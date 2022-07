Lasciare il diesel per l’elettrico? Faccio 100 km con 4,5 litri…

Lasciare il diesel per l’elettrico? Gianfranco non riesce a capirne i vantaggi: “Faccio 100 km con 4,5 litri, anche se il gasolio costa tanto…”. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Lasciare il diesel per l’elettrico? Vedo più svantaggi che vantaggi…

“Conosciamo tutti le meraviglie dell’andare elettrico, i vantaggi e gli svantaggi…. Ciò che nessuno mi ha chiarito (e pare l’argomento non interessi nessuno) è il seguente. Leggo nelle prove che vengono fatte che, nel caso di vetture ibride i consumi si attestino intorno ai 5/5,-5 litri/100km. Mentre in quelle totalmente elettriche intorno ai 20/21 kWh x 100km. Ora, non voglio nemmeno disquisire sui ragionamenti che orientano verso questo tipo di scelta….Vorrei solo che qualcuno mi spiegasse i motivi che dovrebbero indurre il proprietario di un diesel, quale io sono, a destinare dai 30.000 € ai 60.000 €, ammesso che si abbiano, per acquisire un mezzo che, ancorché ecologico, presenta più limiti che vantaggi per il fruitore finale“.

Perché prendersela con chi ha un’auto a gasolio?

“Conti alla mano, l’elettrico costa di più di un mezzo tradizionale il cui inquinamento, nel mondo, incide per non più del 30%. E che già negli anni passati ha implementato dispositivi atti a ridurre l’inquinamento ambientale a valori se non trascurabili, quasi. È sul restante 70% che si hanno margini di miglioramento e su cui si dovrebbe intervenire in modo molto più incisivo…..Detto ciò, aggiungo di possedere un TD di 2.000 cc con il quale spesso sono anche al disotto dei 4,5 litri/100 km. Per cui, anche se lamento il prezzo raggiunto dal gasolio, non mi spaventa proseguire. Senza contare che, quando lo comprai nuovo 9,5 anni or sono, lo pagai molto, ma molto meno di una qualsiasi utilitaria elettrica di ora. Diciamo un 20/25% meno..…Cosa si sono messi in testa i costruttori, dopo aver quasi raddoppiato il prezzo dei loro prodotti? Vi sarei grato di una risposta convincente, perché mi capita di pensare essere io solo fuori dal coro“. Gianfranco

Lasciare il diesel? Chi l’ha fatto non si è pentito

Risposta. Ma no, non si butti troppo giù, sono in tanti a pensarla come Lei. I motivi per passare a un’elettrica sono diversi e vanno al di là del tema ecologico, che per noi resta comunque centrale. Su questo punto c’è una grande mistificazione in atto: si enfatizza il dato sulle emissioni di C02, climateranti, per convincerci che le colpe delle auto sono in fin dei conti modeste. Ma ci sono altre emissioni che invece nuocciono direttamente alla salute e avvelenano l’aria che respiriamo, soprattutto in zone come la Pianura Padana. Ma se anche l’argomento clima-salute non Le interessa, dovrebbe forse prendere atto che le elettriche sono molto più divertenti e riposanti da guidare. L’accelerazione bruciante è un goduria, così come la totale assenza di rumore e vibrazioni. Non lo diciamo noi, lo dicono i lettori che raccontano su questo sito proprio il loro passaggio da diesel all’elettrico. Quanto ai consumi, siamo su valori medi ben migliori dei 20-21 kWh/100 km. Un consiglio finale: le provi, le auto elettriche, e poi ci scriva di nuovo…

