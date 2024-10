L’Antitrust: le elettriche non sono a zero emissioni. E allora?

Alessandro ha letto di una censura dell’Autorità antitrust (Agcm) contro due costruttori di veicoli elettrici pubblicizzati come a “emissioni zero”. E’ vero, ma…Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

“Sono un vostro assiduo lettore, possessore di una Twingo ZE dal 2021 (e ora sarei nei guai, a detta di qualcuno…) e di una Toyota Auris HSD in attesa di sostituzione.

Sulla pagina di Google News, che indicizza le notizie in base anche alle ricerche e agli interessi, spesso mi appaiono articoli riguardanti auto elettriche e loro mondo, a volte interessanti, altre volte con titoli assurdi.

E’ il caso di quello apparso oggi, della Testata Online “Motor Zoom” con il titolo: “Auto Elettriche, l’Italia dice addio: mai più nel nostro Paese. Se l’hai comprata sei nei guai”. Di solito non dò click benevoli a certe testate, ma questa l’ho voluta leggere per farmi due risate.

Dateci un occhiata ma il riassunto è: le auto elettriche non sono totalmente a zero emissioni e allora l’Antitrust ne blocca la pubblicità/vendità perchè, se non dicono che la corrente che potresti usare potrebbe derivare dal fossile e quindi inquinare, allora non le devono vendere.

Non saprei, mi sembra il bue che da del cor**to all’asino. Perchè, nelle auto ICE non ti dicono che, oltre ai gas di scarico della tua auto, questa inquina anche durante l’estrazione, la raffinazione e il trasporto del carburante? Ridicoli „ . Alessandro R.

Quanta confusione sulle auto ecologiche: perfino quelle a metano si definiscono ECO

Risposta-La contestazione dell’Antitrust è ufficiale e risale a sei giorni fa, come testimonia La contestazione dell’Antitrust è ufficiale e risale a sei giorni fa, come testimonia questa notizia ANSA datata 9 ottobre.

Quello che sostiene è da un lato un’ovvietà, dall’altro una tempesta in un bicchier d’acqua, buona solo per essere strumentalizzata. Come puntualmente è avvenuto.

Cosa dice? Dice che espressioni come “100% sostenibile“, “100% Green“, “Zero emissioni“, “Impatto zero sull’ambiente” ed “Eco” sono scorrette in quanto “green claim generici e senza indicazione della fase del ciclo di vita del prodotto“. La censura si rivolge in particolare ai siti che pubblicizzano due piccole microcar urbane come Xev Yoyo e Microlino. Entrambe hanno poi rimosso le definizioni incriminate e la faccenda si è chiusa.

Tuttavia alcuni giornali (i soliti) impegnati in una guerra totale contro l’auto elettrica, ne hanno approfittato per sparare titoloni tipo quello segnalato dal lettore, o quello del “Il Giornale”: “L’Antitrust smaschera l’auto elettrica“.

Che dire?

Primo: tutti sanno (e noi per primi lo abbiamo sempre detto) che nessuna auto, anche elettrica, è oggi a emissioni zero nell’intero ciclo di vita. Quindi siamo all’ ovvietà. L’unica differenza è che l’elettrica pura potrà diventare a emissioni zero quando tutta l’elettricità necessaria a produrla e ad alimentarla sarà green. Una termica non lo diventerà mai.

Secondo: sarà sufficiente aggiungere la precisazione “allo scarico” e a quel punto, ripresa alla lettera la norma Ue, la definizione sarà inattaccabile. Quindi, siamo all’inutile pignoleria.

Terzo: come la mettiamo con le auto termiche, molte delle quali riportano il prefisso eco nel nome del modello, pur bruciando metano o benzina nel motore ibrido?