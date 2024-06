L’Aria che tira sull’auto elettrica? Ve la spiega La7

Anche la trasmissione “L’aria che tira” su La7, condotta da David Parenzo, spara contro l’auto elettrica. Un lettore, Narciso, ci scrive indignato per la puntata andata in onda questa mattina (14 giugno). Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

“Ho da poco visto una puntata di L’aria che tira su La7, che ha dedicato una ventina di minuti alle EV

Che dire, sconcertante!

Propongono una foto della nave BYD (foto che circola da mesi e scattata in Cina al carico) dicendo che é stata a Livorno e avrebbe scaricato 3000 elettriche, peccato che detta nave mai é entrata nel mediterraneo.

Si collegano in diretta con il porto di Livorno per supportare la tesi che é piena di cinesi, ma inquadrarono solo Peugeot, Dacia Spring e furgoni, di cinesi cinesi neppure l’ombra

Ed ecco l’illuminato intervento del direttore di Quattroruote, che per me da oggi si può chiamare “Quattroruote ma solo endotermiche”.

Affermazioni avventate per sostenere il crollo delle vendite di EV senza incentivi (ovviamente dimenticando di dare i dati reali e non citando mai la Francia dove, tolti gli incentivi, le vendite stanno aumentando) arriva addirittura a dire che quando i cinesi produrranno in Europa le auto saliranno di prezzo creando inflazione!

Solo il buon Valerio Rossi Albertini ha cercato di contrastare con dati e fatti, ma resta comunque la rabbia per l’ennesima disinformazione

La puntata credo sarà a giorni visibile nel servizio streaming di La7.„ Narciso Cotta

Un grandissimo Valerio Rossi Albertini, tutto il resto è noia

Risposta- Il video è già visibile a questo indirizzo https://www.la7.it/rivedila7. Condividiamo nella sostanza il suo giudizio, ma non il suo stupore. Su quella rete abbiamo visto ben di peggio, solitamente ad opera del talk show serale Piazza Pulita. All’ultima puntata, in aprile, abbiamo partecipato anche noi di Vaielettrico. Abbiamo avuto un (piccolo) spazio per dire lo nostra, seppur sovrastati dai detrattori, sapientemente imbeccati dal conduttore, anti elettrico dichiarato. E siamo stati stoppati dai titoli di coda a fine programma, quando avremmo voluto rispondere per le rime a un imbarazzante “servizio sul campo” con dati palesemente “taroccati”.

Della trasmissione di ieri non ci scandalizziamo. Anzi, vorremmo segnalare la “perla” dell’amico Valerio Rossi Albertini. E’ un’accorata denuncia dei ritardi italiani nell’abbracciare la transizione elettrica quando lui e altri scienziati la sollecitarono, nel lontano 2012. Abbiamo perso dodici anni, ha detto. «Vogliamo perderne altri undici frenandone lo sviluppo? Sarebbe come buttare i motori per alleggerire un aereo che sta perdendo quota». Bravo Valerio.

