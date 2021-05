Lamezia Terme, altra ricarica di Europe Assistance

Lamezia Terme, provincia di Catanzaro: attiva la quinta di ricarica di Europ Assistance, dopo Venaria Reale, Assago, Torino, e Reggio Emilia.

Lamezia è la quinta stazione, le altre al Nord

La colonnina di ricarica è ubicata presso il Centro di Soccorso Stradale Buccafuri, che offre assistenza 24 ore su 24, sull’area di Lamezia Terme e in provincia di Catanzaro. La colonnina, a disposizione dei clienti Europ Assistance e di tutta l’utenza che accederà al centro, è di tipologia Quick da 22 KW di potenza. Il progetto infrastrutturale di Europ Assistance prevede lo sviluppo di una rete di colonnine di ricarica all’interno dei Centri Soccorso e dei Centri Rent convenzionati. Prevede inoltre il potenziamento del servizio di noleggio con l’introduzione nella flotta di veicoli full electric. Entro la fine del 2021 saranno 75 i punti di ricarica, con l’obiettivo di arrivare a 220 nell’anno successivo. La prima è stata inaugurata nel gennaio scorso Venaria Reale, alle porte di Torino (guarda l’articolo).

Carsenzuola: l’elettrico accelera e noi vogliamo esserci

Fabio Carsenzuola, numero uno dell’azienda milanese, spiega così la strategia nell’elettrico: “Europ Assistance ha sempre interpretato il cambiamento, reiventando l’assistenza e facendo evolvere le soluzioni in modo innovativo in risposta alle esigenze dei clienti. Da tempo sosteniamo le nuove forme di mobilità al fianco delle case automobilistiche, che hanno investito e investono in soluzioni ibride. Oggi che la mobilità elettrica in tutte le sue forme sta accelerando, rinnoviamo il nostro contributo a questa trasformazione. Con un progetto ambizioso che mette insieme centri convenzionati, veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica. Vogliamo continuare ad essere al fianco di clienti e business partner anche in questo ambito. Affermandoci come player specializzato e qualificato, all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità”.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —