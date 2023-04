L’App di ricarica non fuziona? Tutta colpa di una Sim

Nunzio e Francesco lamentano pesanti disservizi delle App per la ricarica, poco aggiornate e spesso malfunzionanti. Con l’aiuto di Mattia Paoli, General manager Italia di Ace Ioot, un operatore internazionale di Iot, focalizziamo un problerma spesso sottovalutato: la connettività fra colonnine e gestori, spesso affidata ad operatori di telecomunicazioni generalisti. Inviate i quesiti a info@vaielettrico.it.

Ma gestori e colonnine sono connessi?

“Mi chiedo se le colonnine restituiscono un feedback alle aziende che le hanno installate?

Questa domanda nasce dal fatto che mi è capitato di avere segnalata una colonnina nell’app e una volta raggiunta scopro che è fuori uso anche se l’app non segnala il guasto. Ecco perché mi chiedo se le colonnine sono monitorate dai rispettivi installatori„. Nunzio Santini

“Qualcosa è andato storto”. E mi cascano le braccia

“Mi è capitato più di una volta, ultimamente, che l’App di Enel X Way mi abbia piantato sul più bello con l’avviso “Qualcosa è andato storto”, oppure “Errore 401”. Personalmente questa cosa mi fa infuriare: possibile che un disservizio del genere sia comunicato così, senza un’indicazione sul da farsi? Peggio ancora quando compare la scritta “riprova più tardi”, come se la ricarica fosse un vezzo e la sosta non sottraesse tempo prezioso al viaggio ma fosse un optional da rimandarea piacimento. Mi chiedo da cosa dipendano questi frequenti malfunzionamenti delle App di ricarica e perchè un colosso come Enel X Way non contempli l’affidabiità del servizio di ricarica come un’assoluta priorità. Guido auto elettriche da anni e devo dire che questa dell’affidabilità delle colonnine è l’unica vera criticità dell’auto elettrica.“ Francesco

Anche le colonnine hanno una scheda SIM, che…

Risposta- I punti di ricarica sono tutti connessi e quindi monitorati dagli operatori. La connessione avviene attraverso una scheda SIM integrata alla colonnina che dialoga con i server degli operatori attraverso la normale rete telefonica mobile e in modalità bidirezionale M2M (machine to machine).

Se le informazioni che arrivano tramite App per la ricarica non corrispondono alla realtà o non sono aggiornate dipende quasi sempre da problemi nella rete mobile gestita dagli operatori telefonici. Esattamente come avviene per gli smartphone che a volte non si connettono correttamente o interrompono la comunicazione contringendoci a ripetere la chiamata perchè “è caduta la linea”.

Affidabilità e sicurezza i due problemi

I gestori delle colonnine sottovalutano il problema. Ognuno ha un suo contratto di fornitura con le varie Vodafone, TIM, WindTre e Iliad e a quelle si affida per monitorare la pripria rete di colonnine. Nessuna di queste, a quanto ci risulta, offre un servizio specifico per gli impianti di ricarica in grado di garantire un livello di affidabilità pari alla criticità della funzione.

Oltre all’affidabilità, c’è anche un problema di sicurezza, visto che su queste linee passano informazioni molto sensibili come i dati fiscali e bancari degli utenti.

Ace Ioot, la soluzione made in Lussemburgo

Da qualche anno, però, è attivo anche in Italia un operatore specializzato, Ace ioot, che fa capo al gruppo Post Luxembourg. Abbiamo incontrato il General manager per l’Italia Mattia Paoli la scorsa settimana a E-Tech di Bologna dove ha presentato il servizio e sottolineato proprio la necessità di connessioni più efficienti per migliorare i servizi di ricarica. Attraverso Post Telecom Luxembourg, Ace Ioot ha una copertura worldwide del 100% e gestisce 2,5 milioni di Sim Card M2M nel mondo.

Uno specialista in e-Charging Stations

«Le nostre soluzioni per la connettività M2M in qualità di operatore mobile – ci ha detto – forniscono servizi di connessione mobile in roaming in oltre 190 paesi e con con oltre 600 operatori. Abbiamo come clienti i principali player del settore bancario e dei “vertical” del mondo IoT (Smart Mobility, Smart Business, Smart Management) garantendo i migliori livelli di affidabilità e sicurezza sul mercato. Assistiamo gli operatori nostri clienti h24 7 giorni su 7 garantendo l’ accesso alle nostre piattaforme di diagnostica, analisi e automazione per monitorare e gestire da remoto le SIM in tempo reale».

Dal 2009 collabora con il Gruppo PSA, fornendo i sistemi di connessione di oltre un milione di veicoli del costruttore francese.

