Lancia Gamma in arrivo: autonomia fino a 740 km







Lancia Gamma in arrivo, con tre versioni elettriche (accanto all’ibrida): una arriva a 740 km di autonomia.

Tre versioni, con una 4×4 da 375 Cv

Stellantis ha messo in rete le prime immagini della Nuova Lancia Gamma. Parlando di passaggio chiave nel percorso del marchio con un modello disegnato, progettato e sviluppato in Italia. E anche prodotto nel nostro Paese, visto che uscirà dallo stabilimento di Melfi, uno dei siti più avanzati del Gruppo Stellantis. Le prime vetture sono già impegnate nei test su strada e il progetto entra nelle fasi finali. Basata sulla piattaforma STLA Medium, la Gamma è un crossover fastback lungo 4,67 metri, largo 1,89 e alto 1,66. La gamma è elettrica articolata su tre livelli: 1) da 230 CV con autonomia superiore a 540 km. 2) da 245 CV con autonomia superiore a 740 km. 3) versione integrale AWD da 375 CV con autonomia fino a 675 km.

Lancia Gamma in arrivo: c’è anche l’ibrida

La Lancia proporrà poi una versione ibrida da 145 CV, con un’autonomia superiore a 1.000 km. E sarà questa la versione più venduta, anche se le lunghe percorrenze rendono l’elettrica appetibile per le flotte aziendali. Stellantis enfatiza il fatto che “la produzione a Melfi rappresenta un elemento centrale del progetto”. Parlando di “modello per il mercato europeo, realizzato in Italia, che valorizza competenze manifatturiere e tecnologia d’eccellenza”. L’apertura ordini è prevista dopo l’estate, tra poche settimane verranno annunciati i prezzi delle varie versioni. E lì capiremo che potenzialità ha questo modello.

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