dai venditori“.

“L’autonomia che vi dicono? E solo un numero…”

“Contestualizzate i dati. Autonomia, dimensione della batteria e capacità del motore non valgono niente se non vengono considerati nel loro insieme. L’autonomia indicata nel ciclo WLTP è solo un numero, ricavato da test di 30 minuti con percorso ben definito e percentuali fisse di percorrenze su strade urbane ed extra. Non tiene conto del traffico, della temperatura esterna, dello stato della batteria e dello stile di guida individuale. È un’indicazione, non una verità assoluta. Non è sempre detto che un’auto con un pacco batterie da 70 kWh abbia un’autonomia maggiore di una con 50 kWh. Pianificate e non potrete rimanere a piedi. All’inizio è normale avere ansia da autonomia, è un cambio radicale e bisogno assestarsi. Programmate il viaggio, informatevi su dove sono le colonnine, di che tipo, se il cavo è giusto. E abbiate sempre un piano di riserva e la riserva della riserva, gli imprevisti possono sempre accadere“.

“Abbiamo anche un’ibrida a benzina e a GPL. E anche qui i distributori…”

“So che questo esempio contrasta il mio primo, consiglio ma quando non dispongo di Yoda, è una Mazda 5 ibrida (GPL – benzina) a portarmi a spasso. Per cui mi sento di potere fare un’eccezione: quando sono in autostrada diretta al mare, non mi fermo mai a fare rifornimento quando mi restano 10 km di autonomia a GPL. Perché i distributori non sono ovunque e sono aperti solo in determinati orari, anche questa è pianificazione. Caricate auto e cellulare. Se disponete della possibilità di caricare l’auto a casa, sfruttate questa opportunità. Potete installare una wall-box o anche accontentarvi della classica presa schuko da 3 kW (Yoda la carichiamo così). Caricatela di notte o in pausa pranzo, se rientrate a casa, è di una rabboccata che vi manterrà sempre nel range di sicurezza per l’ansia da autonomia. E spenderete meno che alle colonnine. Non avete questa possibilità? Sfruttate i momenti in cui fate la spesa, andate al ristorante, al cinema. Io abito in Emilia Romagna e ormai hanno installato colonnine in qualsiasi grande parcheggio“.

“Amate la vostra batteria, quelle di Yoda sono…”

“Recuperate energia cinetica. Sembra un parolone, ma altro non è che il principio di funzionamento della frenata rigenerativa. Permette una guida molto più fluida e un recupero di decine di kWh. Quando avrete un po’ di esperienza, riuscirete ad usare il freno solo in casi di emergenza, quando la batteria è al 100% o non è alla temperatura ottimale per recuperare energia. Amate la vostra batteria. È un discorso in realtà applicabile in generale a qualunque dispositivo a batteria, a partire dallo smartphone. Ma in questo caso è essenziale data la durata di utilizzo e l’investimento economico che comporta. A seconda del tipo, c’è un range ottimale in cui può operare senza deteriorarsi eccessivamente. Per esempio, Yoda monta batterie LFP (litio-ferro-fosfato) che hanno la peculiarità di reggere perfettamente la carica 0-100%. Ma non sopportano altrettanto bene le temperature fredde, ragione per cui perde l’efficienza della frenata rigenerativa in inverno“.

Laura. “Ho cambiato stile di guida, vado più piano”

“l mercato delle EV è all’esordio. Non sono ancora scesi in campo colossi come la Toyota (sulla quale ripongo tante aspettative, considerate le sue full-hybrid). E altri dispongono solo di qualche modello e non coprono tutti i segmenti, ma questo è il futuro e ce ne saranno sempre di più. Vivete la vostra auto. Dopo questa sfilza infinita di consigli vi dico, godetevela. La guida dovrebbe essere un piacere, per me aumentato esponenzialmente da quando sono stata iniziata all’elettrico. Senza rendermene completamente conto, ho modificato il mio stile di guida, è più fluido, più omogeneo. Ho ridotto leggermente le velocità (soprattutto nell’extraurbano), guadagnandoci autonomia, e ho scoperto che mi piace questa nuova andatura. Tranquilli, i sorpassi supersonici con tanto di risata malvagia saranno presenti, ma apprezzerete anche la calma sovrana del resto del tragitto. C’è un attimo che intercorre tra il momento in cui schiaccerete l’acceleratore alla Toretto e il quarto di miglio di asfalto bruciato. In quell’attimo la vostra EV sibilerà: il fischio del motore che sta per scatenarsi. Signore e signori, questo è il nostro rombo“.