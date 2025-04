L’Aquila: fino a 8mila euro per l’auto elettrica

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

A L’Aquila sono generosi gli incentivi comunali per promuovere la mobilità elettrica. Ben 8mila euro per liberi professionisti ed imprese, 4mila per il contributo destinato ai cittadini. Si finanza anche l’ebike ma solo a chi pedala per almeno 500 km in 2 anni.

Un contributo che copre il 30% delle spese per i residenti a L’Aquila

Il contributo comunale per il veicolo elettrico è a fondo perduto, pari al 30% del costo totale. Attenzione: tale valore non può superare comunque la cifra di 8.000 euro per i titolari di partita IVA e i 4.000 per i cittadini.

E’ consentito l’acquisto con leasing finanziario e rispetto ad altri bandi, come quello della Regione Lombardia, l’acquisto potrà «essere effettuato in qualunque concessionaria avente sede legale od operativa nel territorio nazionale». Sempre in comparazione con altre tipologie di incentivi è previsto solo l’acquisto di auto elettriche.

I beneficiari

a. Imprese classificate come micro, piccole e medie imprese n

b. Professionisti

c. Cittadini

C’è tempo fino al 31 dicembre 2025 per partecipare, attivo anche il bando per le ebike

La riapertura del bando 2025 è stata decisa con la determina dirigenziale del 14/04/2025 e per partecipare c’è tempo fino al 31/12/2025. E’ necessario compilare il modulo (scarica qui) da inviare compilato alla mail protocollo@comune.laquila.postecert.it o con raccomandata A/R. Le aziende devono compilare questo modulo. Per informazioni il referente comunale è Andrea Ferrante; 0862.645470 e-mail: andrea.ferrante@comune.laquila.it.

I cittadini hanno diritto anche al bonus per l’acquisto delle bici elettriche. Queste le condizioni: il contributo è riconosciuto sul prezzo finale omnicomprensivo (IVA inclusa) nella misura del 35% del prezzo sostenuto fino ad un massimo di 500 euro e nei limiti delle risorse stanziate per l’anno 2025 (80mila euro).

Il contributo è cumulabile con ogni ulteriore incentivo per la medesima finalità che potrà essere previsto dal Governo o dalla Regione in tal senso. Ogni richiedente ha diritto ad un solo contributo.

Ma il contributo per la pedalata assistita sarà revocato se non si percorrono almeno 500 chilometri in due anni

Per ricordare un vecchio detto, chi non lavora non mangia, a L’Aquila chi non pedala non prede il contributo. Letteralmente come scritto nel bando: «Il beneficiario dell’incentivo si impegna a percorrere con l’acquistata bicicletta a pedalata assistita, a far data all’erogazione del contributo concesso, 500 km l’anno per due anni consecutivi, pena la restituzione dell’incentivo e a comunicare, pertanto, l’applicazione per smartphone di rilevamento della percorrenza».

Vietato lasciare appoggiata la bici in cantina. Per partecipare al bando tutte le informazioni al link.

