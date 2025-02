L’app che scova gli abusivi della ricarica, ma in Svezia non in Italia

L’app che scova gli abusivi della ricarica, ma in Svezia non in...

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

L’app che scova, fa punire e premia (in denaro) chi segnala alle autorità chi parcheggia l’auto termica sugli stalli dedicati alla ricarica dei veicoli termici. Esiste. Ma non in Italia – immaginiamo che qui solo la proposta provocherebbe appelli al garantismo contro gli spioni di Stato – bensì in Svezia.

Delazione o servizio pubblico per una società civile e rispettosa dei diritti di tutti?

L’iniziativa a favore della ricarica delle auto elettriche in Svezia non dipende dall’alta penetrazione delle quattro ruote a batteria nel Paese nordico – fino a quasi il 40% delle vendite e circa il 6% della flotta di auto circolanti – ma per un’ etica che sanziona pesantemente i comportamenti utilitaristici privati che vanno a discapito del bene pubblico.

L’App prende il nome di Scout Park. Permette di segnalare, quindi punire, tutti i comportamenti scorretti degli automobilisti.

Corposo l’elenco delle segnalazioni possibili: le auto parcheggiate male, quelle che occupano strade pedonali, piste ciclabili, gli stalli riservati ai disabili e quelli dedicati alla ricarica delle auto elettriche. Tutto ciò che è abuso.

Come funziona? Avere 16 anni, scattare una foto da inviare alle forze dell’ordine. Già 5mila persone l’hanno scaricata

Abbiamo provato a scaricare l’App da Google Play Store ma non è permesso. Quindi i 5mila download sono tutti di cittadini svedesi. Come partecipare? Avere 16 anni – porte aperte ai minori – un cellulare e il codice fiscale svedese.

Ecco il meccanismo di funzionamento spiegato nella homepage della App: «Quando individui un veicolo parcheggiato in modo errato, puoi scattare una foto, inviare una segnalazione tramite l’app e fornire dettagli sulla violazione. Una volta verificato il tuo rapporto, puoi guadagnare per il tuo contributo».

Si tratta di poco più di 4 euro. Scout Park «mira a creare un ambiente di parcheggio più organizzato, incoraggiando al tempo stesso i membri della comunità a partecipare al mantenimento dell’ordine e fornendo inoltre agli utenti un modo semplice per guadagnare denaro».

In Italia si rischia di subire l’epiteto di spione. In Svezia non si pongono questi problemi e dalla home di Scoutpark si legge: «Fai del bene. Fatti pagare. Immediatamente. Scopri quanto è facile fare la differenza e vieni ricompensato per questo!». Nessun problema se il contributo viene monetizzato.

E in Italia? A volte è una via crucis veder riconosciuto il diritto alla ricarica

Nel nostro Paese può succedere che segnalare un abusivo – anche un’auto elettrica che va abbondantemente oltre il tempo di ricarica – diventi un atto di coraggio. Parlano le tante storie pubblicate su Vaielettrico (leggi), capita anche che non ci sia la disponibilità di agenti pronti a sanzionare l’abuso (leggi).

Ma il colmo dell’ingiustizia è quando le stazioni di ricarica vengono interdette a causa di feste, manifestazioni e le più varie sagre di paese. Insomma le colonnine imprigionate dalle giostre (leggi). Come pretendere il rispetto del diritto alla ricarica da parte dei cittadini quando sono gli stessi organi dello Stato a limitarlo?

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico –