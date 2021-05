L’anno zero dell’auto elettrica? Quando la Formula 1 smetterà di ruggire

Ronaldo visita Maranello e si compra una Ferrari; la Formila 1 continua a infiammare le tifoserie con il rombo dei motori a scoppio. C’è qualcosa di anacronistico in tutto ciò. Il mondo va in una direzione diversa: quella dell’auto elettrica. Ma l’obiettivo non potrà dirsi raggiunto fino a quanto anche le icone delle quattro ruote non si saranno convertite alle emissioni zero.

di Andrea Prandi∗

Gordon Murray il designer e creatore della McLaren in Formula 1 ha dichiarato a Bloomberg che investirà circa 500 milioni di euro per dare vita a una piattaforma per veicoli elettrici (per berline elettriche di medie dimensioni e SUV).

La svolta di Gordon Murray, papà della McLaren

Anche il creatore della McLaren, grande protagonista della Formula 1 degli ultimi decenni, si spinge dunque verso l’elettrico e vede evidentemente grandi opportunità di sviluppo e crescita per le e-cars.

Che le auto elettriche siano il futuro non lo discute più nessuno. Piuttosto resta da capire se le marche tradizionali, con gli enormi investimenti sostenuti per la conversione all’elettrico e con le nuove strategie di marketing, un po’ troppo legate a vecchi stereotipi e non sempre innovative e vicine alla sensibilità di chi è interessato all’auto elettrica, riusciranno ad arginare l’arrivo di nuovi protagonisti come Murray.

Macché Formula E, ci vuole la Formula 1 elettrica

Da vedere anche quanto potrà resistere la Formula1 coi regolamenti attuali e soprattutto con una cultura ancora poco propensa al cambiamento. I motori della Formula 1 sono già ibridi. Ma l’elettrico è altra cosa. Si arriverà a una Formula 1 elettrica o ci dovremo accontentare della Formula E?

Basta abitare nella zona di Maranello per vedere che c’è molta strada da fare. Il rombo del motore Ferrari affascina ancora grandi e bambini (in questi giorni anche Ronaldo era da quelle parti) e a pochi importa quanto grandi siano le emissioni di CO2. Ma i grandi marchi finiranno per fare ció che conviene. Se devono vendere auto elettriche prima o poi decideranno di usare lo strumento di comunicazione più potente: la Formula 1.

*Andrea Prandi, autore di questo articolo, è titolare della società Smartitaly ed è uno di quattro soci fondatori di Vaielettrico.it.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —