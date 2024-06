Lasciare la Golf metano per l’elettrico mi conviene? Vanni, un lettore toscano, ci sta pensando, ma vorrebbe essere rassicurato sulla convenienza. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Lasciare la Golf metano ha senso? Faccio 35 mila km all’anno…

“Chiedo un parere per un eventuale passaggio al lato chiaro della forza. Da felice possessore di una Golf Tgi metano dai consumi irrisori (vedi file allegato a destra), circa 31 km con un kg di metano a euro 1.1 circa presso stazione self. Costi ricorrenti di 280 euro per i tagliandi, ogni 15.000 km revisione bombole a 300 euro e bollo a 50 circa. Vorrei passare a Tesla o Volvo. Ma il dubbio è: mi converrà passare in elettrico, avendo un fotovoltaico di modeste dimensioni (circa kW 1.5) con produzione media Vannigiornaliera di 5/10kW? Premetto che posso ricaricare in garage e la mia percorrenza media è di 35.000 km annui, di cui 80% in superstrada. Nella mia zona (Sansepolcro -Arezzo) non ci sono Supercharger e non credo nemmeno nelle vicinanze. Di altri fornitori ho visto solo Enel X, ma in supermercati che chiudono di sera o in parcheggi a pagamento. Vi leggo sempre con curiosità. Saluti“. Vanni Pasquetti

La convenienza c’è sicuramente se puoi ricaricare a casa

Risposta. Non sono pochi 35 mila km all’anno (un po’ meno di 100 km al giorno). Diciamo che la convenienza c’è tutta se si ha la possibilità di ricaricare frequentemente a casa, di notte, indipendentemente dall’apporto del fotovoltaico. E con potenze impegnate che non si limitino ai soliti 3 kW. Non è che in zona manchino le ricariche, dalle Estra più lente in AC alle Enel X-Ewiva in corrente continua. È che la spesa per ogni kWh prelevato nelle colonnine pubbliche aumenta considerevolmente e inoltre bisogna pianificare bene quando e dove io mi ni. Insomma, è questione di organizzarsi, studiando che ricariche ci sono sui percorsi abituali. E di capire quanto si potrà coprire rifornendo in garage. Certo che tutto sarebbe stati più facile (e vantaggioso) se Vanni avesse potuto usufruire dei maxi-bonus entrati in vigore il 3 giugno, esauriti in poche ore.