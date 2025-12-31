L’anno elettrico di Ivone: due auto e zero benzina (per la prima volta)

Anche l’amico ingegnere Ivone Benfatto ci racconta il suo anno elettrico; il primo senza benzina per entrambe le auto di famiglia. E dopo Zoe, Leaf, BYD Atto 3 e Volvo XC30, abbiamo anche Tesla Model Y e Hyundai Inster nella nostra antologia di viaggi a zero emissioni. Per scriverci: info@vaielettrico.it.

di Ivone Benfatto

Un anno completamente elettrico, due auto in famiglia e molti chilometri percorsi tra il sud della Francia e il Nord Italia. Abito in Francia e, quando viaggio in Italia, lo faccio da turista. In questo articolo racconto cosa significa davvero vivere e viaggiare in elettrico: come sono (davvero) le colonnine, quali pregiudizi resistono ancora, le sorprese – piacevoli e meno – e come, senza accorgercene, abbiamo cambiato abitudini. Senza rimpianti.

Due elettriche in famiglia: il primo anno senza benzina

La nostra prima auto elettrica è arrivata nel luglio 2020. Il 2025 è stato però il primo anno completamente “fossil free”: l’ultimo rifornimento di benzina risale a Settembre 2024. Oggi in famiglia abbiamo solo auto elettriche: una Tesla Model Y a trazione posteriore, con batteria standard, che utilizziamo anche per i viaggi lunghi, e una Hyundai Inster dedicata soprattutto agli spostamenti locali, entro 200 km tra andate e ritorno.

Meno ansia da contatore, senza rinunciare a comfort e guida brillante

Non tengo una contabilità maniacale dei consumi. L’ho fatto nei primi due anni (2020–2021), giusto per verificare se il risparmio stimato con la nostra prima elettrica, una Hyundai Kona, fosse realistico. Lo era. Da allora ho smesso di preoccuparmi: utilizzo l’auto come mi è più congeniale, senza limitare l’uso della climatizzazione estiva e invernale e mantenendo una guida fluida e brillante, nel rispetto (o quasi) dei limiti di velocità.

Certo, capita di imbattersi in colonnine molto care (0,70–0,90 €/kWh, talvolta anche 1 €/kWh) e la cosa infastidisce. Ma guardando i conti su base annuale, il risparmio resta. Per questo, quando qualcuno mi chiede un parere sull’auto elettrica, faccio sempre la stessa domanda: sei disposto a ragionare in termini di costo totale di possesso? Se la risposta è no, probabilmente non è ancora il momento giusto per il salto.

Tesla Charging Passport: interessante, ma con qualche riserva

Qualche settimana fa ho ricevuto una notifica sull’app Tesla che annunciava l’accesso al Charging Passport. I dati presentati sono interessanti, ma a mio avviso un po’ troppo ottimistici sui risparmi. Per questo ho preferito rifare i conti in modo indipendente, usando ipotesi che considero più realistiche.

Quando si fanno confronti, le assunzioni contano quanto (se non più dei) risultati. A questo proposito mi torna sempre in mente la frase attribuita a Mark Twain: «Ci sono tre tipi di bugie: le bugie, le bugie sfacciate e le statistiche».

Avrei potuto confrontare l’elettrico con l’auto a benzina che possedevo prima (12–15 km/l), ottenendo un vantaggio molto più marcato. Ho invece scelto di usare come riferimento un’auto full hybrid, cioè quella che con buona probabilità avrei acquistato se non fossi passato all’elettrico.

Ho rifatto i calcoli, ecco i risultati

Un altro punto cruciale riguarda i consumi delle BEV. Spesso si usano i dati del computer di bordo, che non tengono conto di tutte le perdite. Nel mio caso ho stimato l’energia effettivamente prelevata dalla presa. È per questo che, nella tabella con il consuntivo dei costi, la Tesla può sembrare più energivora rispetto ai racconti di altri proprietari.

Per la CO₂ non emessa ho adottato un approccio prudente: anche l’energia rinnovabile ha un’impronta carbonica (legata alla costruzione degli impianti), mentre per la benzina ho considerato l’intero processo dalla estrazione alla combustione finale.

Ipotesi di calcolo:

Costo medio energia elettrica a casa (fornitura certificata rinnovabile) 18 €/kWh Costo medio energia elettrica presso Tesla Supercharger 40 €/kWh. Costo medio altre ricariche pubbliche, incluse quelle offerte gratuitamente 50 €/kWh Consumo medio auto full hybrid di riferimento 5 l/100 km Prezzo benzina 1,70 €/litro CO₂ associata all’energia rinnovabile 50 g/kWh CO₂ associata a benzina (produzione + combustione) 3 kg/litro

La seguente tabella indica i consuntivi. I dati sono quindi da considerare stime realistiche, con un margine di errore di circa ±5%.

