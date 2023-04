L’Aquila: fino a 8mila euro per l’auto elettrica, 500 per l’ebike

A L’Aquila insistono con gli incentivi. E sono generosi: a professionisti e imprese assicurano 8mila euro, ai cittadini 4mila che sommati con i 5mila dell’ecobonus statale fanno 9mila. E per chi vuole pedalare in modalità assistita ci sono a disposizione 500 euro.

A disposizione un milione di euro

E’ dal 2020 che il Comune pubblica i bandi che rinnova puntualmente. Nei giorni scorsi l’ultima delibera che permette di richiedere il contributo fino a dicembre 2023. C’è tempo e c’è un milione di euro a disposizione di imprese, professionisti che hanno diritto al contributo da 8mila euro mentre ai cittadini se ne offrono 4mila. Ma quest’ultimi, se rottamano un’auto inquinante, hanno diritto all’ecobonus statale da 5mila euro. Un totale di 9mila.

Si può beneficiare del contributo attraverso l’acquisto in leasing o con formula di finanziamento in cui il maxi-canone di anticipo sia di importo almeno pari all’ammontare del contributo richiesto. Un’altra informazione importante: l’acquisto potrà essere effettuato in qualunque concessionaria del territorio nazionale. Nel bando si sottolinea il finanziamento per la sola modalità elettrica: “sono escluse tutte le tipologie ibride“.

Per partecipare: qui il bando con tutte le informazioni e qui il modulo da compilare. E qui le informazioni per l’esenzione del pagamento del bollo.

E ci sono 500 euro per l’ebike

L’amministrazione comunale conferma la volontà di perseguire gli obiettivi di mobilità sostenibile e ha prorogato gli incentivi per l’acquisto delle biciclette elettriche anche per il 2023. Il contributo è pari al 35% della spesa e fino ad un massimo di 500 euro e poi è cumulabile “con ogni ulteriore incentivo per la medesima finalità che potrà essere previsto dai prossimi provvedimenti adottati dal Governo o dalla Regione in tal senso“.

Per presentare la domanda c’è tempo fino al 31 dicembre 2023 e l’amministrazione ha stanziato 150mila euro. Al link si può scaricare il bando e qui il modulo da presentare.

Per maggiori informazioni può consultare la pagina dedicata agli incentivi con tutti i contatti utili.

Un video per la sicurezza in monopattino

L’amministrazione ha dedicato risorse per informare come utilizzare in modo corretto i monopattini e ha prodotto un video (qui sotto) dove la polizia municipale offre tutte le informazioni utili.

