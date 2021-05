L’asfalto che ricarica gli EV: una prima mondiale sulla Brebemi

L’asfalto che ricarica gli EV in movimento, per induzione, sarà sviluppato e sperimentato in Italia, sulla A35 Brebemi. Sarà una rivoluzione in prima assoluta mondiale, resa possobile dalla “Santa alleanza” tricolore fra 11 delle principali aziende italiane e ben tre Università.

“Santa alleanza” tricolore per la ricarica induttiva

Il mega progetto, già anticipato da Vaielettrico, è stato ufficializzato ieri a seguito della firma da parte di:

-Autostrada A35 Brebemi-Aleatica;

-ABB;

-Electreon;

-FIAMM Energy Technology;

-IVECO;

-IVECO Bus;

-Mapei;

-Pizzarotti;

-Prysmian;

-Stellantis;

-TIM;

-Politecnico di Milano;

-Università Roma Tre;

-Università di Parma.

La collaborazione, si legge in un comunicato è «finalizzata a creare le condizioni per lo sviluppo di un innovativo sistema di mobilità delle persone e delle merci a zero emissioni lungo corridoi di trasporto autostradali».

Un “pieno” senza contatto e in moviemento

L’ imponente cordata fra alcune delle principali aziende e Università italiane lavorerà nei prossimi mesi per sviluppate nuove tecnologie più efficaci e più efficienti di alimentazione per automobili, autobus e veicoli commerciali elettrici «mediante carica induttiva dinamica senza contatto». Perciò i veicoli si ricaricheranno istantaneamente transitando su un tratto d’asfalto dotato di dispositivi elettromagnetici in grado di trasferire elettricità alle batterie wireless.

L’unicità di questo rivoluzionario progetto, spiegano i firmatari, è «veder scendere in campo congiuntamente, per la prima volta al mondo, un pool di importanti realtà industriali internazionali affiancate da prestigiose Università e Istituzioni, con lo scopo di analizzare tutti i dati che emergeranno durante i prossimi mesi di lavoro e di studio relativi a questa avveniristica tecnologia».

Se questa sperimentazione avrà successo, potremmo essere all’inizio del definitivo superamento del principale limite della trazione elettrica, vale a dire l’insufficiente autonimia e l’ansia della ricarica.

L'”Arena del futuro”, il Kilometro che dà la carica

Il progetto prevede la costruzione di un anello di asfalto di 1.050 metri alimentato con una potenza elettrica di 1MW, denominato “Arena del Futuro”. Sarà situato in un’area privata dell’autostrada A35 in prossimità dell’uscita Chiari Ovest. L’applicazione della tecnologia “Dynamic Wireless Power Transfer” riguarderà diverse gamme di veicoli elettrici, in ambiente statico e dinamico.

La connettività avanzata mediante tecnologie 5G e IoT (Internet of Things) garantirà la massima sicurezza stradale e ottimizzerà la produttività dei veicoli commerciali. Una pavimentazione stradale specifica la renderà più durevole e non altererà l’efficienza della carica induttiva.

Chi c’è nel progetto Brebemi

Autostrada A35 Brebemi-Aleatica, è il collegamento autostradale direttissimo tra Brescia e Milano. Attiva dal 2014 ha un’estensione di 62,1 km.

ABB è una multinazionale massicciamente presente in Italia e leader a livello globale nella ricarica di veicoli elettrici.

Electreon è specializzata nella tecnologia di ricarica wireless in qualsiasi modalità: parcheggiata, a bassa velocità e a velocità elevata.

FIAMM Energy Technology è un’azienda multinazionale attiva nella produzione e distribuzione di accumulatori per autoveicoli.

IVECO e IVECO Bus sono i brand di CNH Industrial N.V. dedicati rispettivamente alla produzione di veicoli da trasporto pesanti e veicoli per il trasporto passeggeri.

Stellantis è il quarto produttore di auto al mondo, nato dalla fusione italo-francese fra FCA e PSA.

Mapei è uno tra i maggiori produttori mondiali di prodotti chimici per l’edilizia ed ha contribuito alla realizzazione delle più importanti opere architettoniche e infrastrutturali a livello globale.

Pizzarotti & C. S.p.A., sede a Parma, si colloca fra le più importanti e qualificate imprese nazionali nelle costruzioni di grandi opere pubbliche.

Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni.

TIM è il gruppo leader in Italia e in Brasile nel settore ICT, sviluppa infrastrutture fisse, mobili, cloud e datacenter e offre servizi all’avanguardia delle tecnologie digitali.