Auto 1, Tesla Y Auto 2, Inster Totale Percorrenza annuale (km) 24500 7000 31500 Energia elettrica rifornita a casa (kWh) 3450 1160 4610 Energia elettrica rifornita in viaggio (kWh) 1850 0 1850 Totale energia elettrica consumata (kWh) 5300 1160 6460 Costo totale energia elettrica (€) 1500 210 1710 Consumo benzina equivalente (l) 1225 350 1575 Costo benzina equivalente (€) 2085 595 2680 Risparmio costo energia (€) 585 385 970 CO2 non emessa (ton) 3,46 1,00 4,46

I numeri confermano quanto già sappiamo: non conta solo quanti chilometri si percorrono, ma anche dove si ricarica. La Tesla Model Y, pur macinando molti più chilometri, ha ottenuto un risparmio economico relativamente limitato perché quasi il 40% dell’energia è stato ricaricato fuori casa, dove i prezzi sono ancora decisamente più alti. Situazione opposta per la Inster: pochi chilometri, ma tutte le ricariche domestiche, con un risparmio per km nettamente migliore. Per la Inster rimando all’articolo che scrissi qualche mese fa.

In entrambi i casi, però, il bilancio ambientale resta significativo: oltre 4 tonnellate di CO₂ evitate, un beneficio concreto che va ben oltre il solo portafoglio.

Viaggiare (e ricaricare) è molto più semplice che nel 2022

Nel 2025, i lunghi viaggi che hanno richiesto ricariche fuori casa sono stati soprattutto nel Nord Italia. Rispetto al nostro primo lungo viaggio in elettrico con la Kona nel 2022, la situazione è decisamente migliorata. All’epoca bisognava pianificare le soste in funzione delle colonnine; oggi si viaggia con molta più libertà.

L’unico vero intoppo l’ho avuto all’area di servizio di Roncadelle (A4): due stalli guasti, gli altri occupati e un numero di assistenza errato. Risultato: meno di dieci minuti di attesa. Per il resto, nessun problema significativo, a parte qualche zona del Veneto ancora poco servita.

Voghera: gestire l’auto elettrica (bene) senza presa in garage

A Voghera abbiamo soggiornato da amici in un appartamento. Il garage disponeva solo di una presa da 10 A, insufficiente per una ricarica sicura, quindi ho scelto di non usarla. Per quattro giorni ho vissuto come chi non ha una wallbox a casa, affidandomi esclusivamente alle colonnine pubbliche.

Ogni giorno percorrevamo circa 150-180 km per visitare i dintorni e sono sempre riuscito a ricaricare mentre facevamo altro: una pizza, una passeggiata in centro, la spesa al supermercato. Colonnine funzionanti, ben distribuite e quasi sempre libere. In un paio di casi ho trovato uno stallo su due occupato, mai da auto termiche. Complimenti ai cittadini (o ai vigili) di Voghera!

I soliti pregiudizi: “Ma come hai fatto ad arrivare fin qui?”

Appena arrivato dalla Francia con l’elettrica, alcuni conoscenti incontrati a Voghera mi hanno guardato stupiti. «Abbiamo sentito dire che in famiglia non possedete più auto con motore termico. Ma come fate?». Subito dopo sono arrivate le altre domande: come fossimo riusciti ad arrivare fin lì con un’auto elettrica, quante soste avessimo fatto per ricaricare e, soprattutto, come ci organizzassimo per ricaricare una volta arrivati a Voghera.

Per rispondere ho aperto l’app con la mappa delle colonnine e gliel’ho mostrata. A Voghera ce ne sono, direi anche troppe rispetto al tasso (quasi nullo) di occupazione. Ma tanti residenti sono convinti che non ci siano, semplicemente perché non le hanno mai cercate.

Castelfranco Veneto e Cortina: praticamente senza colonnine

Castelfranco Veneto ha circa 33.000 abitanti, poco meno di Voghera (39.000), ma dal punto di vista delle infrastrutture di ricarica è quasi un deserto. Per fortuna, c’è l’enoteca Ferrowine: ben fornita, elegante, con una colonnina in AC e la possibilità di ricaricare gratuitamente durante l’aperitivo con degustazione.

