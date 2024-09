Lasciamo fare al mercato, assurdo imporre le elettriche

Lasciamo fare al mercato, è assurdo imporre le auto elettriche, che non risolvono i problemi dell’ambiente. È quel che ci scrive un lettore di Bergamo. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che per scriverci l’indirizzo mail è info@vaielettrico.it

“Le EV le comprano i ricchi e non risolvono i problemi dello smog, non credete?”

“Mi capita di leggere ogni tanto dei vostri articoli che difendono a spada tratta le tante qualità dell’auto elettrica. Onestamente faccio davvero fatica ad apprezzare e capirne i vantaggi, specialmente dal punto di vista della gestione. Sarà anche perché al momento vedo l’auto elettrica come uno status symbol per ricchi.

Infatti credo che a questi ultimi non gliene freghi un tubo dell’ambiente e io sicuramente non posso permettermi di comprarne una. Terrò la mia Honda Jazz del 2009 a benzina fino alla (sua) morte.

Ma credete veramente che l’auto elettrica risolverà i problemi dell’ambiente? Io abito a Bergamo dove, a 3 km dal centro città, c’è un aeroporto che muove 16 milioni di passeggeri all’anno. Cosa risolve quindi qualche auto elettrica a livello di smog che incombe sulla città? Sono forse elettrici anche gli aerei? Non mi pare proprio. Voi vi fidereste a prenderne uno? Io no.

Inoltre mi sembra assurdo che dal 2035 sarò obbligato a comprare un’auto nuova solo se elettrica. Per fortuna c’è chi cerca di ostacolare questa assurdità, alla fine deciderà il mercato. Cosa ne pensate?„. Massimo da Bergamo

Lasciamo fare al mercato? Saremmo ancora alle Euro 0…

Risposta. Se lasciassimo fare al mercato, saremmo ancora alle Euro 0, le auto super-inquinanti del secolo scorso. È merito della UE se i costruttori sono stati costretti a rendere sempre più sostenibili le loro auto, con limiti sempre più stringenti, fino alle Euro 7. Un percorso a tappe che non solo ha contribuito a rendere più pulita l’auto delle città. Ma ha anche costretto i produttori a uno sforzo in ricerca e sviluppo che ha reso l’industria europea sempre più competitiva a livello globale.

Nessuno ha mai detto che le auto sono le uniche responsabili delle emissioni che a volte rendono l’area irrespirabile. Né che si possa pensare di far andare gli aerei in elettrico. Ma tutti i settori (a partire proprio dall’aviazione civile) devono fare la loro parte per migliorare la situazione.

Nell’auto, in particolare, ora esistono alternative ai motori termici che hanno dettato legge per più di un secolo. Alternative che devono diventare più abbordabili in termini di prezzo per una platea sempre più ampia di cittadini. Poi sarà la UE a decidere quando e che cosa fare.