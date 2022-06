Laura, 23 anni: “Ecco che cosa ci regala l’auto elettrica!”. Al supertest con Matteo Valenza (il servizio è in preparazione) ho avuto un ospite d’eccezione…

Laura: papà è analitico, io la vivo più di pancia…

Laura Baccarini, nostra affezionata lettrice, non è un volto sconosciuto ai lettori di Vaielettrico. In passato aveva già scritto della Tesla Model 3 SR di famiglia. Sabato 4 giugn mi ha fatto compagnia nella tratta Brescia – Riva del Garda del nostro supertest. E si è trattata di un’ottima occasione per ascoltare dalla sua giovane voce come vive l’elettrico una millennial come lei, nata a cavallo tra il vecchio e il nuovo secolo. Laura è la figlia di Guido Baccarini, utente molto attivo nei commenti ai nostri articoli ed estremamente lucido e analitico nelle considerazioni. Un vero amico di Vaielettrico, come tanti amici che animano il nostro forum con il loro punto di vista e, soprattutto, la loro esperienza sul campo con le loro EV. Un’esperienza utilissima a chi sta pensando ora a un’auto elettrica ed è in cerca di informazioni che vadano al di là della pubblicità delle Case.

Un test che ha coinvolto tanti amici di Vaielettrico

Quando ho pensato a una giornata di test nella quale ripetere quello effettuato con Matteo Valenza e le nostre due auto, ho pensato che ci servisse una Model 3 SR. E ho quindi chiesto a Guido se avesse avuto voglia di effettuare il test con noi. Guido e sua figlia Laura hanno accettato molto volentieri. E, inizialmente, saremmo dovuti essere quindi in quattro. Matteo, Guido, Laura ed io. Poi ci siamo fatti un po’ prendere la mano (in senso positivo) e la carovana si è allungata. Ma questa è un’altra storia, che vi racconteremo presto. Nel frattempo, nel video sopra, ecco una preview del super test, ma soprattutto la mia chiacchierata con Laura, che ci ha offerto una visione inedita dell’elettrico e molti spunti di discussione.

