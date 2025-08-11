L’amico taxista con la Skoda Kodiaq elettrica (che non c’è)

L’amico dell’amico racconta l’improbabile esperienza negativa con una Skoda Kodiaq elettrica che…non esiste. Diffidate, gente. Potete inviare domande e osservazioni a info@vaielettrico.it.

“Un amico taxista mi racconta di un collega che dopo aver guidato per 3 anni una Skoda Kodiaq elettrica è tornato al diesel Mercedes classe E a causa dei costi di ricarica in colonnina. Sostiene in pratica che spendeva di più in ricariche che non con il gasolio Sembra impossibile, anche ricaricando senza alcun piano prepagato, il costo per la stessa percorrenza resta comunque vantaggioso in elettrico„. Carlo

Risposta-Non c’è una Skoda Kodiaq elettrica. Esiste una versione plug-in e una Mild Hybrid (MHEV), ma nessuna BEV, ovvero 100% elettrica. Già questo, caro Carlo, dovrebbe metterti in guardia dai racconti di seconda o terza mano, con relativi corollari e perentorie conclusioni. Purtroppo la confusione è tanta e la disinformazione, più o meno in buona fede, ci sguazza. Qui un glossario elementare per capire le differenza fra le varie tecnologia di veicoli elettrificati.

Premesso ciò, i costi di utilizzo quotidiano di un’auto elettrica pareggiano quelli di un diesel se il prezzo di ricarica sta attorno a 0,60-0,65 euro a kWh (leggi qui). Vero è che le tariffe “ufficiali” sulla rete di ricarica pubblica sono quasi sempre superiori. Ma ogni elettromobilista può facilmente accedere a tariffe molto inferiori utilizzando abbonamenti, promozioni, e App particolarmente vantaggiose.

Per non parlare della ricarica privata, in garage o sul luogo di lavoro, che può godere delle normali tariffe elettriche domestiche di rete, cioè fra 0,20 e 0,30 euro per kWh. Ci pare del tutto improbabile che un taxista con auto elettrica non lo sappia e non si sia attrezzato per approfittarne, individualmente o attraverso le associazioni di categoria.

