Lascio o riscatto mia eC4? Il dubbio di Fabio

Lascio o riscatto mia Citroen eC4? È il dubbio di Fabio dopo tre anni di possesso. Roberto chiede invece del rumore delle EV alle basse velocità.

Lascio o riscatto? Dopo tre anni posso scegliere tra tre opzioni possibili…

“Quasi due anni fa ho acquistato una Citroen eC4 , un piccolo SUVcoupè ( crossover ) somigliante all’Audi Q4, non bella …. bellissima! Costava € 39.500. Con sconto e auto da rottamare con incentivo statale l’ho pagata € 26.500, di cui € 2.500 subito e 36 rate da € 270, assicurazione inclusa. Per la mia discreta percorrenza ho calcolato che, complice la fascia oraria 3 di Enel a ZERO euro, risparmio ogni mese più di quello che spendo di rata. Alla fine dei tre anni ho le tre opzioni tanto di moda al giorno d’oggi. 1) pago (o rifinanzio) i rimanenti € 18.000. 2) la restituisco in cambio di un’altra. 3) la restituisco e basta. Dite sia stato un brutto affare?“. Fabio Barbi

Lascio o riscatto? Manca un dato fondamentale per decidere…

Risposta. Non ci sembra che sia stato un brutto affare: tra sconti e incentivi ha pagato la sua eC4 quanto un modello a benzina o poco più. Tanto più che il risparmio rispetto al carburante le ha permesso di azzerare la rata e avere anche un ulteriore margine. Per decidere che cosa fare, a nostro modo di vedere, manca un dato fondamentale da aggiungere a quelli che ha elencato. Ovvero un check della batteria per capire quanta capacità (e quindi quanta autonomia reale) si è persa in questi primi due anni. E da lì capire se la percorrenza che resta (e resterà prevedibilmente in futuro) si concilia per la sua “discreta percorrenza“. Questo formula di acquisto con la possibilità di restituire l’auto dopo tre anni è scelta da molti clienti proprio per questo: cautelarsi sull’eventuale degrado della batteria.

Come fanno ciclisti e pedoni a sentire un’elettrica che arriva se non fa rumore?

“Gradirei sapere se le auto elettriche che dice la pubblicità essere tanto silenziose hanno segnali di avvicinamento, perché con ciclisti, auto e moto così il pedone è a rischio. Le fabbriche corrono ai ripari? Le 500 Abarth fanno rumore solo dentro o anche fuori per sentirle? Io penso che in auto elettrica sia elettrica e non con suono termico. È come una persona che vuole assomigliare ad un’altra Grazie per la risposta“. Roberto Garassino

Il rumore è obbligatorio

Risposta. Già dal 2019 ogni auto elettrica di nuova immatricolazione dev’essere dotata di un dispositivo che emetta un suono fino alla velocità di 30 km/h, in senso di marcia o in retro. Questo proprio per avvertire dell’arrivo i cosiddetti “utenti deboli della strada“, pedoni e ciclisti. Oltre quella velocità, c’è comunque un rumore creato dall’aria o del rotolamento pneumatici. Il rumore della 500e Abarth (peraltro molto controverso) è fatto soprattutto ad uso e consumo degli abarthisti che stanno dentro l’auto.