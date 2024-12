Lancia solo elettrica dal 2026? No, rispunta l’ibrido

Lancia solo elettrica in futuro? No, la marca di Stellantis torna sui suoi passi e apre all’ibrido, rinunciando all’annunciata conversione totale alle emissione zero.

Lancia solo elettrica? “No, scenario cambiato da quando l’avevamo immaginato nel 2021…”

Rispetto ai programmi del 2021, che prevedevano il passaggio dal 2026 a motorizzazioni al 100% elettriche, Lancia ha deciso di puntare anche sull’ibrido. “Penso che non ci sia niente di male a cambiare idea, anzi c’e’ una bella differenza tra essere tenaci e essere testardi“, ha spiegato il responsabile della marca torinese, Luca Napolitano. “Oggettivamente avevamo preso delle decisioni a settembre del 2021, sono passati tre anni e qualcosa nello scenario è un po’ diverso rispetto a quello che avevamo pensato. Lavorare in Stellantis in questo caso è una fortuna, perché le nostre piattaforme multi-energy ci hanno permesso, come avevamo sempre detto, di aggiornare i nostri piani e le nostre strategie all’esigenza del mercato“. Una retromarcia, dunque? Napolitano ribatte che per Lancia “aggiornare la strategia è un must, per rimanere concreti, pragmatici e attaccati al mercato. In questo penso che non ci sia niente di male, anzi al contrario dimostri di saper leggere i dati”.

Confermati i lanci di Gamma e Delta

Lancia continua comunque nel suo piano di nuovi lanci, confermando la Gamma nel 2026 (prodotta a Melfi) e la nuova Delta tra il 2028 e il 2029. “Sono molto contento del 2024. Del piano di Lancia, secondo me, quello che bisogna guardare non sono solo i risultati della Ypsilon, che sono buoni. Noi siamo soddisfatti, però non abbiamo lanciato una macchina e basta“, ha detto Napolitano. In realtà il lancio della Ypsilon elettrica non sembra avere dato risultati entusiasmanti: finora nel 2024 ne sono state vendute in Italia 326. Ora si punta comunque all’apertura ad altri mercati, oltre a quello domestico. Se ora Lancia fa l’80% dei suoi volumi in Italia, l’obiettivo è di arrivare a un peso del nostro paese del 50% sulle vendite totali. I primi mercati coinvolti sono Francia, Spagna, Belgio-Lussemburgo, Paesi Bassi e, dal 2025, la Germania.