A Cortina mi aspettavo una copertura migliore, e invece anche qui la situazione lascia a desiderare. Mi sono quindi premunito caricando prima al Tesla Supercharger di Borca di Cadore che, vista la scarsità di colonnine in zona, era piuttosto affollato ed è stato uno dei rari casi in cui non ho fatto altro nell’attesa che l’auto si ricaricasse. Per fortuna la Tesla Model Y RWD con batteria BYD carica molto velocemente. Speriamo che, in vista delle Olimpiadi 2026, si investa seriamente nell’infrastruttura di ricarica.

Autostrade italiane e strutture ricettive: il vero ritardo

Rispetto alla Francia, le autostrade italiane sono ancora indietro. In Francia, tutte le aree di servizio hanno colonnine con stalli da almeno 150 kW e spesso da 350 kW. In Italia la situazione è ancora disomogenea: Oulx–Torino: nulla; Torino–Milano: poche e limitate a 90 kW; Milano–Verona: buona copertura, fino a 350 kW; Verona–Padova–Mestre: pochissime, max 100 kW – Mestre–Trieste: rare, 60–90 kW; Brescia–Piacenza–Torino: una sola da 90 kW a Crocetta-Sud.

A Lignano abbiamo soggiornato dieci giorni in un campeggio con due wallbox gratuite. Erano sufficienti e ci si organizzava tra elettronauti: quando entrambi gli stalli erano occupati, lasciavo un biglietto sul parabrezza con il mio numero di cellulare per essere chiamato dal proprietario dell’auto quando liberava lo stallo. Un bel esempio di collaborazione. Tuttavia, per la prossima stagione sarà probabilmente necessario aumentare il numero di wallbox per far fronte a una domanda destinata a crescere.

Pochi hotel economici (sotto le quattro stelle) e B&B dispongono di parcheggi dotati di wallbox. Alcuni mettono a disposizione una semplice presa domestica, ma spesso non è sufficiente per una ricarica completa durante la notte.

Il caso più curioso mi è capitato in Val di Fiemme. Ho chiesto a un albergatore se per la stagione successiva avesse preso in considerazione l’installazione di un paio di wallbox. La risposta è stata negativa, per timori legati alla sicurezza, pare a seguito di un episodio che aveva coinvolto un’altra struttura della zona, danneggiata da una e-bike in fiamme. Nel nostro caso, tuttavia, il parcheggio si trovava a qualche decina di metri dall’edificio, elemento che avrebbe probabilmente ridotto ulteriormente eventuali criticità.

Abitudini cambiate, sì. Ma in meglio

Sì, l’auto elettrica ci ha fatto cambiare modo di viaggiare. Meno Autogrill, più pause vere. Anche quando potremmo ricaricare direttamente in autostrada, spesso preferiamo uscire e fermarci in luoghi dove si mangia bene, mentre l’auto si ricarica. La sosta in area di servizio autostradale resta così limitata a un breve rabbocco durante la pausa toilette.

Capisco che chi viaggia per lavoro possa pensarla diversamente, ma da turista preferisco una vera pausa pranzo vicino a una colonnina, piuttosto che un panino mangiato in piedi all’Autogrill, a meno di non trovarmi in un’area di servizio con una ristorazione di qualità, come mi è capitato in un paio di occasioni in Svizzera.

Tre tappe da non perdere (anche se non dovete ricaricare)

Torino – To Dream: Signorvino, ristorante-enoteca con colonnine Atlante fino a 350 kW.

A pochi chilometri dal casello di Rovato (A4): Dispensa Franciacorta, ottima cucina e colonnina Enel fino a 90 kW.

Castelfranco Veneto – Ferrowine: enoteca con degustazioni e colonnina AC da 22 kW.

Vale la pena fermarsi anche se non si ha bisogno di ricaricare l’auto.

Conclusione: viaggiare con l’auto elettrica per noi è diventato normale

Da turisti, un anno in elettrico ci ha mostrato che sì, è possibile ed è anche più piacevole.

Certo, c’è ancora molto da fare: le aree di servizio dovrebbero offrire sempre colonnine da almeno 150–350 kW e le strutture ricettive garantire la ricarica ai propri clienti.

Ma se si cambia mentalità, l’auto elettrica smette di sembrare “diversa” e diventa semplicemente normale. Ricordo ancora quando, nel 2014, parlai della Zoe con il direttore della concessionaria Renault vicino a dove abito. Mi disse: «Passare all’auto elettrica è soprattutto una questione culturale». A distanza di dieci anni, mi ha colpito leggere lo stesso concetto espresso in un recente articolo di Vaielettrico: https://www.vaielettrico.it/auto-elettrica-allitaliana-pregiudizi-piu-forti-dellesperienza/