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il26 Maggio 2026
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Lancia Gamma in arrivo: autonomia fino a 740 km

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Lancia Gamma in arrivo, con tre versioni elettriche (accanto all’ibrida): una arriva a 740 km di autonomia.

Tre versioni, con una 4×4 da 375 Cv

Lancia Gamma in arrivo

Stellantis ha messo in rete le prime immagini della Nuova Lancia Gamma. Parlando di passaggio chiave nel percorso del marchio con un modello disegnato, progettato e sviluppato in Italia. E anche prodotto nel nostro Paese, visto che uscirà dallo stabilimento di Melfi, uno dei siti più avanzati del Gruppo Stellantis. Le prime vetture sono già impegnate nei test su strada e il progetto entra nelle fasi finali. Basata sulla piattaforma STLA Medium, la Gamma è un crossover fastback lungo 4,67 metri, largo 1,89 e alto 1,66. La gamma è elettrica articolata su tre livelli: 1) da 230 CV con autonomia superiore a 540 km. 2) da 245 CV con autonomia superiore a 740 km. 3) versione integrale AWD da 375 CV con autonomia fino a 675 km.

Lancia Gamma in arrivo: c’è anche l’ibrida

Lancia Gamma in arrivo
Gli interni della Nuova Lancia Gamma in arrivo. Sopra due foto degli esterni messe in rete da Stellantis.

La Lancia proporrà poi una versione ibrida da 145 CV, con un’autonomia superiore a 1.000 km. E sarà questa la versione più venduta, anche se le lunghe percorrenze rendono l’elettrica appetibile per le flotte aziendali. Stellantis enfatiza il fatto che “la produzione a Melfi rappresenta un elemento centrale del progetto”. Parlando di “modello per il mercato europeo, realizzato in Italia, che valorizza competenze manifatturiere e tecnologia d’eccellenza”. L’apertura ordini è prevista dopo l’estate, tra poche settimane verranno annunciati i prezzi delle varie versioni. E lì capiremo che potenzialità ha questo modello.

– Leggi anche: Montezemolo contro la Ferrari elettrica: “Distruzione di un mito”

Lancia Gamma in arrivo

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il26 Maggio 2026
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Visualizza commenti (1)
  1. EDavolio
    il 26 Maggio 2026

    “… La Lancia proporrà poi una versione ibrida da 145 CV, con un’autonomia superiore a 1.000 km. E sarà questa la versione più venduta…”

    Profezia sicuramente autoavverantesi se Stellantis continuerà nel suo giochetto furbetto di prezzare le versioni elettriche 8-10.000 € in più della versione ibrida nonostante l’80% e più di componentistica identica nelle due versioni termica e elettrica e il pianale STLA Medium ormai obsoleto 😑.
    Abbiano il coraggio di prezzare le versioni elettriche come quelle termiche per permettere davvero alle persone una vera libertà di scelta alla pari e basata realmente sulle esigenze delle persone!

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